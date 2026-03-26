Sociedad

Investigan el macabro hallazgo de un feto dentro de un frasco en una calle de Córdoba

Un trabajador municipal fue quien encontró los restos en la localidad de Deán Funes. La Policía Cientfíca trabajó en la escena

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Calle residencial soleada con árboles frondosos, una pared graffiteada, una señal de 'prohibido el paso' y un paso de cebra
Vista de la calle en Deán Funes, Córdoba, donde se realizó el hallazgo de un feto dentro de un frasco (Google Maps)

Un escalofriante hallazgo conmocionó ayer al mediodía a la ciudad de Deán Funes, en la provincia de Córdoba, cuando un trabajador municipal descubrió un feto humano dentro de un frasco de vidrio durante tareas de limpieza urbana.

La situación generó alarma entre los vecinos y movilizó de inmediato a las fuerzas de seguridad, que acordonaron la zona para facilitar el trabajo de los investigadores.

El episodio se registró en la calle Zanichelli, entre Bolívar y Mariano Moreno, un sector transitado de la ciudad. El empleado municipal, encargado de la recolección y limpieza de residuos, realizaba su recorrido habitual cuando detectó el frasco entre los desechos acumulados. La reacción del operario fue rápida: notificó a sus superiores y alertó a las autoridades policiales, quienes se dirigieron al sitio en cuestión de minutos.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local LaVoz, una vez recibida la notificación, personal policial se hizo presente en el lugar para resguardar la escena y evitar la contaminación de pruebas. Se procedió a acordonar el área y a limitar el acceso exclusivamente al personal autorizado, en cumplimiento de los protocolos vigentes para la manipulación de restos humanos.

Policía de Córdoba
La investigación está abierta y se analizan todas las hipotesis (Policía de Córdoba)

Las autoridades policiales realizaron una primera inspección ocular y documentaron la ubicación exacta del frasco, así como el estado en que fue encontrado. La intervención incluyó la toma de fotografías y el registro de testimonios de los testigos más cercanos. El frasco con el feto en su interior fue retirado por efectivos de la división científica, quienes lo trasladaron bajo estrictas medidas de seguridad para su análisis pericial.

Según se informó, el procedimiento busca preservar la integridad de los restos y facilitar su estudio en laboratorio, lo que permitirá determinar tanto el tiempo de gestación como posibles datos identificatorios sobre el origen del feto. El caso quedó bajo la órbita de la Justicia, que instruyó las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias del hallazgo.

Encontraron un cráneo en una playa de Berisso

A mediados de marzo, vecinos de la Isla Paulino en Berisso alertaron a las autoridades sobre una irregularidad. En la zona de la playa, encontraron un cráneo humano y comenzaron investigaciones policiales.

Los restos óseos estaban ubicados en la arena y tras el descubrimiento, se originó un operativo de fuerzas de seguridad en el área, de acuerdo con la información difundida por Info Berisso.

Especialistas de la Policía Científica evaluaron los restos encontrados en el sitio, señalando que se trata de un cráneo “viejo” expuesto recientemente en la superficie. El objetivo principal del peritaje consiste en establecer la antigüedad y la identidad del fragmento óseo, según los análisis iniciales comunicados por los expertos.

El procedimiento incluyó el traslado del cráneo para la realización de estudios forenses, en tanto que las diligencias continúan bajo la órbita de las autoridades locales para esclarecer las circunstancias del descubrimiento.

Los especialistas enfrentan diversos desafíos en el análisis de restos hallados en ambientes abiertos. Factores como la humedad, la acción de animales y la acidez del suelo aceleran la degradación y dispersión de los huesos, lo que complica el reconocimiento y la reconstrucción de los restos. El intervalo post mortem en muchos casos resulta incierto y requiere de técnicas avanzadas, como el estudio de la tafonomía forense, para su estimación precisa.

La obtención de perfiles genéticos enfrenta obstáculos adicionales, ya que el ADN puede encontrarse muy degradado. Por esa razón, los laboratorios priorizan el análisis de huesos con mayor densidad o dientes, en busca de material genético que permita comparar conbases de datos de personas desaparecidas. En ausencia de denuncias o registros familiares, la identificación se vuelve mucho más compleja, según el Análisis Antropológico de UNLP.

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