Un cometa de 170.000 años de órbita cruza los cielos del sur y solo podrá verse durante dos semanas

La trayectoria del objeto espacial ofrece una oportunidad breve para la observación en regiones como Nueva Zelanda, Sudáfrica y el Pacífico (Matt Balkham, Conservador de Instrumentos de la Sociedad Astronómica de Wellington.)

Un cometa formado en los confines del sistema solar cruzará los cielos del hemisferio sur durante las próximas dos semanas antes de desaparecer de la vista durante aproximadamente 170.000 años. El objeto, denominado C/2025 R3 PanSTARRS, ya es visible desde Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y el Pacífico, y los aficionados a la astronomía tienen una ventana limitada para observarlo antes de que su brillo disminuya de forma gradual.

Según informó el periódico británcio The Guardian, el cometa C/2025 R3 PanSTARRS tiene su origen en la Nube de Oort, una vasta capa de objetos helados que rodea los confines más distantes del sistema solar. Fue descubierto en 2025 y pertenece a la categoría de los cometas de largo período, con una órbita que tarda aproximadamente 170.000 años en completarse alrededor del Sol, siempre que no se desintegre antes de lograrlo.

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El astrónomo del Te Whatu Stardome de Auckland, Nueva Zelanda, Josh Aoraki explicó al medio británico que el cometa había estado visible en el hemisferio norte durante semanas, pero que tras “dar la vuelta al sol” ahora se desplaza hacia el sur. “Es muy difícil predecir su trayectoria, porque a medida que orbitan alrededor del sol, pierden masa, y eso puede cambiar su rumbo”, advirtió el especialista. “Así que podría regresar en ese lapso de tiempo, pero también podría ser expulsado del sistema solar por completo”, añadió.

Qué se puede ver y cómo se ve

Según detalló el portal de noticias, quienes logren avistar el cometa podrán observar una esfera azul verdosa, producto de un gas temporal que rodea el núcleo del objeto y que los astrónomos denominan coma, junto con una cola borrosa que se extiende detrás de él. “Se ve la coma y la cola, que parecen un pequeño meteorito borroso en el cielo”, describió Aoraki.

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Infografía de un cometa azul verdoso con cola brillante en el cielo estrellado, sobre la Tierra. Contiene texto con detalles sobre su observación y órbita de 170.000 años.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El cometa no alcanza un brillo perceptible a simple vista, por lo que se requiere el uso de binoculares, un telescopio o una cámara fotográfica para captarlo con claridad. “No tiene un brillo perceptible a simple vista, pero esta es bastante fácil de fotografiar, lo cual siempre se agradece”, señaló el astrónomo en declaraciones con el diario londinense.

Cuándo y dónde observarlo

De acuerdo con la publicación británica, el cometa será más visible durante la hora posterior a la puesta del sol, cuando aún se encuentra bajo en el horizonte occidental. Para optimizar la observación, Aoraki recomendó buscar un lugar con vista despejada hacia el horizonte oeste, alejado de la contaminación lumínica de las ciudades, y posicionarse justo después del atardecer.

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El brillo del C/2025 R3 PanSTARRS disminuirá de forma gradual durante las próximas dos semanas, por lo que los observadores interesados deben intentar captarlo cuanto antes. Según el especialista, las mejores condiciones de observación se dan en los primeros días de la ventana disponible, antes de que el objeto se aleje del Sol y pierda luminosidad.

Una aparición como esta no volverá a repetirse en ninguna escala humana conocida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según The Guardian, el cometa es actualmente visible desde Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y distintos puntos del Pacífico sur. Estas regiones cuentan con las condiciones geográficas más favorables para su observación durante las próximas dos semanas. Los observadores del hemisferio norte perdieron su oportunidad de verlo en las semanas previas, cuando el objeto transitaba por esa región del cielo.

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Un fenómeno que no se repetirá en generaciones

La rareza del evento radica en la escala temporal de su órbita. Con un ciclo de aproximadamente 170.000 años, el C/2025 R3 PanSTARRS no volverá a ser visible desde la Tierra en ningún horizonte humano conocido. La última vez que este cometa pasó cerca del Sol fue mucho antes de que existiera la especie humana moderna, lo que convierte su aparición actual en un acontecimiento único en términos históricos y científicos.

La Nube de Oort, de donde proviene el objeto, es una región del sistema solar que se extiende hasta casi un cuarto de la distancia hacia la estrella más cercana al Sol. Los cometas que se originan allí suelen tener órbitas extremadamente largas y son difíciles de predecir con precisión, ya que su trayectoria puede alterarse por la pérdida de masa durante el acercamiento al Sol o por la influencia gravitacional de los planetas gigantes.

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