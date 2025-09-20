Tecno

El nuevo método de los cibercriminales para atacar con mensajes de texto fraudulentos

La facilidad de acceso a dispositivos avanzados obliga a repensar las estrategias de protección y colaboración internacional ante el auge del fraude digital

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
La principal ventaja de esta
La principal ventaja de esta modalidad es que actúa fuera de las redes móviles oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo método de fraude digital ha surgido a nivel global: los cibercriminales emplean dispositivos que simulan antenas de telefonía móvil para enviar mensajes de texto fraudulentos de forma masiva, eludiendo los filtros de seguridad tradicionales y generando preocupación entre usuarios y operadoras en varios continentes.

Esta táctica, que ha experimentado un crecimiento acelerado en el último año, permite a los delincuentes distribuir campañas de phishing directamente a los teléfonos cercanos, sin que los sistemas de protección habituales puedan intervenir.

A diferencia de los ataques convencionales, en los que los estafadores utilizan bases de datos de números telefónicos y plataformas automatizadas para enviar mensajes, este nuevo enfoque recurre a los llamados SMS blasters o simuladores de antenas. Estos dispositivos, de tamaño reducido y fácil transporte, se han encontrado en vehículos y mochilas de personas contratadas para operar en distintas ciudades.

Su principal ventaja, según informa Wired, es que actúan fuera de las redes móviles oficiales, lo que les permite eludir los controles de las operadoras y alcanzar a cualquier teléfono dentro de su radio de acción.

El nuevo método recurre a
El nuevo método recurre a los llamados SMS blasters o simuladores de antenas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Funcionamiento técnico de los SMS blasters

El funcionamiento de los SMS blasters se basa en la suplantación de torres de telefonía móvil, conocidas también como simuladores de sitio celular. Cuando uno de estos dispositivos se activa, emite señales falsas de 4G que obligan a los teléfonos cercanos a conectarse. Una vez establecida la conexión, el blaster fuerza a los dispositivos a cambiar a la red 2G, mucho menos segura.

En ese momento, el aparato envía los mensajes fraudulentos, que suelen incluir enlaces a sitios web diseñados para robar información personal. Todo este proceso, desde la captura inicial hasta el envío del mensaje y la liberación del teléfono, puede completarse en menos de diez segundos, pasando inadvertido para la mayoría de los usuarios. Algunos SMS blasters pueden alcanzar todos los teléfonos en un radio de hasta 1.000 metros y llegar a enviar hasta 100.000 mensajes por hora.

Expansión geográfica y casos recientes

La expansión de esta técnica ha sido rápida y global. Inicialmente detectada en países del sudeste asiático, la utilización de SMS blasters se ha extendido a Europa y Sudamérica. En los últimos meses, se han reportado casos en Suiza, Brasil, Tailandia, Vietnam, Japón, Nueva Zelanda, Qatar, Indonesia, Omán, Hong Kong y Reino Unido.

Algunos SMS blasters pueden alcanzar
Algunos SMS blasters pueden alcanzar todos los teléfonos en un radio de hasta 1.000 metros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades han intensificado las acciones: en Londres, la policía ha incautado siete dispositivos y, en junio, un estudiante chino fue condenado a más de un año de prisión tras ser sorprendido utilizando uno de estos aparatos. Organismos de ciberseguridad han emitido alertas sobre el peligro de estos ataques, mientras que la industria de telecomunicaciones advierte que la venta y ensamblaje de estos dispositivos se ha vuelto más accesible para organizaciones criminales.

Impacto y desafíos para operadoras y usuarios

El impacto de los SMS blasters representa un desafío considerable para las operadoras y los usuarios. Los sistemas de filtrado y bloqueo de mensajes fraudulentos, que han permitido a algunas compañías bloquear cientos de millones de SMS sospechosos en lo que va de 2025, resultan ineficaces frente a los mensajes enviados por estos dispositivos, ya que operan fuera de las redes convencionales.

Un responsable de seguridad de una importante operadora de telecomunicaciones lo resume así: “Ninguno de nuestros controles de seguridad aplica a los mensajes que los teléfonos reciben de estos dispositivos”. Los delincuentes, además, pueden falsificar cualquier identificador de remitente, lo que dificulta aún más la detección del fraude. Expertos en ciberseguridad destacan que es la primera vez que se observa el uso a gran escala de transmisores de radio móvil por parte de grupos criminales, una tecnología que hasta hace poco era exclusiva de gobiernos y fuerzas de seguridad.

