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Las confesiones de Gabriela Sabatini: la inesperada revelación sobre Steffi Graf y su afición mejor guardada

La ex tenista argentina abrió las puertas de su intimidad en una distendida charla con Kim Clijters, ex N° 1 del mundo

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La argentina dio detalles de su relación con la alemana

A los 55 años, Gabriela Sabatini no ha perdido un ápice del magnetismo que la convirtió en un imán para los fanáticos del tenis durante su época de auge. Cultora del perfil bajo, la ex deportista actualmente reside en Suiza, aunque pasa parte del año en sus residencias en Buenos Aires y Miami. La argentina participó del pódcast de su colega Kim Clijters, la belga que llegó a ser N° 1 del mundo en 2003 y supo ganar cuatro Grand Slam. Y allí, en un clima distendido, reveló varios detalles desconocidos de su carrera.

Sabatini supo confesar en varias oportunidades que, tras el retiro, se volcó a su afición al ciclismo. Sin embargo, en “Con todo el amor, con Kim Clijters”, contó su relación con otro medio de transporte, que utilizaba incluso para ir a las competencias.

“Yo iría en mi motocicleta o simplemente en bicicleta a los courts”, comentó la ex tenista. “Espera, espera, espera. ¿Tú irías en tu motocicleta, o sea, hasta las instalaciones y luego irías a jugar tenis?“, le preguntaron, sorprendidas, en el pódcast.

Absolutamente. Lo hice en algunos torneos. Tenía un contrato con Yamaha para las raquetas, así que les pedía que me dieran una motocicleta”, continuó. “Debes de ser la única tenista que ha tenido patrocinio de motocicletas”, la aguijoneó Clijters.

Era una locura, no sé si era una buena idea, pero en Hamburgo, en San Diego, tenía mi motocicleta... Para mí, era genial. También tenía una moto en Miami y después jugábamos en Hilton Head y en Amelia Island. Y mi entrenador Carlos Kirmayr también amaba las motos. ¿Por qué no le pedimos a un amigo que nos las lleve en un camión y las usamos allá? Jugaba mi partido y me iba en motocicleta. Siempre necesitas un momento para irte de la presión. Aprendí cuán importantes eran esos momentos. Y la moto me daba eso. Era un tiempo de diversión“, comentó.

Sabatini también reveló cómo es su relación hoy con sus grandes rivales de su época, como Mónica Seles, Arantxa Sánchez, Conchita Martínez o Steffi Graf. “Steffi siempre sacó lo mejor de mí, pese a que me ganó la mayoría de las veces. Siempre disfruté jugar contra ella, era algo especial. Cuando jugamos dobles, hablábamos poco, estábamos en silencio. Pero jugamos bien. Mónica, Arantxa, Conchita, hablábamos mucho y analizábamos cómo jugar, era muy difícil planificar cómo jugarles”, describió.

Su afición por ir a los torneos en motocicleta

“Después de que nos retiramos, jugué un par de exhibiciones para la fundación de Steffi. Tengo una gran admiración por ella, obviamente fuimos rivales, pero cuando te das cuenta lo que es, lo que hizo por el tenis, incluso fuera del court, es una de las mejores sin duda, si no la mejor. Luego de que nos retiramos, nos acercamos, hablamos seguido, tuvimos la chance de vernos en las exhibiciones, nos vimos un par de veces. Ahora acordamos que haremos un viaje juntas”, volvió a sorprender la argentina sobre su nuevo vínculo con la esposa de Andre Agassi, otra leyenda del tenis.

“Es una amiga muy cercana de Inés Gorrochategui, que supo ser otra tenista argentina y estamos organizando un viaje de chicas”, confirmó, aunque no dio a conocer el destino que albergará a dos íconos del deporte, que supieron batirse a duelo en partidos titánicos y hoy decidieron recorrer la vida en conjunto, como amigas, como si aquella rivalidad nunca hubiera existido.

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