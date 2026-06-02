Crimen y Justicia

El momento en que el sospechoso del crimen del comisario en La Matanza llegó herido al hospital: mintió sobre cómo fue baleado

Diego Ponce fue asesinado anoche en González Catán cuando intentaron robarle su camioneta. El detenido tiene 19 años y permanece internado bajo custodia. Buscan a los otros tres sospechosos

Guardar
Google icon

El detenido por el crimen del comisario en La Matanza al momento de ingresar al hospital con una herida de bala

El principal sospechoso de haber participado en el asesinato del comisario Diego Fernando Ponce en La Matanza entró anoche al hospital Paroissien con una herida de bala, el torso desnudo y presionándose el pecho con una prenda. Estaba acompañado de su hermana, quien relató que le habían disparado en la puerta de su casa, pero fuentes policiales y judiciales indicaron que esa versión resultó falsa.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad del hospital. En el video se observa que el joven, identificado como Alexis Emanuel Lobo, de 19 años, llega caminando, apretando la zona de la herida con lo que parece ser una campera. No tenía remera, solo la prenda con la que se cubría el pecho. Pese al balazo, avanzó por sus propios medios hasta el sector de guardia.

PUBLICIDAD

Su hermana y otro joven lo habían trasladado en un Volkswagen Gol. Al ser consultados por el personal médico, la mujer contó que lo habían baleado en la puerta de su domicilio en Gregorio de Laferrere. Dijo que mientras se encontraban en la vereda de la calle Montt al 6100, pasaron motochorros y les dispararon.

Pero su versión no pudo ser comprobada.

La policía fue hasta la vivienda señalada y realizó averiguaciones: no se hallaron indicios de un tiroteo ni de un intento de robo en la zona. Por otra parte, los médicos que revisaron a Lobo constataron que el proyectil alojado en su abdomen coincidía con el calibre 9 mm usado por el comisario, una Bersa Thunder Pro que no fue encontrada.

PUBLICIDAD

Además, el sospechoso vestía un pantalón de jogging de una marca deportiva coincidente con el que usaba uno de los motochorros que atacó a Ponce. Todos estos indicios llevaron a que quedara detenido como presunto implicado en el caso.

Cámaras de seguridad registraron a los cuatro motochorros instantes antes de asesinar al comisario

El crimen de Ponce ocurrió cerca de las 20.30, en la esquina de Apipé y Obligado, barrio Villa Dorrego de González Catán. El comisario, que trabajaba en la Escuela de Policía Juan Vucetich, estaba de franco y se dirigía a buscar a su hija de 14 años a un instituto de inglés. Circulaba en su camioneta Ford EcoSport cuando fue abordado por cuatro delincuentes que se movían en dos motos e intentaron robarle el vehículo.

Ponce se resistió, se identificó como policía y hubo un intercambio de disparos. En esas circunstancias, recibió balazos en el abdomen, la espalda y el coxis.

El ataque quedó parcialmente registrado por cámaras de seguridad de la zona. El video muestra el paso de los cuatro motochorros, que después de ver a la víctima dan un giro y se dirigen hacia él. Segundos después, se escuchan varias detonaciones de arma de fuego.

En la filmación también se observa el movimiento de los primeros vecinos que salieron a la calle tras los disparos. Como la ambulancia no llegaba, uno de ellos lo subió a su camioneta y lo trasladó por su cuenta a la Unidad de Pronta Atención (UPA) del kilómetro 29. El comisario ingresó sin signos vitales.

Comisario Diego Ponce La Matanza
La víctima, Diego Ponce. Tenía 46 años

De inmediato se puso en marcha una investigación, con el fiscal Adrián Arribas a la cabeza. Minutos más tarde, los investigadores recibieron el aviso de que un joven había sido atendido por una herida de bala en el hospital Paroissien. Al analizar el calibre del proyectil y las prendas que llevaba puestas, ataron cabos y vincularon a Lobo con el crimen de Ponce.

Para el joven de 19 años no es su primera detención. Fuentes policiales confirmaron que cumplía arresto domiciliario y tenía colocada una tobillera electrónica. En concreto, tiene antecedentes por encubrimiento agravado cometidos entre julio de 2024 -cuando era menor de edad- y septiembre del año pasado, según consta en registros oficiales.

