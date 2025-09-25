Instagram renueva completamente la manera de ver anuncios: este es el cambio que debes conocer ya

Instagram alcanzó los tres mil millones de usuarios activos mensuales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Instagram ha comenzado a integrar una función que permite a los usuarios saber cuántos segundos faltan para que aparezca un anuncio mientras ven reels, así como la opción de pulsar ‘skip’ o ‘saltar’ para omitirlo.

Ambas características están disponibles en la aplicación móvil, aunque por ahora solo para dispositivos iOS en determinadas regiones, según observó Infobae Tecno.

Estas integraciones ocurren al tiempo de que Mark Zuckerberg, CEO de Meta, anunciara que esta red social habían alcanzado los tres mil millones de usuarios activos mensuales.

“Mensajes, carretes y recomendaciones han impulsado la mayor parte de nuestro reciente crecimiento. Así que, en los próximos meses, vamos a organizar mejor la aplicación en torno a esas características”, dijo Adam Mosseri, director de Instagram.

El conteo y la opción de saltar el anuncio se encuentra en la parte superior derecha de la interfaz de reels. (Instagram)

Para qué son útiles las nuevas opciones de anuncios en reels

Las nuevas opciones de anuncios en reels de Instagram ofrecen utilidades tanto para los usuarios como para los anunciantes. Incorporar un contador de segundos antes de la aparición del anuncio y la opción de omitirlo pone mayor control en manos de quienes consumen contenido.

Los espectadores pueden anticipar la duración de la interrupción, lo que reduce la sensación de imposición y mejora la experiencia de navegación.

Para las marcas y creadores, estas funciones permiten conocer de manera más precisa el comportamiento y las preferencias de su audiencia.

El botón ‘skip’, por ejemplo, brinda datos sobre la tolerancia de los usuarios a los anuncios y ayuda a ajustar las campañas publicitarias para que resulten menos invasivas y más atractivas.

Cabe señalar que plataformas como YouTube y TikTok ya cuentan con funciones similares.

Añadir un contador de segundos previo a la aparición del anuncio, junto con la opción de saltarlo, brinda a los usuarios más control sobre su experiencia de consumo de contenido. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Instagram y su función de personalización

En el contexto del reciente anuncio sobre los tres mil millones de usuarios activos mensuales, Adam Mosseri, director de Instagram, adelantó que la plataforma comenzará a probar una función que permitirá a cada usuario ajustar el algoritmo según sus intereses.

En una primera etapa, esta opción estará disponible para los reels, dando la posibilidad de añadir o eliminar temas para personalizar el contenido recomendado.

Mosseri detalló que los próximos cambios incluyen facilitar el acceso a DM y Reels desde la barra de navegación en la pantalla de inicio, así como implementar una actualización del algoritmo que permitirá a los usuarios tener un mayor control sobre la frecuencia con la que aparecen determinados temas en sus feeds.

Los usuarios van a poder personalizar de forma manual los reels que consumen. (Instagram)

Con esta iniciativa, Instagram busca ofrecer una experiencia más personalizada y relevante para cada perfil.

Además, la red social planea realizar pruebas en India y Corea del Sur, donde los usuarios serán dirigidos automáticamente a Reels al abrir la aplicación.

Este experimento apunta a capitalizar la prohibición de TikTok en India, reforzando la presencia de Instagram y ampliando el alcance de sus videos cortos en mercados estratégicos.

Cuál es nuevo formato de Instagram

Instagram presentó un nuevo formato de Reels en ultra ancho (5120x1080 píxeles), un formato panorámico que aporta un estilo más cinematográfico a los contenidos.

Este nuevo formato es ultra ancho y busca dar un enfoque cinematográfico. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esta innovación puede ser especialmente útil para creadores que buscan narrar historias con mayor inmersión visual, destacar paisajes, producciones audiovisuales o mostrar productos y experiencias de una forma más atractiva y envolvente.

Cómo utilizar este nuevo formato de Instagram

Para producir videos en formato ultra ancho de 5120x1080 píxeles, es necesario grabar el material original con la mayor resolución posible. Luego, durante la edición, se debe ajustar el encuadre recortando las partes superior e inferior de la imagen para obtener la franja panorámica deseada.

El nuevo formato se ha convertido en tendencia en los últimos días, ya que distintas cuentas lo vienen utilizando. (Instagram/Composición)

Sin embargo, el resultado puede perder calidad en comparación con la grabación original, ya que incluso una resolución 4K (3840x2160 píxeles) requiere ampliar la imagen. Una alternativa es ajustar el video a 1920x540 píxeles, que mantiene la misma relación de aspecto 32:9 que 5120x1080.

De esta manera, al publicarlo, el contenido conservará su formato panorámico sin comprometer la calidad.