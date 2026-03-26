El iPhone o Samsung no son los únicos: los equipos que ya tienen conexión directa con los satélites de Elon Musk

El acceso a internet satelital dejó de ser exclusivo de antenas o equipos especializados. La colaboración entre Starlink, el sistema de satélites de SpaceX, empresa de Elon Musk, y T-Mobile, permite que diversos modelos de celulares se conecten directamente a la red satelital, facilitando la comunicación en zonas rurales, remotas o sin cobertura convencional.
Esta conectividad ya está disponible en todo Estados Unidos continental, Puerto Rico y parte del sur de Alaska, y se espera que el servicio continúe expandiéndose.
¿Qué modelos son compatibles con Starlink?
La lista de celulares con acceso directo a la red satelital Starlink es extensa y abarca marcas líderes como Samsung, Motorola, Google Pixel, iPhone y T-Mobile REVVL.
Aquí los equipos por marca:
Samsung
- Galaxy A14
- Galaxy A15 5G
- Galaxy A16 5G SE
- Galaxy A16 5G
- Galaxy A17 5G
- Galaxy A17 5G SE
- Galaxy A25 SE
- Galaxy A26 SE
- Galaxy A35
- Galaxy A36 SE
- Galaxy A36 5G
- Galaxy A53
- Galaxy A54
- Galaxy A56 5G SE
- Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE
- Galaxy S22, S22+, S22 Ultra
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE
- Galaxy XCover6 Pro, XCover7 Pro
- Galaxy Z Flip3, Z Flip4, Z Flip5, Z Flip6, Z Flip7
- Galaxy Z Fold3, Z Fold4, Z Fold5, Z Fold6, Z Fold7
Motorola
- moto g 5G 2026
- moto g play 2026
- moto edge 2025
- moto g 5G 2025
- moto g 2024
- moto g power 5G 2025
- moto razr 2024, razr+ 2024
- moto razr 2025, razr+ 2025, razr ultra 2025
- moto edge 2024, edge 2022
- moto g stylus 2024
Google Pixel
- Pixel 9, Pixel 9a, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold
- Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Fold
iPhone
- iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 mini
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
- iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e
- iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max
- iPhone Air
T-Mobile REVVL
- T-Mobile REVVL 7
- REVVL 7 Pro de T-Mobile
- T-Mobile REVVL 8
- REVVL 8 Pro de T-Mobile
¿Cómo funciona la conexión satelital en el celular?
Para utilizar internet satelital Starlink en el celular, basta con tener un dispositivo compatible y un plan de T-Mobile que lo incluya. Los usuarios que no sean clientes pueden activar una eSIM compatible. Cuando no hay cobertura móvil o se está en roaming, el teléfono cambia automáticamente a la red satelital, que aparece identificada en la pantalla como “T-Mobile SpaceX” o “T-Sat+Starlink”.
No es posible seleccionar manualmente esta red si existe señal convencional. Una vez conectado, los mensajes pueden tardar más según las condiciones de cobertura, ya que el teléfono va cambiando de satélite en tiempo real para mantener la conexión.
Actualmente, la función permite enviar y recibir mensajes de texto y compartir la ubicación, incluso en lugares donde la red móvil tradicional no llega. En el futuro, se prevé la integración de nuevas capacidades como el envío de imágenes y el acceso a datos satelitales directamente desde el celular. Así, los usuarios podrán mantenerse comunicados en zonas que antes eran inaccesibles.
La conectividad está disponible en todo el territorio continental de Estados Unidos, Puerto Rico y partes del sur de Alaska. La alianza entre Starlink y T-Mobile marca un avance importante hacia la universalización del acceso a internet móvil, abriendo la puerta a servicios más avanzados y a la inclusión digital en zonas históricamente rezagadas.