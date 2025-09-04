Hollow Knight: Silksong era tan esperado que su lanzamiento colapsa las tiendas de Steam, Xbox, Nintendo y PlayStation

Millones de jugadores quedaron sin acceso para comprar o descargar Silksong tras su lanzamiento. (Xbox)

El estreno de Hollow Knight: Silksong este 4 de septiembre de 2025 se convirtió en un fenómeno sin precedentes en la industria de los videojuegos, al punto que colapsó las tiendas digitales de las consolas y computadores.

La esperadísima secuela desarrollada por Team Cherry, tras casi siete años de desarrollo, irrumpió en el mercado dejando durante varias horas a millones de jugadores sin acceso para comprar o descargar el juego.

Qué pasó en el lanzamiento de Hollow Knight: Silksong

El lanzamiento de Silksong estaba previsto desde las primeras horas de este jueves, y desde ese momento se produjo una oleada abrumadora de jugadores intentando acceder al nuevo título.

Steam, la mayor tienda de juegos para PC, fue la primera en verse afectada. Ante la multitud organizada y expectante durante años, la plataforma colapsó casi de inmediato. Los intentos por adquirir el título resultaron en páginas de error y bloqueos para nuevos accesos, haciendo que el debut del juego coincidiera con la inhabilitación momentánea de la tienda.

Steam, Nintendo eShop, PlayStation Store y Microsoft Store sufrieron caídas y bloqueos por la demanda. (Xbox)

La situación se reprodujo en la Nintendo eShop, tanto en Switch como en Switch 2. Usuarios de todo el mundo informaron sobre la imposibilidad de acceder o de realizar compras debido a mensajes persistentes de error. Por su parte, la PlayStation Store experimentó la misma suerte.

La tienda eliminó temporalmente la ficha del juego de Silksong de su buscador como estrategia para evitar la sobrecarga de los servidores y facilitar una recuperación más escalonada de la actividad. En el entorno de Xbox, tanto en la Microsoft Store de la consola como en la versión para PC, se reportaron numerosos bloqueos y fallos en la descarga inicial del título.

El efecto dominó de estos problemas técnicos no tardó en hacerse sentir de manera generalizada. Durante las primeras horas posteriores al lanzamiento, miles de usuarios en todo el mundo intentaron acceder infructuosamente a cualquiera de estas plataformas digitales, tanto para comprar el juego como solo para añadirlo a su biblioteca.

Cómo se solucionó la situación

A pesar de la magnitud del colapso, la recuperación de los servicios ocurrió de manera progresiva. Steam, Microsoft Store y la Nintendo eShop lograron restablecer la mayoría de sus funciones durante las primeras tres horas tras el lanzamiento, aunque persistieron caídas puntuales en diversas regiones.

La recuperación de los servicios fue progresiva, con Steam y Nintendo eShop restableciendo funciones en tres horas. (Team Cherry.)

La PlayStation Store fue la última en restablecer la ficha de Silksong, lo que sucedió a última hora de la tarde.

En medio de ese caos, algunos afortunados consiguieron hacerse con el juego en los breves lapsos en los que los sistemas volvieron a la normalidad de forma parcial. Esto permitió que, a los pocos minutos, las estadísticas de Steam comenzaran a reflejar un ascenso meteórico en la cantidad de jugadores activos.

Poco después de la puesta en venta, Silksong ya registraba más de 100.000 jugadores simultáneos en la plataforma de Valve, superando por amplio margen la marca del Hollow Knight original.

Conforme se restablecieron por completo los servicios, las cifras se dispararon aún más: durante la tarde del mismo día el nuevo juego de Team Cherry superó los 453.993 jugadores simultáneos en Steam, posicionándose como el tercer título más jugado de la plataforma y proyectando cifras aún mayores para el fin de semana.

El precio accesible de Silksong y su inclusión en Xbox Game Pass impulsaron la demanda global. (Team Cherry)

Por qué colapsaron las tiendas de consolas y PC

Varios elementos confluyeron para crear una tormenta perfecta durante el lanzamiento de Silksong. El primero quedó claro desde el anuncio del precio del juego: 20 dólares, una cifra considerablemente baja en comparación con otros lanzamientos recientes que han alcanzado los 80 dólares en sus ediciones base.

Esta accesibilidad disparó la inclusión del juego en la lista de deseos de usuarios en Steam, alcanzando los 4,8 millones antes del lanzamiento y superando a franquicias de gran renombre.

Además, el hecho de que Silksong estuviera disponible desde el primer día en el servicio Xbox Game Pass amplió de manera significativa el acceso y la visibilidad del título entre distintos públicos. La expectativa acumulada durante más de seis años, desde el anuncio original, y la reputación adquirida por Team Cherry con el éxito del primer Hollow Knight (más de 15 millones de descargas) terminaron por potenciar el fenómeno en la comunidad global de jugadores.