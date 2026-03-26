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Un robot humanoide da la bienvenida en la Casa Blanca: así funciona Figure 03

La máquina está diseñada para adaptarse a entornos domésticos y realizar tareas cotidianas como lavar la ropa, limpiar o fregar los platos de manera autónoma

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robot humanoide - Figure 03 - robot - Casa Blanca - tecnología - 25 de marzo
Figure 03 es el primer humanoide presentado oficialmente en la Casa Blanca. (Composición Infobae: X/Figure)

Durante la cumbre “Fomentando el Futuro Juntos” en Washington, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, llegó al Salón Este de la Casa Blanca acompañada por una presencia inusual: el robot humanoide Figure 03. La aparición, publicada en la cuenta de X de Figure con un video del evento, fue recibida como un símbolo de la revolución tecnológica que puede transformar la educación y la vida cotidiana.

Figure 03 es el primer humanoide presentado oficialmente en la Casa Blanca, dando la bienvenida a los asistentes en varios idiomas antes de retirarse, y dejando claro que la inteligencia artificial y la robótica ya son parte del escenario global.

Figure 03: un robot humanoide para tareas domésticas y entornos reales

Desarrollado por la empresa estadounidense Figure AI, Figure 03 es la tercera generación de robots humanoides de uso general. Está diseñado para adaptarse a entornos domésticos y realizar tareas cotidianas como lavar la ropa, limpiar o fregar platos, todo de forma autónoma.

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La aparición del robot, publicada en la cuenta de X de Figure con un video del evento, fue recibida como un símbolo de la revolución tecnológica. (X/Figure)

Con una altura de 1,70 metros, un peso de 61 kilos y una capacidad de carga útil de 20 kilogramos, este robot puede operar durante cinco horas seguidas a una velocidad de 1,2 metros por segundo.

El secreto de su autonomía y versatilidad radica en su sistema operativo Helix, que le permite aprender y evolucionar constantemente. Gracias a este software, Figure 03 puede interpretar situaciones del entorno y tomar decisiones en tiempo real, sin depender de instrucciones predefinidas.

Es menester señalar que esta capacidad lo convierte en un asistente potencial para hogares y escenarios donde se requiere colaboración y adaptación a tareas variadas.

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Melania Trump llegó al Salón Este de la Casa Blanca acompañada por Figure 03. (X/Figure)

Helix: la inteligencia detrás de Figure 03

El sistema operativo Helix es el núcleo que dota a Figure 03 de percepción, movimiento y razonamiento en tiempo real. Según la información publicada por Figure AI, Helix está basado en un modelo VLA “Sistema 1, Sistema 2”, único en su tipo, que permite un control preciso y veloz de la parte superior del cuerpo del robot.

El Sistema 2 (S2) de Helix es un modelo de lenguaje visual multimodal que opera a 7-9 Hz y permite una comprensión avanzada de escenas y del lenguaje, generalizando entre diferentes objetos y contextos. Por su parte, el Sistema 1 (S1) traduce de manera reactiva y rápida las instrucciones semánticas en acciones robóticas precisas, trabajando a 200 Hz.

Esta arquitectura permite al robot colaborar con otros robots, manipular objetos diversos y procesar información visual y posicional en tiempo real.

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Figure 03 puede interpretar situaciones del entorno y tomar decisiones en tiempo real. (X/Figure)

Helix recopila datos de alta calidad a partir de conductas teleoperadas, con un registro de unas 500 horas, y utiliza imágenes monoculares junto con información sobre la postura y posición de los dedos para tomar decisiones de acción.

La integración de estos sistemas convierte a Figure 03 en un humanoide capaz de interactuar en entornos complejos y aportar soluciones reales tanto en el hogar como en escenarios profesionales.

Figure presenta un robot capaz de ordenar una sala de estar de forma autónoma

La compañía Figure ha mostrado una nueva demostración de su robot humanoide Figure 03, diseñado para desempeñarse en entornos domésticos. En un video reciente, el robot organiza una sala de estar sin asistencia humana, realizando tareas como limpiar superficies, acomodar almohadas, recoger juguetes y utilizar distintas herramientas. Según Brett Adcock, director ejecutivo de Figure, este avance representa un paso hacia la meta de lograr robots útiles en el hogar.

La autonomía en tareas domésticas plantea numerosos desafíos técnicos. Los hogares presentan condiciones impredecibles, con espacios reducidos, objetos blandos y rutas variables, que exigen al robot una gran capacidad de adaptación. A diferencia de los entornos industriales, mucho más estructurados, el hogar requiere una destreza versátil y la habilidad de responder a situaciones cambiantes.

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Entre las habilidades se encuentran el uso coordinado de herramientas (como rociar una mesa y limpiarla con un paño). (Instagram figure_robot)

En la demostración, Figure 03 realiza labores complejas utilizando la inteligencia artificial Helix 02. El robot no depende de instrucciones manuales para sus acciones, sino que aprende observando ejemplos, lo que le permite adaptarse a distintas tareas y entornos.

Entre sus habilidades destacan el manejo coordinado de herramientas, la manipulación simultánea de varios objetos, el uso eficiente de ambas manos y la capacidad para operar controles remotos o transportar recipientes.

La clave de este progreso está en la arquitectura de IA Helix 02, basada en el aprendizaje a partir de datos y no en la programación tradicional. Este sistema elimina la necesidad de programar cada acción por separado, facilitando la adaptación a la variedad de situaciones propias de un hogar.

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