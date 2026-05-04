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WhatsApp elimina la función de avatares: por qué desaparecen y qué pasa con los stickers

Los usuarios ya no podrán crear ni editar avatares digitales, aunque los stickers enviados previamente seguirán disponibles

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La plataforma de Meta lanzó esta función a finales de 2023. (WhatsApp)
WhatsApp elimina los avatares personalizados: adiós a los stickers animados y al perfil digital en chats - (WhatsApp)

WhatsApp ha iniciado el proceso de eliminación de la función de avatares personalizados tanto en Android como en iOS. Esta herramienta, que permitía a los usuarios crear una representación digital propia para utilizarla como foto de perfil y generar stickers personalizados, será retirada gradualmente en las próximas semanas.

El cambio afectará a millones de cuentas y plantea preguntas sobre el futuro de la personalización en la plataforma.

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La decisión de WhatsApp responde a una estrategia de optimización de recursos y priorización de funciones realmente valoradas por la comunidad. En un entorno digital donde la competencia y la innovación son constantes, la app de Meta busca concentrarse en herramientas con mayor impacto y uso real por parte de sus usuarios.

Fin de los avatares en WhatsApp: razones, fechas y cómo afectará a millones de cuentas - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Fin de los avatares en WhatsApp: razones, fechas y cómo afectará a millones de cuentas - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué eran los avatares de WhatsApp y cómo funcionaban

Introducidos en una actualización beta para Android (versión 2.25.18.14), los avatares permitían crear una versión digital personalizada del usuario, eligiendo rasgos faciales, peinados, atuendos y colores de fondo.

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Además, WhatsApp ofrecía la opción de generar stickers animados con estos avatares, facilitando la expresión individual en los chats. Al configurar un avatar, este podía alternar con la foto real de perfil mediante una animación de volteo, aportando dinamismo a la experiencia de usuario.

Por qué WhatsApp retira los avatares

Desde su lanzamiento, la función de avatares recibió varias mejoras: más estilos de personalización, integración con stickers y animaciones expresivas. Sin embargo, la adopción por parte de los usuarios fue muy baja. WhatsApp, como cualquier app moderna, recopila datos de uso para analizar la popularidad de cada función. De acuerdo con WABetaInfo, la mayoría de los usuarios habría preferido mantener fotos reales o emplear otros métodos de personalización, dejando de lado los avatares digitales.

El bajo compromiso y escaso uso de la función llevó a WhatsApp a considerar que mantener y seguir mejorando los avatares no justificaba la inversión de recursos. Optar por su eliminación permite a la empresa enfocar esfuerzos en otras áreas más relevantes para la comunidad.

Cómo y cuándo desaparecerán los avatares en WhatsApp

El cambio es progresivo y ya comenzó a reflejarse en la desaparición de la sección de avatares y el teclado de stickers personalizados, en una estrategia de simplificación y enfoque en funcionalidades clave - REUTERS/Dado Ruvic
El cambio es progresivo y ya comenzó a reflejarse en la desaparición de la sección de avatares y el teclado de stickers personalizados, en una estrategia de simplificación y enfoque en funcionalidades clave - REUTERS/Dado Ruvic

La eliminación de la función es progresiva. Algunos usuarios ya han notado que la sección de avatares desapareció de los ajustes de la aplicación y que no pueden editar ni crear nuevos avatares. WhatsApp también ha empezado a mostrar alertas notificando a los usuarios de la próxima descontinuación, para evitar confusiones cuando la función ya no esté disponible.

Además, la opción de acceder a los avatares desde el teclado en los chats también está siendo retirada, lo que elimina la posibilidad de enviar stickers de avatar directamente desde la conversación.

¿Qué pasa con los stickers de avatar ya enviados?

A pesar de la eliminación de la función, WhatsApp ha decidido mantener los stickers de avatar que los usuarios hayan enviado previamente. Estos seguirán disponibles en la sección de stickers recientes y, en algunos casos, en la pestaña de favoritos, si fueron guardados antes.

Esto significa que la personalización y las animaciones creadas con los avatares no desaparecerán de los chats ya existentes, aunque no podrán generarse nuevos stickers a partir de ahora.

WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos

A partir de mayo, WhatsApp dejará de ser compatible con varios teléfonos antiguos, incluyendo iPhones con iOS 15.1 o anterior y Android con versión 5.0 o inferior, como el iPhone 6, Galaxy S3 y otros modelos. La pérdida de soporte será gradual, limitando funciones hasta que la app deje de funcionar.

WhatsApp realiza este ajuste para mantener la seguridad y ofrecer nuevas funciones, ya que los dispositivos desactualizados representan un riesgo. Se recomienda respaldar los chats, intentar actualizar el sistema operativo o cambiar de equipo si es necesario, para evitar perder acceso y proteger la información personal.

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