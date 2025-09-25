Tecno

Instagram renueva completamente la manera de ver anuncios: este es el cambio que debes conocer ya

En la esquina superior derecha de estos videos cortos se muestra un conteo regresivo que indica en qué momento aparecerá un anuncio

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Instagram alcanzó los tres mil
Instagram alcanzó los tres mil millones de usuarios activos mensuales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Instagram ha comenzado a integrar una función que permite a los usuarios saber cuántos segundos faltan para que aparezca un anuncio mientras ven reels, así como la opción de pulsar ‘skip’ o ‘saltar’ para omitirlo.

Ambas características están disponibles en la aplicación móvil, aunque por ahora solo para dispositivos iOS en determinadas regiones, según observó Infobae Tecno.

Estas integraciones ocurren al tiempo de que Mark Zuckerberg, CEO de Meta, anunciara que esta red social habían alcanzado los tres mil millones de usuarios activos mensuales.

“Mensajes, carretes y recomendaciones han impulsado la mayor parte de nuestro reciente crecimiento. Así que, en los próximos meses, vamos a organizar mejor la aplicación en torno a esas características”, dijo Adam Mosseri, director de Instagram.

El conteo y la opción
El conteo y la opción de saltar el anuncio se encuentra en la parte superior derecha de la interfaz de reels. (Instagram)

Para qué son útiles las nuevas opciones de anuncios en reels

Las nuevas opciones de anuncios en reels de Instagram ofrecen utilidades tanto para los usuarios como para los anunciantes. Incorporar un contador de segundos antes de la aparición del anuncio y la opción de omitirlo pone mayor control en manos de quienes consumen contenido.

Los espectadores pueden anticipar la duración de la interrupción, lo que reduce la sensación de imposición y mejora la experiencia de navegación.

Para las marcas y creadores, estas funciones permiten conocer de manera más precisa el comportamiento y las preferencias de su audiencia.

El botón ‘skip’, por ejemplo, brinda datos sobre la tolerancia de los usuarios a los anuncios y ayuda a ajustar las campañas publicitarias para que resulten menos invasivas y más atractivas.

Cabe señalar que plataformas como YouTube y TikTok ya cuentan con funciones similares.

Añadir un contador de segundos
Añadir un contador de segundos previo a la aparición del anuncio, junto con la opción de saltarlo, brinda a los usuarios más control sobre su experiencia de consumo de contenido. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Instagram y su función de personalización

En el contexto del reciente anuncio sobre los tres mil millones de usuarios activos mensuales, Adam Mosseri, director de Instagram, adelantó que la plataforma comenzará a probar una función que permitirá a cada usuario ajustar el algoritmo según sus intereses.

En una primera etapa, esta opción estará disponible para los reels, dando la posibilidad de añadir o eliminar temas para personalizar el contenido recomendado.

Mosseri detalló que los próximos cambios incluyen facilitar el acceso a DM y Reels desde la barra de navegación en la pantalla de inicio, así como implementar una actualización del algoritmo que permitirá a los usuarios tener un mayor control sobre la frecuencia con la que aparecen determinados temas en sus feeds.

Los usuarios van a poder
Los usuarios van a poder personalizar de forma manual los reels que consumen. (Instagram)

Con esta iniciativa, Instagram busca ofrecer una experiencia más personalizada y relevante para cada perfil.

Además, la red social planea realizar pruebas en India y Corea del Sur, donde los usuarios serán dirigidos automáticamente a Reels al abrir la aplicación.

Este experimento apunta a capitalizar la prohibición de TikTok en India, reforzando la presencia de Instagram y ampliando el alcance de sus videos cortos en mercados estratégicos.

Cuál es nuevo formato de Instagram

Instagram presentó un nuevo formato de Reels en ultra ancho (5120x1080 píxeles), un formato panorámico que aporta un estilo más cinematográfico a los contenidos.

Este nuevo formato es ultra
Este nuevo formato es ultra ancho y busca dar un enfoque cinematográfico. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esta innovación puede ser especialmente útil para creadores que buscan narrar historias con mayor inmersión visual, destacar paisajes, producciones audiovisuales o mostrar productos y experiencias de una forma más atractiva y envolvente.

