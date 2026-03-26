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Netflix ya no funciona en tu celular: 3 trucos legales para seguir viendo tus series sin cambiar de teléfono

Si tienes un iPhone o iPad que se quedó estancado en versiones antiguas de iOS, puedes aprovechar la función ‘Mis Compras’ de la App Store

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Netflix - celulares - smartphone - tecnología - 25 de marzo
Si tu celular es tan antiguo que ninguna aplicación funciona, puedes convertirlo en un monitor inalámbrico. (Imagen ilustrativa Infobae)

Muchos usuarios se encuentran con la sorpresa de que Netflix deja de funcionar en sus celulares antiguos. Esto ocurre principalmente por dos razones: la falta de certificaciones DRM (gestión de derechos digitales) y las versiones desactualizadas de Android o iOS que ya no cumplen con los requisitos de la plataforma.

Netflix depende de tecnologías de protección digital para controlar la reproducción de su contenido. Una de las más importantes es el sistema DRM (Gestión de Derechos Digitales), que funciona como un candado digital e impide la copia no autorizada de series y películas.

En celulares Android, este control se llama Widevine. Para ver contenido en alta definición, el dispositivo necesita la certificación Widevine L1, la más estricta. Si el celular es antiguo y su sistema de protección queda desactualizado, Netflix reduce la calidad de reproducción y, en casos extremos, bloquea el acceso para cumplir con las normas de derechos de autor establecidas por los estudios.

Netflix - celulares - smartphone - tecnología - 25 de marzo
Netflix suspenderá el acceso de su aplicación nativa en una amplia gama de teléfonos iPhone y Android. (Imagen ilustrativa Infobae)

Otro factor es la antigüedad del sistema operativo. Cada año, Google y Apple lanzan nuevas versiones de Android e iOS junto con herramientas de programación más avanzadas. Estas novedades permiten que las aplicaciones sean más rápidas, seguras y eficientes.

Sin embargo, mantener la compatibilidad con sistemas muy antiguos resulta complejo y costoso para las empresas. Cuando el porcentaje de usuarios con versiones viejas es mínimo, como sucede con Android 7 o iOS 14, resulta inviable seguir actualizando la aplicación para esos sistemas. Por eso, eventualmente, Netflix deja de brindar soporte en dispositivos con versiones desactualizadas.

Aunque la Play Store y la App Store bloquean la descarga de Netflix en estos dispositivos, existen métodos legales y seguros para seguir disfrutando del contenido sin necesidad de comprar un teléfono nuevo. A continuación, Gemini te explica tres trucos.

Los celulares afectados perderán la capacidad de abrir, instalar o actualizar la aplicación de la plataforma streaming. REUTERS/Francis Mascarenhas
Los celulares afectados perderán la capacidad de abrir, instalar o actualizar la aplicación de la plataforma streaming. REUTERS/Francis Mascarenhas

Trucos para ver Netflix en celulares antiguos: métodos legales y efectivos

  • Reinstalar Netflix en iPhone con el truco de “Mis Compras”

Si tienes un iPhone o iPad que se quedó estancado en versiones antiguas de iOS, puedes aprovechar la función “Mis Compras” de la App Store. No busques Netflix en el buscador tradicional. Entra en la App Store, toca tu foto de perfil y accede a la sección “Comprado”.

Busca Netflix en esa lista y pulsa el icono de la nube para descargarlo. Apple detectará que tu dispositivo es antiguo y te ofrecerá instalar la última versión compatible, lo que te permitirá seguir usando la app oficialmente.

  • Descargar Netflix para Android desde APKMirror

Cuando la Play Store ya no permite instalar Netflix en celulares viejos, la alternativa es descargar el archivo de instalación (APK) desde un repositorio seguro como APKMirror.com.

Busca versiones de Netflix de hace uno o dos años (evita las betas), descarga el archivo .apk y habilita la instalación de apps desconocidas en tu Android. Mientras esa versión antigua siga soportada por los servidores de Netflix, podrás iniciar sesión y ver tus series sin problemas.

Netflix es una plataforma de streaming que permite ver series, películas, documentales y especiales sin publicidad en dispositivos conectados a internet. REUTERS/Dado Ruvic
Netflix es una plataforma de streaming que permite ver series, películas, documentales y especiales sin publicidad en dispositivos conectados a internet. REUTERS/Dado Ruvic
  • Ver Netflix usando la pantalla remota de tu PC

Si tu celular es tan antiguo que ninguna aplicación funciona, puedes convertirlo en un monitor inalámbrico usando herramientas de escritorio remoto como Chrome Remote Desktop o Splashtop.

Instala la app en tu PC y en tu celular, vincula los dispositivos, abre Netflix en el navegador de tu computadora y reprodúcelo a pantalla completa. Tu celular recibirá el video en tiempo real por Wi-Fi y podrás ver Netflix desde la cama, aunque el teléfono ya no sea compatible con la app.

Estos métodos, recomendados por Gemini, te permiten seguir disfrutando de Netflix de manera legal y segura, incluso cuando tu celular ya no cumple con los requisitos técnicos establecidos por la plataforma.

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