El iPhone o Samsung no son los únicos: los equipos que ya tienen conexión directa con los satélites de Elon Musk

El servicio Starlink en celulares amplía la cobertura de internet móvil a regiones rurales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a internet satelital dejó de ser exclusivo de antenas o equipos especializados. La colaboración entre Starlink, el sistema de satélites de SpaceX, empresa de Elon Musk, y T-Mobile, permite que diversos modelos de celulares se conecten directamente a la red satelital, facilitando la comunicación en zonas rurales, remotas o sin cobertura convencional.

Esta conectividad ya está disponible en todo Estados Unidos continental, Puerto Rico y parte del sur de Alaska, y se espera que el servicio continúe expandiéndose.

¿Qué modelos son compatibles con Starlink?

La lista de celulares con acceso directo a la red satelital Starlink es extensa y abarca marcas líderes como Samsung, Motorola, Google Pixel, iPhone y T-Mobile REVVL.

La conexión satelital de Starlink permite a los celulares mantenerse comunicados incluso en lugares sin señal móvil tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquí los equipos por marca:

Samsung

Galaxy A14

Galaxy A15 5G

Galaxy A16 5G SE

Galaxy A16 5G

Galaxy A17 5G

Galaxy A17 5G SE

Galaxy A25 SE

Galaxy A26 SE

Galaxy A35

Galaxy A36 SE

Galaxy A36 5G

Galaxy A53

Galaxy A54

Galaxy A56 5G SE

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE

Galaxy XCover6 Pro, XCover7 Pro

Galaxy Z Flip3, Z Flip4, Z Flip5, Z Flip6, Z Flip7

Galaxy Z Fold3, Z Fold4, Z Fold5, Z Fold6, Z Fold7

Motorola

moto g 5G 2026

moto g play 2026

moto edge 2025

moto g 5G 2025

moto g 2024

moto g power 5G 2025

moto razr 2024, razr+ 2024

moto razr 2025, razr+ 2025, razr ultra 2025

moto edge 2024, edge 2022

moto g stylus 2024

Google Pixel

Pixel 9, Pixel 9a, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold

Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Fold

iPhone

iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 mini

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e

iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max

iPhone Air

T-Mobile REVVL

T-Mobile REVVL 7

REVVL 7 Pro de T-Mobile

T-Mobile REVVL 8

REVVL 8 Pro de T-Mobile

Gracias a la integración con T-Mobile, los usuarios pueden enviar mensajes y compartir ubicación a través de la red de satélites de Elon Musk. (Imagen ilustrativa)

¿Cómo funciona la conexión satelital en el celular?

Para utilizar internet satelital Starlink en el celular, basta con tener un dispositivo compatible y un plan de T-Mobile que lo incluya. Los usuarios que no sean clientes pueden activar una eSIM compatible. Cuando no hay cobertura móvil o se está en roaming, el teléfono cambia automáticamente a la red satelital, que aparece identificada en la pantalla como “T-Mobile SpaceX” o “T-Sat+Starlink”.

No es posible seleccionar manualmente esta red si existe señal convencional. Una vez conectado, los mensajes pueden tardar más según las condiciones de cobertura, ya que el teléfono va cambiando de satélite en tiempo real para mantener la conexión.

Actualmente, la función permite enviar y recibir mensajes de texto y compartir la ubicación, incluso en lugares donde la red móvil tradicional no llega. En el futuro, se prevé la integración de nuevas capacidades como el envío de imágenes y el acceso a datos satelitales directamente desde el celular. Así, los usuarios podrán mantenerse comunicados en zonas que antes eran inaccesibles.

El acceso directo a Starlink desde el celular marca un avance en la cobertura y la inclusión digital en zonas rurales y remotas. (Bloomberg)

La conectividad está disponible en todo el territorio continental de Estados Unidos, Puerto Rico y partes del sur de Alaska. La alianza entre Starlink y T-Mobile marca un avance importante hacia la universalización del acceso a internet móvil, abriendo la puerta a servicios más avanzados y a la inclusión digital en zonas históricamente rezagadas.