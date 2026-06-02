El momento en que el sospechoso del crimen del comisario en La Matanza llegó herido al hospital: mintió sobre cómo fue baleado

El detenido por el crimen del comisario en La Matanza al momento de ingresar al hospital con una herida de bala

El principal sospechoso de haber participado en el asesinato del comisario Diego Fernando Ponce en La Matanza entró anoche al hospital Paroissien con una herida de bala, el torso desnudo y presionándose el pecho con una prenda. Estaba acompañado de su hermana, quien relató que le habían disparado en la puerta de su casa, pero fuentes policiales y judiciales indicaron que esa versión resultó falsa.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad del hospital. En el video se observa que el joven, identificado como Alexis Emanuel Lobo, de 19 años, llega caminando, apretando la zona de la herida con lo que parece ser una campera. No tenía remera, solo la prenda con la que se cubría el pecho. Pese al balazo, avanzó por sus propios medios hasta el sector de guardia.

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Su hermana y otro joven lo habían trasladado en un Volkswagen Gol. Al ser consultados por el personal médico, la mujer contó que lo habían baleado en la puerta de su domicilio en Gregorio de Laferrere. Dijo que mientras se encontraban en la vereda de la calle Montt al 6100, pasaron motochorros y les dispararon.

Pero su versión no pudo ser comprobada.

La policía fue hasta la vivienda señalada y realizó averiguaciones: no se hallaron indicios de un tiroteo ni de un intento de robo en la zona. Por otra parte, los médicos que revisaron a Lobo constataron que el proyectil alojado en su abdomen coincidía con el calibre 9 mm usado por el comisario, una Bersa Thunder Pro que no fue encontrada.

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Además, el sospechoso vestía un pantalón de jogging de una marca deportiva coincidente con el que usaba uno de los motochorros que atacó a Ponce. Todos estos indicios llevaron a que quedara detenido como presunto implicado en el caso.

Cámaras de seguridad registraron a los cuatro motochorros instantes antes de asesinar al comisario

El crimen de Ponce ocurrió cerca de las 20.30, en la esquina de Apipé y Obligado, barrio Villa Dorrego de González Catán. El comisario, que trabajaba en la Escuela de Policía Juan Vucetich, estaba de franco y se dirigía a buscar a su hija de 14 años a un instituto de inglés. Circulaba en su camioneta Ford EcoSport cuando fue abordado por cuatro delincuentes que se movían en dos motos e intentaron robarle el vehículo.

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Ponce se resistió, se identificó como policía y hubo un intercambio de disparos. En esas circunstancias, recibió balazos en el abdomen, la espalda y el coxis.

El ataque quedó parcialmente registrado por cámaras de seguridad de la zona. El video muestra el paso de los cuatro motochorros, que después de ver a la víctima dan un giro y se dirigen hacia él. Segundos después, se escuchan varias detonaciones de arma de fuego.

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En la filmación también se observa el movimiento de los primeros vecinos que salieron a la calle tras los disparos. Como la ambulancia no llegaba, uno de ellos lo subió a su camioneta y lo trasladó por su cuenta a la Unidad de Pronta Atención (UPA) del kilómetro 29. El comisario ingresó sin signos vitales.

La víctima, Diego Ponce. Tenía 46 años

De inmediato se puso en marcha una investigación, con el fiscal Adrián Arribas a la cabeza. Minutos más tarde, los investigadores recibieron el aviso de que un joven había sido atendido por una herida de bala en el hospital Paroissien. Al analizar el calibre del proyectil y las prendas que llevaba puestas, ataron cabos y vincularon a Lobo con el crimen de Ponce.

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Para el joven de 19 años no es su primera detención. Fuentes policiales confirmaron que cumplía arresto domiciliario y tenía colocada una tobillera electrónica. En concreto, tiene antecedentes por encubrimiento agravado cometidos entre julio de 2024 -cuando era menor de edad- y septiembre del año pasado, según consta en registros oficiales.

Mientras permanece internado, sigue la búsqueda de los otros tres prófugos, que ya fueron identificados.