Boca Juniors hizo oficial la salida de Claudio Úbeda: el comunicado del club

Claudio Úbeda dejó de ser el DT de Boca Juniors (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Boca Juniors confirmó de manera oficial la salida de Claudio Úbeda como entrenador del primer equipo. El club emitió un comunicado en sus redes sociales este martes en el que agradeció al técnico y a su cuerpo técnico “el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club”, y les deseó “el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”.

El ciclo del ex ayudante de campo de Miguel Ángel Russo se extendió por 32 partidos oficiales, con un balance de 17 victorias, siete empates y ocho derrotas, 45 goles a favor y 22 en contra. Úbeda había asumido en octubre de 2025 tras el fallecimiento del último entrenador campeón de América con el primer equipo, y su contrato —al igual que el de su ayudante Juvenal Rodríguez— vencía el 30 de junio. La dirigencia resolvió no renovarlo.

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El detonante del desenlace fue la derrota por 1-0 ante Universidad Católica, que cerró una racha de cuatro partidos sin victorias en el certamen continental y selló la eliminación. Tras ese partido, el propio Úbeda había dejado abierta la puerta a su salida: “Siempre dependemos de los resultados, así que no depende de mí el futuro”, declaró en la sala de prensa de La Bombonera. La decisión final recayó en Juan Román Riquelme.

El comunicado de Boca sobre la salida de Úbeda

La eliminación en la Libertadores no fue el único tropiezo del ciclo. Boca también cayó en los octavos de final del Torneo Apertura ante Huracán —2-3 en condición de local— y en las semifinales del Clausura 2025 frente a Racing Club, con gol de Maravilla Martínez. Esas tres caídas en instancias eliminatorias de local trazaron el perfil de una gestión que no logró sostener la regularidad en los momentos de mayor exigencia.

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Entre los puntos altos del ciclo, Úbeda ganó los dos Superclásicos que dirigió: primero un 2-0 a River Plate de Marcelo Gallardo en Brandsen 805, con goles del Changuito Zeballos y Miguel Merentiel; luego un 1-0 en el estadio Monumental, con el penal convertido por Leandro Paredes como figura del encuentro.

Con la salida confirmada, Riquelme tiene plazo hasta el 18 de junio —fecha en que el plantel retoma la pretemporada en Ezeiza— para definir al sucesor. La búsqueda arranca con restricciones de calendario: varios de los nombres en carpeta están atados al Mundial 2026. El más avanzado en las preferencias del presidente es Néstor Lorenzo, quien pasó por el Xeneize como futbolista entre 1996 y 1997 y tiene un vínculo cercano con Riquelme desde la época de la selección argentina.

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El problema es que la Selección de Colombia tiene garantizada su presencia en el torneo al menos hasta el 27 de junio, ante Portugal, y una eventual clasificación a la siguiente ronda postergaría aún más su liberación.

En situación similar se encuentra Roberto Ayala, ayudante de Lionel Scaloni en la Selección, cuyo perfil también seduce a Riquelme pero cuyo compromiso mundialista lo condiciona de la misma manera.

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Antonio Mohamed descartó públicamente cualquier posibilidad. Tras consagrarse campeón de la Concachampions con Toluca ante Tigres, el Turco fue directo: “Tengo contrato con el club, ya organizamos la pretemporada. No hay nada que pensar en otra cosa”, afirmó en declaraciones a ESPN.

La opción más accesible en términos de disponibilidad es Gustavo Costas, recién desvinculado de Racing Club, aunque su identificación con la Academia sería una traba. Ricardo Zielinski y Rubén Darío Insua también aparecen en la lista, pero ambos tienen contratos vigentes con Belgrano y Barracas Central, respectivamente.

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Mariano Herrón, ex interino y hombre de máxima confianza de Riquelme, gana terreno como alternativa interna. Cristian Kily González, quien ya tuvo un contacto con el presidente el año pasado, y Jorge Sampaoli completan el abanico, aunque este último carga con su conocida afinidad por River.

El caso de Alfredo Berti tiene un condicionante extra: junto a Sebastián Villa, tiene juicios pendientes contra el club, y Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, no muestra disposición a cederlo.

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