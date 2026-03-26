¿Quién manda en la música? El dato de Spotify que revela el poder imparable de las mujeres en Colombia

Manuela Echeverry, líder de alianzas y sellos discográficos de Spotify para la región andina, compartió con Infobae Tecno datos claves sobre el consumo de artistas mujeres en la plataforma. (Infobae)

Juliana, Elsa y Elmar y Karen Lizarazo son tres cantantes colombianas destacadas por Spotify por su aporte al mundo musical y por abrir camino a otras artistas en Colombia y a nivel internacional.

En este mismo contexto, Manuela Echeverry, líder de alianzas y sellos discográficos de Spotify para la región andina, señala que una de cada cinco reproducciones en Colombia corresponde a obras escritas por mujeres.

Esta tendencia se refleja también a nivel global: el programa Equal de Spotify ha generado más de 18 millones de reproducciones para las artistas que participan en el programa o integran sus playlists.

Spotify destaca a Juliana, Elsa y Elmar y Karen Lizarazo como referentes de la música colombiana. (Instagram: julianaaa/ elsayelmar/ karenlizarazoo)

A la fecha, más de 1.400 mujeres han sido embajadoras de Equal en todo el mundo, de las cuales 200 pertenecen a Latinoamérica. En la región, las embajadoras han alcanzado más de 17 millones de streams editoriales, según Echeverry.

Equal es un programa lanzado hace cinco años para potenciar y visibilizar a las mujeres en el audio, abarcando desde la música hasta los podcast. El objetivo es aprovechar todas las herramientas de Spotify para amplificar la presencia femenina en la industria musical y en los contenidos de audio.

Por qué Spotify destaca a Juliana, Elsa y Elmar y Karen Lizarazo

Spotify destaca a Juliana, Elsa y Elmar y Karen Lizarazo por su contribución a la música y su rol en la promoción de la equidad de género en la industria.

Según Manuela Echeverry, líder de alianzas y sellos discográficos de Spotify en la región andina, Juliana es un ejemplo representativo.

Juliana fue embajadora de EQUAL y ha fortalecido su carrera e inspiración en la igualdad de género a través de esta plataforma. crédito Colprensa

Fue embajadora de Equal y, gracias a esta plataforma, ha impulsado su carrera y ha encontrado inspiración en la búsqueda de la igualdad para las mujeres en la música. Equal, disponible en 40 mercados, actúa como un espacio clave para dar visibilidad y promover el descubrimiento de artistas femeninas a nivel mundial, ya que Spotify opera en 184 países.

Echeverry también resalta el caso de Elsa y Elmar, quien ha trabajado de cerca con Spotify y recientemente fue la artista principal de la segunda edición de Spotify Sessions Colombia.

Asimismo, menciona a Karen Lizarazo, representante del vallenato, como un ejemplo de artista que ha capitalizado su participación en plataformas como EQUAL para fortalecer su presencia en la industria.

EQUAL, presente en 40 mercados, permite visibilizar y descubrir nuevas artistas femeninas, mientras Spotify opera en 184 países. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Cómo es la recepción de artistas mujeres en Spotify

La presencia y recepción de artistas mujeres en Spotify ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años.

El programa Equal, lanzado hace cinco años, opera actualmente en más de 40 mercados y ha generado más de 18 millones de streams a nivel mundial para artistas que han participado en el programa o en sus playlists.

Actualmente, hay más de 1.400 embajadoras globales de Equal, de las cuales 200 son de Latinoamérica. En la región, las artistas embajadoras han superado los 17 millones de streams editoriales a través de esta iniciativa.

Llevando cinco años, EQUAL ya suma más de 18 millones de streams globales en más de 40 mercados. (Spotify)

En Colombia, las reproducciones de artistas mujeres aumentaron un 30% en 2025. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, representan el 14% de esas escuchas. Además, una de cada cinco canciones o streams en el país proviene de canciones escritas por mujeres. Spotify está disponible en 184 mercados a nivel global.

Cómo seguir visibilizando el trabajo de las mujeres artistas

Para seguir visibilizando el trabajo de las mujeres artistas, es fundamental abordar retos estructurales dentro de la industria musical. Según Echeverry, una de las claves está en aumentar la presencia de ejecutivas en el sector.

Cuando hay más mujeres en posiciones de liderazgo, se generan y priorizan más proyectos enfocados en artistas femeninas, lo que incrementa su visibilidad y oportunidades.

Artistas como Karol G y Yung Miko prueban que las mujeres pueden liderar géneros musicales usualmente dominados por hombres. REUTERS/Danny Moloshok

Echeverry destaca que la representación femenina en la industria también contribuye a enseñar a las audiencias a valorar el trabajo de las mujeres, no por su género, sino por su talento, creatividad y versatilidad.

Ejemplifica que hoy, artistas como Karol G y Yung Miko demuestran que las mujeres pueden liderar géneros tradicionalmente dominados por hombres, como la música urbana, el reguetón y el hip hop, y también explorar nuevas tendencias musicales.

El desafío central es promover una cadena de apoyo y reconocimiento que permita a más mujeres acceder a roles clave y a plataformas de difusión, influyendo positivamente en la percepción y el consumo de su música a nivel global.