Tras la aprobación del Senado, oficializaron la designación de Fernando Iglesias como embajador de la Cancillería

A partir de ahora, Iglesias asumirá la representación nacional ante Bélgica y la Unión Europea

Luego de que el Gobierno decidiera fusionar las embajadas argentinas en Bélgica y la Unión Europea, esta madrugada oficializaron la designación del embajador Fernando Iglesias como el único representante nacional ante ambos desde la única sede que estará habilitada en Bruselas.

Por medio de la publicación del Decreto 191/2026 en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno ordenaron: “Nómbrase en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto funcionario de la categoría ‘A’ embajador extraordinario y pleripotenciario al señor Fernando Iglesias”. De igual forma, aclararon que esto no afecta sus funciones en las representaciones diplomáticas de Bélgica y la Unión Europea (UE).

Esto llega luego de que el Senado aprobara el pliego de la desginación de Iglesias, que anteriormente había sido nombrado “en comisión”. La postulación fue votada durante la sesión celebrada el 26 de febrero de este año, en donde el recinto también aprobó el acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea.

Previo al tratamiento en la Cámara Alta, la oposición había intentado evitar que el pliego obtuviera el dictamen por parte de la Comisión de Acuerdos. A pesar de esto, el oficialismo logró imponerse, debido a que contaba con una mayoría a su favor.

El 19 de febrero la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por Juan Carlos Pagoto de La Libertad Avanza, analizó la postulación de Iglesias como embajador en un contexto de objeciones del sector kirchnerista, que, pese a no integrar la comisión formalmente, participó a través de Juliana Di Tullio y Mariano Recalde.

Javier Milei y Fernando Iglesias

La instancia incluyó cuestionamientos públicos y la anticipación de votos negativos a la designación. Incluso, Di Tullio cuestionó al embajador por tener una denuncia penal en su contra. Un hecho que fue reconocido por el propio Iglesias, quien aclaró que “esto es una campaña de difamación abierta al diputado Tailhade. La causa está durmiendo hace dos años y medio. Extraño cuando se hacían bien las operaciones”.

Semanas antes de la votación, también se conoció la unificación de las embajadas argentinas. Mediante el Decreto 94/2026, las autoridades dispusieron la fusión de sus representaciones diplomáticas en Bruselas, donde hasta ahora operaban dos embajadas separadas. Por un lado, estaba la sede ante Bélgica y otra acreditada ante la Unión Europea, con especial relevancia en las negociaciones del acuerdo con Mercosur.

De esta manera, el Gobierno ordenó que la Embajada ante Bélgica absorbería también las funciones de representación frente al bloque europeo. Asimismo, dictaminaron que el diplomático a cargo deberá ejercer simultáneamente como embajador ante la Unión Europea.