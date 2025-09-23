Regalo exclusivo de PlayStation Store por el estreno de Until Dawn

El nuevo set de avatares de Until Dawn llega a PlayStation como regalo digital limitado - PLAYSTATION OFICIAL

Los usuarios de PlayStation pueden obtener un set de avatares exclusivos basado en Until Dawn como parte de un regalo temporal que acompaña el estreno digital de la película inspirada en el título homónimo. La promoción estará vigente hasta el 27 de octubre y se puede aprovechar tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5.

Cómo reclamar el set de avatares de edición limitada en PS4 y PS5

Para acceder al obsequio, los interesados deberán descargar la aplicación Sony Pictures Core desde el menú principal de su PS5 o a través de la tienda digital en el caso de la PS4. Tras instalar la aplicación, se solicita un registro siguiendo las instrucciones del sistema.

Sony presenta un set limitado de avatares inspirados en Until Dawn para usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5, celebrando el estreno digital de la película y ofreciendo nuevas formas de personalización a la comunidad gamer - Until Dawn, de Ballistic Moon.

Una vez completo este paso, la plataforma asigna un código digital que habilita el set de avatares temáticos, identificados como edición limitada y vinculados a la saga Until Dawn. Para la compañía estos elementos buscan incentivar la interacción de la comunidad de jugadores y conmemorar la llegada de la película al formato digital.

Sony ha mantenido su compromiso con la base de usuarios de PlayStation 4. A pesar de la expansión continua de la PS5 en el mercado, la compañía japonesa decidió lanzar una actualización de software para la PS4 en septiembre de 2025.

El parche 13.00 representa la última revisión importante para la consola que, desde su debut en 2013, mantiene más de 117,2 millones de usuarios activos a nivel global.

Sony renueva el software de PlayStation 4 con la actualización 13.00

El lanzamiento de la actualización 13.00, se orienta hacia la mejora de la gestión de mensajes y notificaciones en la PS4. Las pantallas del menú de usuario recibieron ajustes para adaptarse tanto a los hábitos de comunicación actuales como a las tecnologías audiovisuales modernas.

Sony lanza el parche 13.00 para PlayStation 4, apostando por la estabilidad, la usabilidad renovada y la compatibilidad, mientras mantiene su compromiso con una comunidad de más de 117 millones de jugadores - (PlayStation)

El nuevo software optimiza la navegación entre chats y notificaciones del sistema, facilitando la organización de conversaciones y avisos dentro de la consola.

Mejora de mensajes y notificaciones: novedades de la PS4

Entre los aspectos más destacados, la actualización refuerza la compatibilidad de PS4 con servicios y aplicaciones contemporáneas y responde a los requisitos de los monitores y televisores de reciente lanzamiento.

Además, la revisión aborda errores menores y busca prevenir posibles fallos de estabilidad, en una estrategia que prolonga la vida útil de la plataforma. La documentación oficial de Sony señala que “mejora mensajes y usabilidad en algunas pantallas”, dando cuenta de una adaptación a escenarios de uso actuales.

La permanencia de la PS4 en la oferta de videojuegos resulta llamativa por la cantidad de títulos recientes que amplían el catálogo de la consola. Juegos como Marvel Rivals y el anticipado Hollow Knight: Silksong continúan incentivando el interés por el hardware, a pesar de que la PS5 ya ocupa el centro comercial de la marca.

Sony impulsa el compromiso de sus usuarios con innovaciones que conectan el universo de Until Dawn, la oferta cinematográfica y la mejora continua del software en una consola de larga trayectoria - REUTERS/Issei Kato/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD

Proceso paso a paso para actualizar el sistema PS4

Para instalar la actualización 13.00, los propietarios de PS4 que tienen activada la opción de actualizaciones automáticas pueden disponer de la versión más reciente simplemente encendiendo la consola.

El parche se descarga al arrancar el sistema, y tras la instalación, es posible que el dispositivo solicite un reinicio. Este proceso permite que todos los cambios del software entren en vigor.

Quienes prefieren efectuar el procedimiento manual, pueden dirigirse al menú de “Ajustes” y luego seleccionar “Sistema”. Desde ese apartado es posible buscar la actualización y ejecutarla con un solo clic.

La instalación requiere dejar que el sistema complete las tareas y realice el reinicio correspondiente para evitar incompatibilidades o problemas de funcionamiento.

La decisión de lanzar una actualización para la PS4, más de una década después de su estreno, responde al interés de Sony por evitar la obsolescencia y mantener a millones de jugadores activos dentro del ecosistema PlayStation. Por su parte, la integración de regalos conmemorativos vinculados al universo Until Dawn refuerza el acercamiento entre la comunidad y los nuevos contenidos multimedia generados por la marca.