Cómo utilizar este nuevo formato de Instagram

Para producir videos en formato ultra ancho de 5120x1080 píxeles, es necesario grabar el material original con la mayor resolución posible. Luego, durante la edición, se debe ajustar el encuadre recortando las partes superior e inferior de la imagen para obtener la franja panorámica deseada.

El nuevo formato se ha
El nuevo formato se ha convertido en tendencia en los últimos días, ya que distintas cuentas lo vienen utilizando. (Instagram/Composición)

Sin embargo, el resultado puede perder calidad en comparación con la grabación original, ya que incluso una resolución 4K (3840x2160 píxeles) requiere ampliar la imagen. Una alternativa es ajustar el video a 1920x540 píxeles, que mantiene la misma relación de aspecto 32:9 que 5120x1080.

De esta manera, al publicarlo, el contenido conservará su formato panorámico sin comprometer la calidad.

Temas Relacionados

InstagramAnunciosReelsAplicación móvilRed socialTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Estos son los 11 electrodomésticos que elevan el gasto de electricidad si permanecen conectados

Expertos advierten que el “consumo fantasma” puede representar hasta el 10% de la factura de electricidad en los hogares

Estos son los 11 electrodomésticos

Cómo eliminar mis conversaciones con ChatGPT, paso a paso

Esta herramienta de inteligencia artificial de OpenAI recopila datos como el correo electrónico, empleado para la autenticación, así como el nombre de usuario cuando este ha sido proporcionado

Cómo eliminar mis conversaciones con

Google reveló que el 90% de los profesionales tecnológicos ya usa inteligencia artificial en su trabajo

La adopción masiva de sistemas inteligentes transformó la dinámica de los equipos y redefine la eficiencia en la industria del software, según el DORA Report 2025

Google reveló que el 90%

Epic Games Store anuncia los dos juegos gratuitos que cierran septiembre de 2025

Los jugadores podrán reclamar sin costo un viaje oscuro y desafiante inspirado en la mitología oriental y una comedia interactiva llena de humor absurdo

Epic Games Store anuncia los

La inteligencia artificial acelera el desarrollo de tratamientos médicos personalizados

El auge de la simulación digital permite probar miles de millones de combinaciones moleculares y abre nuevas posibilidades para combatir enfermedades complejas, según expertos

La inteligencia artificial acelera el
ÚLTIMAS NOTICIAS
La estrategia electoral que planea

La estrategia electoral que planea Milei luego de su viaje a Nueva York: qué destinos del país podría visitar

Tras el respaldo de EEUU, un grupo de gobernadores se mostró abierto al diálogo político pero hay dudas por los tiempos electorales

Elecciones 2025: cómo sigue el calendario electoral de los comicios del 26 de octubre

Un economista de Wells Fargo habló del apoyo financiero de EEUU: “Aportará estabilidad de corto plazo”

Elecciones Mendoza 2025: qué se vota el 26 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Cinco libros que muestran por

Cinco libros que muestran por qué el narcotráfico se adaptó con éxito a la Argentina

Luis Arce cuestiona la eficiencia de la ONU y planteó seis acciones para superar la desigualdad global

Cómo es Jimbōchō, el barrio japonés que fue elegido como el más cool del planeta

Seychelles: el país más pequeño de África elegirá presidente en medio de una crisis por el alto consumo de heroína

La caravana de palestinos que huyen de la ofensiva israelí en Gaza no se detiene: “No sabemos a dónde vamos”

TELESHOW
Bautista Mascia, el ganador de

Bautista Mascia, el ganador de Gran Hermano 2024, donó la casa que ganó en el reality: cuál será el destino final

Luis Brandoni regresa al teatro luego de su descompensación: “Tiene buena salud para reponerse a sus 85 años”

Maxi López contó cómo se prepara para su participación en Masterchef Celebrity con Wanda Nara

Daniela Celis postergó su gran sueño por la salud de Thiago Medina: “Paré mi vida por mis hijas y por él”

El conmovedor mensaje de Gianinna Maradona a Claudia Villafañe tras su viaje a Nápoles: “Te vi brillar”