iOS 26 ya está disponible: cuáles son las novedades de la actualización de Apple para iPhone

El sistema iOS 26 revoluciona la experiencia de usuario con estética y funciones inéditas

La nueva actualización de iOS 26 ya se encuentra disponible para descarga a nivel mundial, hecho que marca una transformación radical en la experiencia de los usuarios de iPhone. El nuevo sistema operativo, caracterizado por cambios en la interfaz y funciones avanzadas, fue introducido por Apple durante la conferencia WWDC 2025.

Cuál era la anterior versión de iOS

La decisión de saltar directamente de la versión anterior iOS 18 al número 26 responde a la voluntad de la compañía de Cupertino de alinear su software con el año actual y simplificar así la identificación de cada generación.

Los usuarios de los recientes iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Air recibirán esta edición como sistema preinstalado al adquirir sus dispositivos, facilitando la adopción inmediata de las mejoras.

Apple implementa en todos los iPhone compatibles una interfaz modernizada, mayor protección ante amenazas externas y una gestión inteligente de permisos para los datos personales en la nueva actualización - (Apple)

Cuáles son las novedades del sistema iOS 26

Una de las innovaciones principales que resalta en iOS 26 es el rediseño visual conocido como Liquid Glass, que proporciona transiciones suaves y transparencias en toda la interfaz del sistema.

Este enfoque abarca íconos, botones y fondos, logrando diferenciación respecto a versiones anteriores y generando una apariencia completamente renovada. Los elementos visuales evocan la impresión de cristales y colores superpuestos, aportando una sensación moderna y pulida.

El Centro de Control se adapta a este nuevo paradigma estético, integrando controles visuales interactivos para la gestión ágil de funciones como conectividad, brillo y acceso directo a herramientas de uso frecuente.

Las aplicaciones nativas de Apple, como Safari, Fotos, Teléfono y especialmente la Cámara, también reciben mejoras notables. En el caso de la cámara, las funciones principales se limitan a las opciones de foto y video, mientras que el acceso a modos específicos se organiza mediante movimientos laterales, con el claro objetivo de simplificar la navegación sin importar la edad del usuario.

Los iPhone compatibles reciben iOS 26, que estrena la función Liquid Glass - APPLE

Ciberseguridad del iOS 26

En materia de seguridad, iOS 26 introduce una mayor protección ante amenazas externas y refuerza las opciones de privacidad, incluyendo gestión avanzada de permisos y nuevos procesos de autenticación.

También amplía el catálogo de accesibilidad con opciones que facilitan el uso a personas con discapacidad, así como herramientas de edición inteligente en Fotos y nuevos recursos para FaceTime y iMessage, que ahora permiten personalizar efectos visuales directamente en las conversaciones.

El ecosistema de Apple sumó además la app Juegos, una plataforma desde la cual se pueden centralizar descargas, progresos y compras, reforzando el posicionamiento de la marca en el terreno del gaming móvil.

Además, la optimización del rendimiento se aprecia particularmente en los iPhone recientes, donde el sistema consume menos recursos y acelera las tareas rutinarias.

Apple revoluciona con el iOS 26 - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cuáles serán los iPhone compatibles con el nuevo sistema de Apple

En cuanto a la compatibilidad, la empresa determinó que solo aquellos terminales con chip A13 Bionic y posteriores recibirán iOS 26, lo cual implica que los dispositivos lanzados a partir de 2019 se mantienen vigentes.

El listado incluye el iPhone 11 y todas sus variantes, iPhone SE (segunda y tercera generación), iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, las ediciones iPhone 16 y la familia iPhone 17.

Todos estos equipos pueden instalar la última versión del sistema operativo. Las funciones avanzadas, como la suite de inteligencia artificial denominada Apple Intelligence, estarán únicamente disponibles para usuarios cuyos dispositivos integren un procesador A17 o superior.

La interfaz transparente y los renovados controles de iOS 26 marcan un antes y un después, incorporando herramientas avanzadas de edición y más ventajas para los nuevos modelos de la familia Apple - APPLE

Cuáles modelos no contaran con iOS 26

Sin embargo, la llegada de iOS 26 pone fin al soporte para modelos equipados con chip A12 Bionic o inferiores, como iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, así como los antiguos iPhone X, iPhone 8/8 Plus, iPhone 7/7 Plus, el iPhone SE de primera generación y toda la línea iPhone 6s/6/6 Plus y anteriores.

Las exigencias de memoria, procesamiento y gráficos de la nueva plataforma dejan fuera estos dispositivos, que no podrán acceder a las nuevas funcionalidades ni recibir futuros parches de seguridad.

Cómo actualizar el iPhone

Para quienes deseen actualizar, Apple recomienda seguir esta rutina para asegurar una instalación segura y fluida:

Verificar que el iPhone disponga de al menos 10 GB libres de espacio de almacenamiento.

Confirmar que el nivel de batería supere el 50 por ciento antes de iniciar la descarga para evitar apagados inesperados.

Realizar una copia de seguridad de los datos, a través de iCloud o mediante respaldo local, para prevenir inconvenientes ante posibles fallos durante la actualización.

Gestionar el proceso de actualización desde el menú Ajustes , accediendo a la sección General y seleccionando Actualización de software .

Una vez detectada la disponibilidad de iOS 26, pulsar en Actualizar ahora para comenzar la instalación. El sistema ejecutará el procedimiento de forma automática y, al concluir, reiniciará el dispositivo con la nueva versión instalada.