Milei y más de medio gabinete se movieron para cerrar el caso Adorni, pero lo potencian y el foco incluye al Congreso

Manuel Adorni, acompañado por ministros, camino a la conferencia de prensa

Después de una temporada silenciosa y a la vez expresiva del fuerte impacto de su caso en el Gobierno, Manuel Adorni regresó a los micrófonos con una atípica conferencia de prensa. Fue acompañado por más de medio gabinete, recibió respaldo presidencial por X y sumó un nuevo apoyo público de Karina Milei, además de la asistencia de Santiago Caputo, como gesto para desandar o postergar un poco la interna. El jefe de Gabinete formalizó la fecha de su debut ante el Congreso -será el 29 de abril- y la información fue seguida por otro anuncio, inusual: Javier Milei tuiteó que acompañará a su funcionario en el Senado. Una novedad absoluta que, de hecho, potencia políticamente el caso.

Desde el Gobierno, habían trascendido en los últimos días versiones encontradas sobre la reacción frente al caso Adorni, es decir, diferentes especulaciones sobre costos de sostenerlo o no en el cargo. La movida de la primera línea violeta expone la necesidad de respaldarlo y al mismo tiempo, bajar el tema. No es sencillo, en un cuadro marcado además por los trazos del criptogate. En todo caso, nada parece posible sin dar batalla.

Por eso mismo, es un dato significativo que Milei le agregara condimento fuerte a la ahora confirmada presentación de Adorni en el Congreso. De todos modos, no generó lectura lineal en medios legislativos, por varias razones. En primer lugar, porque, se trataría de un hecho fuera de registro, que los senadores analizan ahora. Además, porque si la apuesta es a borrar este renglón de la “agenda pública”, se aseguraría una nueva entrega en cinco semanas. “No me lo pierdo. Ahí estaré”, fue el mensaje presidencial.

Estuvo lejos de ser una señal aislada. Fue parte de una entrega más amplia. Buscó reforzar la imagen de dureza para el combate, algo que a su manera mostró también el jefe de Gabinete. Con inocultable nerviosismo, en el segundo tramo de la conferencia de prensa retomó el tono descalificante frente a las preguntas, que rechazó sin aclarar temas, salvo uno, a medias: confirmó que se mudó al barrio porteño de Caballito.

El funcionario no explicó si alquila o es propietario reciente de ese departamento, como todo lo indica. Y más bien, apuntó a dejar abierta la discusión sobre si corresponde que lo haga recién en la nueva declaración jurada. El tema, por supuesto, es el impacto social de las novedades que se suman como en una serie. Resultó débil, de mínima y no sólo en términos legales, el argumento según el cual no daba explicaciones porque algunas cuestiones, como el de los pasajes a Punta del Este, ya están instaladas en el terreno judicial.

Adorni dedicó unos veinte minutos a exponer temas de gobierno y, en ese tramo, reiteró que será enviado al Congreso una decena de proyectos, que en buena medida ya habían sido anunciados. Por ahora, títulos. Fuentes legislativas dicen que ni siquiera los bloques violetas o aliados saben qué temas serían impulsados primero, los ritmos pretendidos para tratarlos y el momento de reabrir seriamente las negociaciones con otros espacios y con gobernadores.

Javier Milei, con Manuel Adorni: apoyo y promesa de asistencia al Senado

Antes que eso, asoma el nuncio oficial sobre la fecha del informe de gestión, que sería el primero de Adorni. En rigor, hasta ahora estaba claro que el oficialismo eludía marzo, lo cual suponía apostar a cierta declinación mediática de los casos que impactan en el Gobierno -el del jefe de Gabinete y $LIBRA-, antes de enfrentar este paso. La referida conferencia de prensa y el mensaje presidencial indicarían menos expectativa sobre el paso del tiempo como remedio para mejorar el cuadro. Adorni anudó respuestas destempladas con el reiterado giro defensivo que intenta colocar al Gobierno como blanco de “operaciones” u “operetas”, organizadas por medios y políticos opositores.

El implícito del mensaje de Milei es que Adorni estaría recompuesto y eso anticiparía una fuerte batalla con legisladores. Se verá el grado de intensidad cuando llegue el 29 de abril. Podría ser un punto culminante del caso o podría reponerlo si antes baja de intensidad. Y al menos en parte, influirá el clima extendido en el Congreso.

La foto del momento mostró a Adorni acompañado por cinco de los nueve ministros: Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Alejandra Monteoliva, Pablo Quirno y Mario Lugones. Karina Milei, que no asistió -estuvo, sí, Martín Menem-, se encargó de difundir un mensaje claro: “Mi apoyo, intacto”. Santiago Caputo hizo su aporte. La situación de Adorni estaría frenando la interna mayor, marcada por la ofensiva de la funcionaria y hermana del Presidente con foco en la SIDE y ARCA.

Precisamente esa especie de tregua, cuyo alcance y duración genera dudas incluso en filas de LLA, expondría el nivel de impacto provocado por la sucesión de episodios que arrancó con la inclusión de la esposa del jefe de Gabinete en el vuelo a Nueva York, hace un par de semanas. La idea de motorizar una intensa actividad en el Congreso, para dejar fuera de agenda el caso Adorni, resulta desdibujada, insuficiente y de momento, imprecisa.

El Gobierno reiteró la intención de avanzar con una serie de reformas y otros proyectos. La mayor precisión fue acerca de una primera tanda de pliegos de jueces y fiscales, que sumarían 60 sobre más de trescientas vacantes. Tarea para Patricia Bullrich en el Senado, que demandará acuerdo con socios y aliados de la Cámara, y conversaciones con jefes provinciales. Esto último, trabajo para Diego Santilli, que viene sondeando a gobernadores.

Las tratativas con las provincias siempre son dominadas por números sobre fondos. Ahora, en un momento delicado. La baja de la recaudación repercute naturalmente en la relación con los gobernadores: disminuye la coparticipación y afecta también el manejo de fondos discrecionales. El último reparto de ATN no resuelve las necesidades de cada distrito. Y se suma la caída de ingresos por impuestos locales.

Están claras las necesidades de las provincias. Y el oficialismo aún debe precisar el temario. El caso Adorni agrega un elemento fuera de cálculo.