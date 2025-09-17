Tecno

Cuáles son las diferencias entre un iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra y Google Pixel 10 Pro

Las grandes marcas apuestan por nuevos materiales, pantallas de alto brillo, inteligencia artificial y tecnologías fotográficas revolucionarias para conquistar a los usuarios del segmento premium

Santiago Neira

Por Santiago Neira

El iPhone 17 Pro Max,
El iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra y Pixel 10 Pro definen el futuro de los smartphones premium

iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra y Google Pixel 10 Pro representan los modelos insignia de sus respectivas compañías, marcando el ritmo de la innovación en el segmento premium de teléfonos inteligentes.

A continuación las diferencias clave en diseño, pantalla, procesador, cámara, batería y sistema operativo, de los dispositivos de alta gama de Apple, Samsung y Google.

Diseño y materiales de los teléfonos inteligentes

El iPhone 17 Pro Max se distingue por un diseño unibody en aluminio y cubierta frontal y trasera de Ceramic Shield 2. Pesa 231 gramos y está disponible en colores plata, naranja cósmico y azul profundo. Presenta certificación IP68 para resistencia al agua y polvo, y su acabado premium sigue la línea de Apple.

10/09/2025 El nuevo iPhone 17
10/09/2025 El nuevo iPhone 17 Pro.. Las versiones de los nuevos iPhone 17 Pro y 17 Pro Max con tarjeta eSIM exclusiva no están disponibles para su compra en España, dado que en Europa solo se pueden adquirir con tarjeta SIM física, con lo que disponen de una batería de menor autonomía en comparación con los modelos disponibles en Estados Unidos (EEUU). POLITICA APPLE

Por su parte, el Samsung Galaxy S25 Ultra adopta un cuerpo robusto, con dimensiones de 162,8 x 77,6 x 8,2 mm y un peso de 218 gramos. Incorpora el clásico S Pen característico de la serie Note y está protegido contra agua y polvo bajo la norma IP68.

El Google Pixel 10 Pro se fabrica con Gorilla Glass Victus 2 en ambas caras, marco de aluminio reciclado y múltiples componentes fabricados a partir de materiales sostenibles. Pesa 207 gramos y mantiene certificación IP68, reforzando su apuesta por la durabilidad y la ecología.

Pantalla: brillo, tamaño y tasa de refresco

El iPhone 17 Pro Max ofrece una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,9 pulgadas y resolución de 2868 x 1320 píxeles con tasa de actualización adaptativa de hasta 120 Hz (ProMotion). El brillo máximo alcanza 3.000 nits en exteriores y la densidad es de 460 ppi.

Galaxy Las novedades técnicas que
Galaxy Las novedades técnicas que marcan a los modelos insignia de Apple, Samsung y Google - REUTERS/Kim Hong-Ji

El Galaxy S25 Ultra incorpora un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas, resolución Quad HD+ (3120 x 1440 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz y compatibilidad con HDR.

El Pixel 10 Pro equipa una pantalla OLED LTPO de 6,3 pulgadas (161 mm), resolución de 1280 x 2856 píxeles y densidad de 495 ppi, con tasa variable de 1-120 Hz, HDR y brillo máximo de hasta 3.300 nits.

Procesador y rendimiento del iPhone, Galaxy y Pixel

El iPhone 17 Pro Max monta el chip Apple A19 Pro, CPU de seis núcleos y GPU de seis núcleos, complementado con Apple Intelligence, funciones de privacidad y avanzada integración de IA.

El Galaxy S25 Ultra equipa un procesador octa-core a 4,47 GHz + 3,5 GHz, acompañado por 12 GB de RAM y opciones de almacenamiento desde 256 GB.

El Pixel 10 Pro utiliza el procesador Google Tensor G5 junto al coprocesador de seguridad Titan M2, 12 GB de RAM y almacenamiento desde 256 GB, con siete años de actualizaciones del sistema operativo Android.

Cámaras de última generación, chips
Cámaras de última generación, chips especializados en IA y políticas de actualización prolongada sitúan a estos teléfonos como ejemplos de vanguardia tecnológica en el mundo de los smartphones - 2025 - REUTERS/Brendan McDermid

Cámaras y capacidades de video de los smartphones

La cámara del iPhone 17 Pro Max integra un sistema Pro Fusion de 48 MP, incluyendo sensores principal, ultra gran angular y teleobjetivo (con zoom óptico de hasta 8x y digital de hasta 40x), soporta ProRAW, grabación 4K Dolby Vision a 120 fps, video espacial y cámara frontal de 18 MP.

El Galaxy S25 Ultra resalta por su cuádruple cámara trasera (200 MP + 50 MP + 50 MP + 10 MP), zoom óptico de 3x y 5x, digital de hasta 100x, grabación en 8K y cámara frontal de 12 MP.El

Pixel 10 Pro presenta un sistema triple de 50/48/48 MP (gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo con óptico de 5x, digital hasta 100x), soporta video en 8K, tecnología de IA de edición avanzada, y cámara para selfies de 42 MP.

Batería y autonomía de los dispositivos

El iPhone 17 Pro Max incluye batería de iones de litio con hasta 37 horas de reproducción de video, carga rápida y carga inalámbrica MagSafe (hasta 25 W).

Lo último en innovación móvil:
Lo último en innovación móvil: el duelo Apple, Samsung y Google en la nueva generación premium - (Imagen ilustrativa Infobae)

El Galaxy S25 Ultra equipa una batería de 5.000 mAh con autonomía de hasta 31 horas de video, carga rápida y compatibilidad con carga inalámbrica.El

Pixel 10 Pro incorpora batería de 4.870 mAh, duración superior a 24 horas (hasta 100 horas en modo ahorro extremo), carga rápida y carga inalámbrica certificada con estándar Qi2.

  • El iPhone 17 Pro Max destaca por su ecosistema, rendimiento de IA y calidad de integración hardware-software.
  • El Galaxy S25 Ultra sobresale por la versatilidad fotográfica, el S Pen y la resolución de pantalla.
  • El Pixel 10 Pro se diferencia por la experiencia pura de Android, liderazgo en fotografía computacional y políticas de actualización prolongadas.

Estos tres modelos establecen el referente del segmento premium en 2025 y se dirigen a usuarios que buscan potencia, fotografía avanzada y la última tecnología en inteligencia artificial y seguridad.

China prohíbe a las empresas

Expertos prevén cambios revolucionarios por

Cómo las personas utilizan ChatGPT

Cuánto vale el Nokia 1100

Qué es Nano Banana y
