Tecno

El prompt que debes usar para restaurar fotos antiguas en ChatGPT y darles vida

Es recomendable que, si se trata de una imagen tomada de otra, se encuentre bien iluminada, con los detalles claramente visibles y en el mejor ángulo posible

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Los usuarios pueden crear ajustar
Los usuarios pueden crear ajustar el prompt según sus necesidades. (Infobae / ChatGPT)

Si tienes una foto antigua de un ser querido que haya fallecido o una de tu infancia que desees restaurar, la inteligencia artificial puede ayudarte con esta tarea. Solo debes dirigirte a ChatGPT, cargar la imagen de tu interés y agregar el siguiente prompt:

"ChatGPT, quiero que me ayudes a restaurar esta foto antigua. La imagen está desgastada, con colores desvanecidos y algunos rasguños. Genera una versión restaurada digitalmente con colores más vivos, eliminación de imperfecciones y restauración de detalles perdidos, manteniendo el estilo original“.

Una vez hayas enviado la indicación a la IA, debes esperar unos segundos para obtener el resultado.

Es clave que el usuario
Es clave que el usuario identifique que aspectos corregir de su imagen. (ChatGPT)

Qué otros consejos tener en cuenta para restaurar una imagen con ChatGPT

Para restaurar una imagen antigua con ChatGPT, es fundamental utilizar el prompt recomendado y seguir algunos consejos.

Por ejemplo, si la fotografía es una copia de otra foto, es importante que haya sido capturada con buena iluminación y que los detalles sean claros para facilitar la restauración.

Además, se debe evaluar el estado de la imagen, identificando daños como rasguños, manchas o decoloración, y definir claramente los objetivos de la restauración, como mejorar colores, eliminar imperfecciones o recuperar detalles perdidos, para obtener un resultado más fiel al original.

De ser necesario, ajusta el prompt para que se adapte a las características específicas de la imagen y lograr un resultado más preciso y fiel al original.

Si la foto es una
Si la foto es una copia de otra, debe estar bien iluminada y mostrar detalles claros para facilitar su restauración. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El prompt para generar una imagen de una figura de acción con la IA de Google Gemini

En redes sociales se ha popularizado una nueva tendencia: crear figuras hiperrealistas al estilo de las colecciones de Bandai usando Gemini, la IA de Google.

Solo necesitas acceder a la app móvil o al sitio web y subir la foto que deseas convertir en figura. A continuación, ingresa el siguiente prompt en Gemini:

“Crea una figura comercializada a escala 1/7 de los personajes de la foto, en un estilo y ambiente realistas. Coloca la figura sobre la mesa de un ordenador, usando una base circular de acrílico transparente sin ningún texto. En la pantalla del ordenador, muestra el proceso de modelado ZBrush de la figura, que debe tener las mismas facciones de la foto. Junto a la pantalla, coloca una caja de embalaje estilo Bandai con la ilustración original y colores similares a los personajes. En la caja debe aparecer el nombre [Nombre].”

(Gemini)
(Gemini)

Para conseguir los mejores resultados, utiliza una imagen de alta calidad que muestre al sujeto completo—ya sea persona, mascota u objeto—ya que la postura y expresión serán replicadas en la figura generada.

Consejos de Google para crear prompts

Google ha compartido algunos consejos para crear prompts efectivos y generar imágenes precisas con inteligencia artificial.

Primero, es importante definir quién o qué aparecerá en la imagen, ya que ser específico permite que la IA genere exactamente lo que deseas. Por ejemplo: “Un robot barista estoico con ojos azules brillantes” o “Un gato calicó con un pequeño sombrero de mago”.

Para hacer un buen prompt,
Para hacer un buen prompt, es recomendable siempre iniciar con el sujeto. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

También se recomienda indicar la composición de la imagen, es decir, cómo quieres que se encuadre o desde qué perspectiva se vea. Esto determina la presentación del sujeto o la escena, utilizando términos como “primerísimo plano”, “plano general”, “ángulo bajo” o “retrato”.