Mientras permanece internado, sigue la búsqueda de los otros tres prófugos, que ya fueron identificados.

Temas Relacionados

La MatanzaGonzález CatánHomicidiosDiego PonceInseguridadMotochorrosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Documento exclusivo: la resolución que dejó en libertad a Claudio Barrelier un año antes del femicidio de Agostina Vega

Se firmó el 26 de mayo de 2025, luego de que fue imputado por privación ilegítima de la libertad y estuvo 20 días detenido. Debió pagar dos fianzas por $5 millones. Qué argumentos utilizó la Justicia

Documento exclusivo: la resolución que dejó en libertad a Claudio Barrelier un año antes del femicidio de Agostina Vega

La nueva polémica en la Justicia por el femicidio de Agostina Vega: ¿el fiscal debe dejar la causa?

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba tiene un fuero especial para casos de violencia de género. Raúl Garzón, a cargo del expediente hasta hoy, se niega a dar un paso al costado

La nueva polémica en la Justicia por el femicidio de Agostina Vega: ¿el fiscal debe dejar la causa?

Femicidio de Agostina Vega, en vivo: fuerte operativo policial en la casa de la madre de Claudio Barrelier

La causa avanza con nuevos peritajes y medidas judiciales luego de que la autopsia confirmara una muerte violenta. Todas las novedades del caso, minuto a minuto

Femicidio de Agostina Vega, en vivo: fuerte operativo policial en la casa de la madre de Claudio Barrelier

Los ataques a choferes en La Matanza no paran: un dramático nuevo crimen y cuatro detenidos por una ola de robos

Los conductores de autos de aplicación se volvieron un blanco fácil en el oeste del conurbano. El problema en CABA

Los ataques a choferes en La Matanza no paran: un dramático nuevo crimen y cuatro detenidos por una ola de robos

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “Me sacan mi bala de plata”, dijo Luque cuando no lo dejaron operar a Diego

Así lo declaró el médico Rodolfo Benvenutti, que supervisó la cirugía a pedido de Víctor Stinfale, exabogado y amigo del Diez. También contó la crisis de llanto que tuvo el neurocirujano imputado mientras el ex DT estaba en la Clínica Olivos

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “Me sacan mi bala de plata”, dijo Luque cuando no lo dejaron operar a Diego

DEPORTES

El nuevo dardo de Diego Lugano contra la Argentina de Messi al elegir a Portugal como candidato a ganar el Mundial 2026

El nuevo dardo de Diego Lugano contra la Argentina de Messi al elegir a Portugal como candidato a ganar el Mundial 2026

Los rutilantes refuerzos que River Plate tiene en la mira: del sueño de recuperar a Echeverri y Mastantuono a la apuesta mundialista

Boca Juniors hizo oficial la salida de Claudio Úbeda: el comunicado del club

Roland Garros y la última resistencia del tenis: por qué sigue usando jueces de línea y la gran polémica de esta edición

La decisión clave que tomó el Inter Miami mientras Lionel Messi se enfoca en el Mundial 2026

TELESHOW

Una participante de Gran Hermano causó preocupación al robar un pedazo de pan y comerlo a escondidas en el baño

Una participante de Gran Hermano causó preocupación al robar un pedazo de pan y comerlo a escondidas en el baño

La felicidad de Rocío Robles por el acercamiento de Araceli González y Adrián Suar: “La familia es lo primero”

Marcelo Tinelli palpita su viaje al Mundial 2026 con un video retro junto a Lionel Messi: “Lo llevo en mi corazón”

Mica Viciconte criticó el regreso de Sol Abraham a Gran Hermano: “No me gusta el trato especial”

El cambio de planes de Jimena Barón con la remodelación de su casa y las nuevas discusiones con Matías Palleiro

INFOBAE AMÉRICA

Investigan presunto feminicidio por envenenamiento en el interior de un motel en República Dominicana

Investigan presunto feminicidio por envenenamiento en el interior de un motel en República Dominicana

Honduras declara obligatoria la vacuna contra el sarampión

Panamá genera miles de nuevos puestos, aunque la mayoría no son permanentes

Gobierno de Guatemala confirma hipótesis de fuga internacional de cuatro pandilleros tras escape en Fraijanes II en noviembre de 2025

De El Salvador a Nueva York: La historia de Alexandra Funes, la compositora que triunfa en el cine y la televisión