Organismos de ciberseguridad han emitido
Organismos de ciberseguridad han emitido alertas sobre el peligro de estos ataques. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones y medidas de protección

Ante este panorama, las recomendaciones para los usuarios se centran en la prevención y la cautela. Una ingeniera de software de Android señala que es posible desactivar la conexión a redes 2G desde la configuración del teléfono, lo que impide que el dispositivo se conecte a torres falsas, salvo en situaciones de emergencia en las que no haya cobertura 3G, 4G o 5G.

Asimismo, algunos modelos recientes incluyen modos de protección avanzada que bloquean automáticamente el acceso a 2G. Los especialistas insisten en la importancia de desconfiar de mensajes que incluyan enlaces sospechosos y de no actuar de inmediato ante solicitudes inesperadas.

La denuncia ciudadana y la colaboración con las autoridades resultan fundamentales para frenar la propagación de estos fraudes.

Aunque los SMS blasters utilizados hasta ahora no presentan una gran sofisticación técnica, su origen se remonta a tecnologías desarrolladas para el ámbito gubernamental y militar. Si los grupos criminales acceden a versiones más avanzadas y perfeccionan sus métodos, la lucha contra este tipo de ataques podría convertirse en una dinámica constante de adaptación entre delincuentes y defensores de la seguridad digital.

Temas Relacionados

PhishingCiberseguridadHackerDispositivosCelularLo último en tecnología

Últimas Noticias

Estas son las diferencias entre una laptop y una notebook: cuál elegir según tus necesidades

Al identificar claramente en qué se diferencian, cada usuario podrá tomar una decisión informada

Estas son las diferencias entre

En qué se diferencia el iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 y cuánto valen

Cada modelo está orientado a determinado tipo de usuario, desde quienes buscan funcionalidad básica hasta quienes requieren herramientas avanzadas para producción profesional

En qué se diferencia el

Cómo saber cuándo debes renovar tu computadora: estos cinco ‘síntomas’ te lo dirán

Detectar las señales a tiempo ayuda a planificar la transición tecnológica y proteger la información personal y profesional

Cómo saber cuándo debes renovar

Los 10 animes más populares del momento para disfrutar este fin de semana en Crunchyroll

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Los 10 animes más populares

Cómo limpiar la pantalla del televisor: esta es la forma más fácil

Antes de limpiar el televisor, desconecta el cable del tomacorriente y recuerda que nunca debes usar líquidos

Cómo limpiar la pantalla del
ÚLTIMAS NOTICIAS
El hombre que mató a

El hombre que mató a un policía en San Fernando sigue internado y buscan determinar si es imputable: no tenía antecedentes

Un vendedor de chipas se defendió a los golpes de dos motochorros que intentaron robarle en Merlo

Un hombre volcó con su camioneta y murió mientras viajaba por la Ruta Nacional 205: el vehículo terminó dado vuelta

Además de negociar el apoyo de EEUU, Milei y Caputo explicarán a Georgieva la marcha del acuerdo y el uso de dólares del FMI

Cómo se forma el granizo y qué hacer para protegerse durante una tormenta

INFOBAE AMÉRICA
La dictadura cubana condenó a

La dictadura cubana condenó a 15 manifestantes a penas de hasta nueve años de prisión por protestar contra los apagones

Noboa desafió a la Corte de Ecuador y volvió a convocar por decreto a un referéndum para instalar una Asamblea Constituyente

Cómo se forma el granizo y qué hacer para protegerse durante una tormenta

De Jack el Destripador a Ted Bundy: los casos de asesinos seriales que conmocionaron al mundo

Robert De Niro invirtió 250 millones de dólares en un hotel de lujo en la playa favorita de Lady Di

TELESHOW
Así fue el primer encuentro

Así fue el primer encuentro de Nico Vázquez y Gimena Accardi tras su separación: armonía, cordialidad y unión

Matías Alé recordó el inicio de su carrera y confesó en qué gastó su fortuna

El tierno video de Nicole Neumann en el que confiesa su cariño por los carpinchos: “Amo vivir rodeada de naturaleza”

El inesperado regreso de la China Suárez a la Argentina: lo primero que hizo al llegar al país

El video del rechazo de Evangelina Anderson cuando Eros Ramazzotti intentó besarla