Otro elemento clave es la acción: describe lo que está haciendo el sujeto o los elementos de la imagen para que la escena sea dinámica y coherente. Algunos ejemplos son: “preparando una taza de café”, “lanzando un hechizo mágico” o “corriendo a media zancada por un campo”.

Por último, indica la ubicación, explicando dónde ocurre la escena para darle contexto y ambiente a la imagen. Ejemplos de esto son: “un café futurista en Marte”, “la biblioteca de un alquimista desordenada” o “una pradera al atardecer”.

Temas Relacionados

ChatGPTInteligencia artificialPromptRestauraciónFoto antiguaTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Esta será la primera escuela de IA en América Latina que enseña a diseñar chatbots: inician en Argentina

El programa educativo está orientado tanto a personas sin conocimientos previos como a profesionales de marketing, experiencia de usuario (UX), producto y tecnología

Esta será la primera escuela

Por primera vez Amazon trae a Colombia los Prime Big Deal Days: qué es y por qué se habla de descuentos

Este evento se realizará próximamente y está dirigido a los usuarios con suscripción a Prime

Por primera vez Amazon trae

Semana laboral de cuatro días, el próximo plan de las empresas gracias a la inteligencia artificial

En algunas compañías esta decisión es una realidad, algo incluso avalado por grandes como Jensen Huang, CEO de Nvidia y Bill Gates

Semana laboral de cuatro días,

Adiós Magis TV: las alternativas para ver partidos de fútbol y películas gratis de forma legal

La plataforma fue bloqueada tras investigaciones que revelaron uso de software malicioso y distribución ilegal de contenidos

Adiós Magis TV: las alternativas

Cuáles son las diferencias entre un iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra y Google Pixel 10 Pro

Las grandes marcas apuestan por nuevos materiales, pantallas de alto brillo, inteligencia artificial y tecnologías fotográficas revolucionarias para conquistar a los usuarios del segmento premium

Cuáles son las diferencias entre
ÚLTIMAS NOTICIAS
El FMI nombró a un

El FMI nombró a un nuevo director para el Hemisferio Occidental, el área que supervisa el acuerdo con la Argentina

Marcha Universitaria, en vivo: las últimas noticias sobre la movilización contra los vetos de Milei

Por qué convivir con gatos protege el cerebro y estimula las hormonas de la felicidad

Ante la imposibilidad de sumar de reservas, Caputo anticipó que trabaja en “alternativas” para pagar la deuda en dólares

“Ilusionismo macroeconómico”: la definición de un ex ministro de Hacienda sobre el Presupuesto 2026

INFOBAE AMÉRICA
Bolivia: Edman Lara amenaza con

Bolivia: Edman Lara amenaza con “salir a defender el voto” si Jorge Quiroga gana el balotaje

“Diego Rojas, !presente!”: así fue la noche en que su voz volvió a escucharse a través de su novela

El ex ministro Arturo Murillo recibe su cuarta detención preventiva en Bolivia por un caso de corrupción

China quiere aprovechar la debilidad de Cuba para aumentar su presencia militar cerca de Estados Unidos

El primer ministro indio respaldó los esfuerzos de Donald Trump por alcanzar la paz en la guerra entre Ucrania y Rusia

TELESHOW
Shakira sumó una tercera fecha

Shakira sumó una tercera fecha en Argentina luego de agotar dos Vélez: cuándo es y cómo adquirir las entradas

Historias fugaces, mates y un corazón: ¿Un nuevo capítulo para el amor entre El Polaco y Barby Silenzi?

La tierna foto de Alberto Cormillot por los 4 años de su hijo Emilio: “En un abrir y cerrar de ojos”

La sorprendente declaración de Evangelina Anderson durante su viaje por Europa: “Ya tengo novio”

El desgarrador pedido de Daniela Celis a la Virgen de Luján por la salud de Thiago Medina: “Volvé con nuestras hijas”