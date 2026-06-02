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Los rutilantes refuerzos que River Plate tiene en la mira: del sueño de recuperar a Echeverri y Mastantuono a la apuesta mundialista

Además, Eduardo Coudet llamó a un viejo conocido para sumarlo al cuerpo técnico y podría incorporar a Rafael Santos Borré

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El mercado de pases de River
River Plate quiere reforzarse de la mejor manera

River Plate desplegó una ofensiva en el mercado de pases con algunos nombres de peso: la dirigencia del club de Núñez sueña con repatriar a Franco Mastantuono y Claudio “Diablito” Echeverri, mostró interés por Giovani Lo Celso y evalúa el regreso de Rafael Santos Borré. Además, Eduardo Coudet se contactó con un hombre de su confianza para sumarlo al cuerpo técnico.

El primer paso concreto será comunicarse con Real Madrid y Manchester City para explorar la posibilidad de que ambos jóvenes regresen al país al menos en calidad de cedidos. Según informó TyC Sports, el Millonario nota buena predisposición de parte de los futbolistas y mantiene un diálogo abierto con los clubes europeos.

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El caso de Mastantuono es el de mayor repercusión. El volante zurdo llegó al Real Madrid con una inversión de 63,2 millones de euros, equivalentes a USD 72,6 millones, por parte de Florentino Pérez, pero su temporada fue irregular: comenzó con promesas de adaptación y terminó opacado por figuras como Arda Güler y Brahim Díaz.

Mastantuono perdió terreno en el Real Madrid (realmadrid.com)
Mastantuono perdió terreno en el Real Madrid (realmadrid.com)

El golpe más duro llegó cuando Lionel Scaloni lo dejó fuera de la lista de la selección argentina para el Mundial 2026. Hoy figura como transferible, aunque desde su entorno califican de “imposible” un regreso al fútbol argentino y advierten que su futuro dependerá de lo que resuelva José Mourinho, quien todo indica que quedará al frente del banco madrileño.

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La situación de Echeverri tiene sus propios matices. River ya había intentado recuperarlo en el mercado anterior, cuando el mediocampista estaba en Bayer Leverkusen, pero Manchester City se negó a soltarlo pese a la insistencia del club y las propias ganas del jugador.

Claudio Echeverri
El Diablito Echeverri podría regresar a River (Photo by Bagu Blanco / PRESSINPHOTO)

Este último semestre, el Diablito vistió la camiseta de Girona: disputó 17 partidos, apenas cinco como titular, con un gol y una asistencia, más el dolor del descenso a la Segunda División española. Deberá regresar a los Citizens, con quienes tiene contrato hasta junio de 2028, aunque la salida de Pep Guardiola abre una ventana de posibilidades. El club volverá a buscarle destino en Europa, aunque River mueve los hilos en silencio.

A ese dúo se suma Lo Celso. Según publicó el medio especializado Info Real Betis, Coudet pidió expresamente al mediapunta del Real Betis y lo considera la pieza diferencial para competir en la Copa Libertadores. Las conversaciones entre River y el club sevillano avanzan de forma paralela a las negociaciones por Nelson Deossa, futbolista por el que Betis espera una segunda oferta formal del Millonario.

Rafael Santos Borré aparace en carpeta de River (Photo by Gabriel BOUYS / AFP)
Rafael Santos Borré aparace en carpeta de River (Photo by Gabriel BOUYS / AFP)

El rosarino, convocado para el Mundial con la Albiceleste, evalúa dos opciones: el regreso a su país y la posibilidad de competir en el Monumental, o un contrato como jugador franquicia en la Major League Soccer (MLS), opción que seduce a su entorno por razones económicas y familiares. El Betis, con necesidad de aligerar masa salarial antes del 30 de junio, ve la salida del volante como una solución conveniente.

El otro nombre en carpeta es el de Borré. El delantero colombiano de 30 años, hexacampeón con River entre 2017 y 2021 -ciclo que incluyó la Copa Libertadores ganada a Boca Juniors en Madrid-, milita desde 2024 en Internacional de Porto Alegre, adonde llegó precisamente a pedido de Coudet.

Esta temporada acumula 27 partidos, ocho goles y dos asistencias en todas las competencias. Aunque tiene contrato hasta diciembre de 2028 y aún no hubo contactos formales, ciertas fuentes lo ubican “no tan cómodo” en su club actual. Su repatriación resultaría menos costosa que otras opciones en carpeta, como Giovanni Simeone -cuya llegada quedó frenada por la exigencia de Torino de 15 millones de euros- o Agustín Canobbio, quien manifestó su intención de enfocarse en Fluminense de cara al Mundial con Uruguay.

Ariel Broggi
Ariel Broggi recibió el llamado de Coudet

La reorganización del Millonario no se limita al plantel. Según constató Bolavip, Coudet se contactó con Ariel Broggi para sumarlo como ayudante de campo y las negociaciones están abiertas.

Ambos compartieron cuerpo técnico en Racing, Internacional de Porto Alegre, Celta de Vigo y Atlético Mineiro, y los tres títulos que el Chacho obtuvo como entrenador -la Superliga 2018/19 y el Trofeo de Campeones 2019 con Racing, y el torneo estadual de 2023 con Atlético Mineiro- los consiguió con Broggi a su lado.

Hasta ahora, el hombre de mayor confianza de Coudet en Núñez fue Damián Musto, pero el técnico apunta a ampliar su cuerpo técnico. Broggi, que en los últimos años dirigió a Banfield y condujo el ascenso de Gimnasia de Mendoza a la Primera División, llegaría antes del inicio de la pretemporada. La fecha de reencuentro del plantel está fijada para el 17 de junio en Ezeiza, con viaje a España previsto para el 20 de junio.

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