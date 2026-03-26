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¿Harto de los anuncios internos? El nuevo botón de YouTube Premium que ‘limpia’ los videos por ti

La plataforma incorpora una función llamada “Adelantar” que permite a los usuarios saltar automáticamente los segmentos

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La función “Adelantar” de YouTube Premium identifica y permite saltar los segmentos patrocinados dentro de los videos. (Europa Press)
La función “Adelantar” de YouTube Premium identifica y permite saltar los segmentos patrocinados dentro de los videos. (Europa Press)

YouTube Premium es conocido por ofrecer una visualización sin anuncios externos, reproducción en segundo plano y descargas para ver videos sin conexión.

Sin embargo, la plataforma tiene una función que cambia la experiencia de quienes buscan evitar no solo la publicidad externa, sino también los segmentos promocionales integrados en los propios videos: se trata de “Adelantar” (Jump Ahead), una herramienta diseñada para saltar automáticamente las partes menos vistas y más ignoradas por los usuarios.

¿Qué es “Adelantar” y cómo funciona?

Hasta ahora, muchos creadores incorporaban anuncios de patrocinadores directamente en sus videos. Estos bloques, a diferencia de la publicidad tradicional, no podían bloquearse ni eliminarse, incluso para los suscriptores de YouTube Premium. Por lo tanto, aunque el pago eliminaba los anuncios insertados por YouTube, los segmentos promocionales internos seguían presentes, interrumpiendo la experiencia de visualización.

Botón Adelantar - YouTube Premium
“Adelantar” utiliza el análisis del comportamiento de la audiencia para detectar las secciones menos vistas. (Captura/YouTube Help)

La función “Adelantar” utiliza la inteligencia de la plataforma y el análisis de comportamiento de los usuarios. YouTube muestra un mapa de calor en la barra de progreso de cada video, señalando los momentos más y menos reproducidos. La nueva herramienta detecta automáticamente los segmentos que la mayoría de los espectadores suelen saltar, y ofrece la opción de avanzar directamente hasta la parte más vista siguiente, con un solo toque o clic.

En la práctica, esto significa que, cuando se presenta un segmento patrocinado —esos que suelen ser saltados por la mayoría—, “Adelantar” permite evitarlo sin esfuerzo, llegando casi siempre al instante en que el contenido principal del video retoma su curso.

Cómo activar y usar “Adelantar” en diferentes dispositivos

La funcionalidad está disponible en móviles, computadoras y televisores, aunque su activación varía según el dispositivo:

  • En móviles: Al ver un video y detectar un segmento que suele saltarse, basta con dar doble toque en el lado derecho de la pantalla. Si se está en medio de un bloque patrocinado, aparecerá en la esquina inferior derecha la opción “Adelantar”; al tocarla, el video avanza automáticamente a la siguiente parte relevante.
  • En computadoras: Durante la reproducción, basta con pulsar la tecla de flecha derecha o la tecla “L” para adelantar. Si el video está en una sección identificada como comúnmente saltada, surgirá el botón “Adelantar” que puede activarse antes de que desaparezca.
  • En televisores: Al utilizar el control remoto, se debe presionar la flecha derecha para mostrar la barra de progreso. Si hay un segmento identificable, aparecerá un punto blanco en la barra. Al pulsar de nuevo la flecha derecha, se salta directamente al final del segmento, y el televisor muestra el mensaje “Saltando sección comúnmente omitida”.
Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone con la aplicación de YouTube abierta, mostrando el logotipo rojo y el botón de reproducción.
La opción está disponible en videos con suficiente número de visualizaciones y un historial de interacción relevante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Está disponible en todos los videos?

No todos los videos presentan la opción “Adelantar”. Para que la herramienta funcione, YouTube necesita suficiente información sobre el comportamiento de los espectadores. Esto requiere que el video tenga cierta antigüedad y un volumen relevante de visualizaciones para generar el mapa de calor.

Por ello, los videos recién subidos, aquellos con pocas visualizaciones o transmisiones en vivo no suelen activar esta función. Sin embargo, la mayoría de los videos populares y con audiencia significativa ya cuentan con esta opción disponible.

Un avance para los usuarios, un desafío para los creadores

La llegada de “Adelantar” representa una ventaja para quienes buscan una experiencia realmente libre de interrupciones, ya que permite saltar tanto la publicidad externa como los segmentos internos patrocinados. De este modo, los usuarios de YouTube Premium disfrutan de un consumo más fluido y personalizado, eligiendo cuándo y cómo interactuar con el contenido promocional.

Con esta herramienta, YouTube Premium refuerza su propuesta de una experiencia sin interrupciones ni publicidad de ningún tipo. (Europa Press)
Con esta herramienta, YouTube Premium refuerza su propuesta de una experiencia sin interrupciones ni publicidad de ningún tipo. (Europa Press)

Para los creadores, la herramienta supone un reto. Los bloques de patrocinadores son, en muchos casos, la principal fuente de ingresos directa, y la facilidad para saltarlos podría reducir su impacto. Aun así, la decisión final queda en manos de cada espectador, que puede optar por ver estos segmentos si así lo desea.

El futuro de la experiencia Premium en YouTube

Con “Adelantar”, YouTube Premium refuerza su apuesta por ofrecer un servicio diferencial y adaptado a las preferencias de su audiencia. La función ahorra tiempo, mejora la satisfacción y acerca aún más la plataforma a un modelo sin anuncios de ningún tipo, al menos para quienes eligen pagar por ello.

La herramienta está en plena expansión y se espera que, con el tiempo, llegue a más videos y continúe perfeccionándose, reafirmando el compromiso de YouTube con la experiencia del usuario.

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