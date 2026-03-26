Buscaban a un hombre por homicidio y cayó durante un control policial en Rosario

El detenido en el control de rutina fue acusado ayer por el crimen de una mujer ocurrido en enero de este año

Un hombre de 36 años fue imputado este miércoles por su presunta participación en el asesinato de Andrea Verónica Zeballos, ocurrido el 10 de enero en el barrio Godoy, en la zona noroeste de Rosario.

El sospechoso, Ramón Agustín Ferreyra, fue detenido el pasado lunes durante un control de rutina realizado por el Comando Radioeléctrico en la intersección de Forest y Pasaje Peatonal, donde los agentes comprobaron que existía un pedido de captura vigente desde el 19 de enero.

La detención de Ferreyra se produjo en el marco de los operativos habituales de control en la ciudad, cuando efectivos solicitaron su identificación y, tras consultar los sistemas, confirmaron que el hombre estaba siendo buscado por la justicia. De inmediato, fue puesto a disposición de la Fiscalía, que lo trasladó para ser sometido a una audiencia imputativa por el homicidio de Zeballos.

Según expuso la fiscal Agustina Eiris durante la audiencia, el crimen de la mujer fue ejecutado por dos atacantes que interceptaron a la víctima en inmediaciones de 27 de Febrero y Brasil el 10 de enero. La víctima recibió varios disparos en la cabeza, lo que le provocó la muerte en el lugar. La Fiscalía identificó a Ferreyra como uno de los dos agresores, quien manejaba una motocicleta Benelli sin patente al momento del hecho.

La investigación señala que el acompañante de Ferreyra durante el ataque fue Geremías Uriel Campos, de 19 años, quien fue arrestado el mismo día del crimen en Pasaje 1.847, a la altura de Biedma. En ese procedimiento, los agentes incautaron una pistola calibre 9 milímetros con la numeración suprimida y la moto utilizada para la emboscada.

El lugar donde arrestaron al primer sospechoso

De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, cuatro días después del hecho, Campos fue imputado formalmente por el homicidio y recibió prisión preventiva efectiva. El expediente indica que ambos hombres actuaron en coordinación y que el ataque se ejecutó de manera planificada, utilizando un vehículo robado días antes.

Ferreyra fue acusado de haber conducido la moto y de facilitar la huida tras los disparos. Según la fiscal Eiris, la motocicleta empleada había sido sustraída el 7 de enero en la zona de French al 900, lo que refuerza la hipótesis de la premeditación y la utilización de elementos ilícitos para concretar el ataque.

En la audiencia celebrada el miércoles, la jueza Luciana Vallarella dispuso la prisión preventiva efectiva para Ferreyra por un plazo de 60 días, atendiendo a los elementos presentados por la fiscalía y el riesgo procesal.

De acuerdo con los datos reunidos por la fiscalía, el hombre había logrado mantenerse prófugo durante más de dos meses, hasta que fue detenido en el procedimiento policial de rutina. El control en la zona noroeste permitió su identificación y posterior vinculación con el expediente del asesinato de Zeballos.

Atraparon a un prófugo por homicidio en Quilmes

A mediados de este mes y después de permanecer casi tres años y medio prófugo de la Justicia, detuvieron a un hombre acusado de haber asesinado a su vecino y herido a otro hombre a disparos. La captura se concretó en la localidad bonaerense de Quilmes, luego de que descubrieran la zona en donde se ocultaba.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la detención fue producto de una investigación coordinada por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Florencio Varela junto al Ministerio Público Fiscal (MPF). Así, pudieron determinar que el fugitivo, identificado como A. G. (60), se movía entre Quilmes y El Palomar.

El caso se remonta a la noche del 23 de octubre de 2022, cuando el acusado y otros dos sujetos tuvieron una pelea vecinal con la víctima fatal, Juan Nicolás Gómez, y H. A. U., el hombre que terminaría herido post balacera.

Aunque no se determinó el motivo detrás del altercado, las autoridades constataron que, minutos después de la pelea, A. G. y sus cómplices interceptaron a las víctimas en las inmediaciones de las calles La Haya y Costa Rica, en Florencio Varela.

De acuerdo con el expediente, los tres hombres portaban armas de fuego, mientras que los damnificados habrían estado desarmados. Producto del tiroteo, H. A. U. resultó herido en el abdomen y el brazo derecho, mientras que Gómez recibió dos impactos que provocaron lesiones internas graves.

A raíz de la gravedad de las heridas, la víctima tuvo que ser trasladado de urgencia hacia el Hospital Mi Pueblo. No obstante, al día siguiente, el personal médico confirmó la muerte producto de la gravedad de las heridas.

Desde ese momento, el caso quedó bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Florencio Varela. Aunque intentaron detener al acusado, confirmaron que había abandonado su domicilio y se mantuvo escondido hasta ahora.

Por este motivo, se ordenó que se realizara una investigación destinada a localizar al prófugo. Fue así que, tras una serie de tareas investigativas, estableció que A. G. alternaba su estadía entre una vivienda en El Palomar y otra en la zona de Quilmes.

A partir de esta limitación, la policía implementó dispositivos de vigilancia encubierta sobre ambos domicilios y, finalmente, logró arrestar al sospechoso en la intersección de las calles Larrea y Entre Ríos, en Quilmes. Luego de que fuera trasladado hacia la dependencia policial, se espera que sea imputado en las próximas horas.