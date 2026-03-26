Sociedad

El Gobierno disolvió el Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales y fusionó otros organismos

El decreto publicado en el Boletín Oficial establece la disolución de institutos, la fusión de centros y la actualización de los Anexos que regulan la estructura de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud

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El Gobierno derogó la normativa previa y dispuso cambios inmediatos en la organización interna de la ANLIS
El Gobierno derogó la normativa previa y dispuso cambios inmediatos en la organización interna de la ANLIS

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (ANLIS), bajo la órbita del Ministerio de Salud, experimentará una reestructuración sustancial a partir del 25 de marzo de 2026, según se publica en el Boletín Oficial de la República Argentina. El decreto firmado por el presidente Javier Milei incluye la disolución del Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales y la fusión de otras dependencias técnicas.

Esta decisión sucede en el marco de una política gubernamental orientada a la reducción y reorganización de entidades dentro del sector público nacional, con el objetivo de “optimizar el aprovechamiento de capacidades técnicas y operativas”. El decreto dispone la disolución definitiva del Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales, teniendo en cuenta que sus competencias habían sido “progresivamente asumidas por otras áreas de la Administración Pública Nacional”, lo que justificó esta resolución.

Además, el Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación de Endemo-Epidemias (CEDIE) será fusionado con el Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario Fatala Chaben”, y el Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos se integrará con el Instituto Nacional de Producción de Biológicos. Todas estas dependencias funcionan bajo la gestión de ANLIS, en la órbita del Ministerio de Salud.

Con estas decisiones, el gobierno central remarca un proceso que comenzó al inicio de su “gestión destinada a ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr una administración eficiente de los recursos disponibles”, según consta en el Boletín Oficial de la República Argentina. Desde la misma publicación, se detalla que la concentración de funciones es una estrategia para “valorizar las acciones del Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos”, permitiendo que el control de calidad recaiga sobre el Instituto Nacional de Producción de Biológicos y optimizando las capacidades técnicas y operativas.

Los detalles del decreto y la modificación de los Anexos

La resolución fue revisada y validada administrativamente por la Dirección Nacional de Diseño Organizacional de la Subsecretaría de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, así como por la Oficina Nacional de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, según indica el texto oficial publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina. Los servicios jurídicos prestaron también su intervención previa.

El decreto se aclara que la medida entra en vigencia con su firma, el 25 de marzo de 2026, conforme a lo dispuesto por el artículo 104 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Además se establece que esta reestructuración no incrementará la cantidad de unidades organizativas en la Administración Pública Nacional.

La estructura organizativa original databa del Decreto 1688/92, que tenia su origen en reorganizaciones de los años noventa. Ahora derogado, junto con sus modificaciones y anexos, la medida anunciada en el texto del Boletín este jueves implica transformaciones en organismos. Según la publicación, la reestructuración también implica una actualización de los anexos organizativos de la ANLIS.

En el Boletín Oficial se establece la modificación de los Anexos I, II y III del artículo 1° del Decreto N° 1688/92, que regulaban la estructura previa del organismo público. Estos nuevos anexos determinan la organización actualizada de los institutos y laboratorios dependientes de la administración, eliminando las referencias a los organismos que resultaron disueltos o fusionados. El texto señala que las funciones, el personal y los bienes de los centros afectados serán reasignados conforme a la nueva estructura.

La disolución y fusión de estos organismos técnicos representa un cambio relevante en la gestión e investigación en salud pública dentro de la estructura estatal nacional argentina, consolidando menos sedes físicas y administrativas, al mismo tiempo que redistribuye tareas y responsabilidades entre los institutos restantes.

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