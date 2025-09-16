Tecno

Cómo saber si el smartphone está siendo espiado y qué medidas tomar para evitarlo

Las técnicas de espionaje en smartphones evolucionan rápido, utilizando malware y redes wifi públicas para robar datos personales, mientras expertos aconsejan actualizar sistemas y restringir permisos críticos

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Espionaje digital: la importancia de
Espionaje digital: la importancia de controlar permisos para cámaras y micrófonos en dispositivos móviles

El espionaje a través de smartphones se perfila como uno de los delitos informáticos más complejos y sigilosos de la actualidad. Ciberdelincuentes operan en el anonimato con el objetivo de acceder a datos personales sensibles, incluyendo contraseñas, fotografías, videos, registros de llamadas, correos electrónicos y la ubicación en tiempo real de las víctimas.

Cómo operan los ciberdelincuentes

Las vías más habituales para espiar un teléfono móvil involucran la instalación de malware a través de aplicaciones de fuentes no oficiales o páginas web comprometidas. Este tipo de programas, una vez infiltrados en el dispositivo, pueden operar en segundo plano y dar acceso remoto a toda la información almacenada en el celular sin que el usuario lo sepa.

Los atacantes logran interceptar mensajes, llamadas y hasta controlar el dispositivo mediante distintos tipos de spyware.

Malware y redes públicas: los
Malware y redes públicas: los riesgos de ser espiado a través del teléfono inteligente

Redes wifi públicas, otro riesgo para la privacidad

Las redes wifi públicas, habituales en lugares como cafeterías, aeropuertos y centros comerciales, abren otra puerta al espionaje digital. Conectarse a este tipo de redes puede exponer el tráfico de datos personales a interceptaciones realizadas por terceros, quienes pueden obtener contraseñas, información de cuentas y detalles sobre la actividad de navegación de los usuarios.

Este método incrementa la vulnerabilidad de los dispositivos y el robo de información en tiempo real.

Señales y métodos para detectar espionaje en el smartphone

Un indicio de posible espionaje consiste en realizar una conversación sobre un tema específico cerca del dispositivo y observar si, luego, se reciben anuncios relacionados con ese tema.

Aunque no es una prueba concluyente, puede servir como advertencia de que alguna aplicación estaría accediendo de forma indebida al micrófono o los datos del teléfono.

Señales de espionaje en el
Señales de espionaje en el móvil y recomendaciones clave para mejorar la seguridad digital

Es fundamental tomar en serio cualquier sospecha. Ser espiado puede derivar en consecuencias graves, desde estafas y fraudes hasta la suplantación de identidad. Con tecnologías como la inteligencia artificial, los delincuentes incluso pueden alterar voces y manipular grabaciones para sus propios fines.

Acciones recomendadas para proteger tu información

Para minimizar el riesgo de espionaje en el smartphone, los expertos aconsejan poner en práctica varias medidas de seguridad:

  • Reiniciar el teléfono periódicamente ayuda a cerrar procesos no autorizados que pueden ejecutarse en segundo plano.
  • Descargar solo aplicaciones desde tiendas oficiales, como Google Play Store o App Store, minimiza la exposición a apps maliciosas y virus.
  • Actualizar el sistema operativo y las aplicaciones, ya que las nuevas versiones suelen incluir parches de seguridad vitales.
  • Configurar permisos para limitar el acceso de las aplicaciones a la cámara, el micrófono y otros recursos sensibles del dispositivo.
  • Evitar el uso de wifi público para acceder a cuentas bancarias o introducir datos confidenciales.

Cómo restringir el acceso a la cámara y el micrófono

Controlar los permisos de tus aplicaciones es clave para proteger la privacidad. A continuación, los pasos para restringir el acceso a la cámara y el micrófono en sistemas Android y iOS:

El espionaje en smartphones es
El espionaje en smartphones es cada vez más sofisticado, pero detenerlo está al alcance del usuario

En Android

  • Abre la aplicación Ajustes o Configuración del dispositivo.
  • Accede a la sección Seguridad y privacidad o simplemente Privacidad.
  • Selecciona Administrador de permisos o entra a Controles de privacidad.
  • Escoge Cámara o Micrófono.
  • Aparecerá la lista de aplicaciones con acceso a estos recursos. Puedes elegir “No permitir” para denegar el acceso por completo o “Permitir solo con la aplicación en uso” para un control más restrictivo.

En iOS

  • Ingresa en Configuración y luego ve a Privacidad y seguridad.
  • Selecciona Cámara o Micrófono para visualizar las aplicaciones con permisos activos.
  • Desactiva el interruptor junto a las apps que ya no deberían tener acceso.

Precaución ante posibles señales de espionaje

Si detectas comportamientos extraños, como el gasto inusual de batería, aplicaciones desconocidas instaladas o alertas de actividad en segundo plano, conviene revisar los permisos y buscar posibles amenazas con soluciones de seguridad confiables.

Proteger el smartphone frente al espionaje requiere adoptar hábitos seguros, restringir los permisos de las aplicaciones y estar alerta a cualquier anomalía en el funcionamiento del equipo. Un enfoque proactivo puede marcar la diferencia entre mantener la información privada o caer ante ciberdelincuentes cada vez más sofisticados.

