La opción en Android que pocos conocen que permite duplicar la pantalla del teléfono al Smart TV

La función nativa en el sistema operativo de Google permite proyectar videos, aplicaciones y presentaciones en televisores. Solo los dos dispositivos deben estar conectados a la misma red WiFi

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

La compatibilidad con esta herramienta
La compatibilidad con esta herramienta depende de la actualización del sistema operativo de ambos aparatos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La posibilidad de proyectar la pantalla de un teléfono Android en un televisor inteligente o Smart TV sin necesidad de cables ni aplicaciones externas ha transformado la manera en que los usuarios consumen contenido audiovisual, como películas o series en el hogar.

Esta función, integrada en la mayoría de los dispositivos actuales y que muy pocos conocen, permite visualizar videos, presentaciones y aplicaciones directamente en la pantalla grande, siempre que ambos aparatos estén conectados a la misma red WiFi y cuenten con las actualizaciones de software necesarias.

La tecnología de duplicación inalámbrica en este sistema operativo se apoya en herramientas nativas de Android, y en aplicaciones populares como YouTube y Netflix.

Qué función oculta integra Android para duplicar la pantalla del teléfono

En algunos modelos hay que
En algunos modelos hay que agregar esta opción a la barra de tareas principal. (Foto: Android)

Los teléfonos Android incorporan una opción denominada “Emitir” o “Cast”, accesible desde el menú de accesos rápidos. Para activarla, solo hay que deslizar desde la parte superior de la pantalla y localizar el ícono que representa un rectángulo con ondas en una esquina.

Al seleccionar esta función, el dispositivo busca automáticamente televisores compatibles conectados a la misma red WiFi. Si el televisor está encendido y conectado, aparecerá en la lista de opciones disponibles.

Una vez elegido, la pantalla del teléfono se proyecta en el televisor en cuestión de segundos, lo que permite visualizar cualquier contenido audiovisual, incluidas aplicaciones y presentaciones.

Cuál opción integra la aplicación de YouTube para transmitir contenido al Smart TV

Es necesario tener descargada la
Es necesario tener descargada la app en el celular. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

En el caso de YouTube, la plataforma de Google ofrece una herramienta llamada “Enviar a dispositivo”. Este recurso, identificado por un ícono de pantalla con ondas dentro del reproductor de video, despliega una lista de dispositivos disponibles en la red local al pulsarlo.

El único requisito es que tanto el celular como el televisor estén conectados a la misma red de internet doméstica. Tras seleccionar el televisor, el video comienza a reproducirse directamente en la pantalla grande.

El usuario puede controlar la reproducción, adelantar, pausar o ajustar el volumen desde el teléfono, eliminando la necesidad de utilizar el control remoto del televisor.

Cómo transmitir una película o serie de Netflix del celular al televisor

Desde la app de la
Desde la app de la plataforma se puede gestionar el volumen y la reproducción. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La aplicación de Netflix implementa una función similar. Al abrir cualquier contenido, aparece un ícono de transmisión en la esquina superior derecha. Al tocarlo, se muestran los dispositivos disponibles conectados a la misma red WiFi.

Tras seleccionar el televisor, Netflix envía el contenido directamente a la pantalla, y el teléfono se convierte en un control remoto.

Esta herramienta permite no solo reproducir series o películas, sino además gestionar subtítulos, cambiar de episodio o detener la reproducción, todo sin depender del control remoto tradicional.

Cómo aprovechar al máximo estas opciones disponibles en Android

Para aprovechar estas opciones, resulta clave mantener actualizado el sistema operativo tanto del celular como del televisor. Algunos modelos antiguos pueden requerir una actualización de software para habilitar estas funciones.

Los modelos más recientes de
Los modelos más recientes de las marcas permiten acceder a cada una de las alternativas. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Además, es necesario contar con un televisor inteligente que disponga de tecnología de transmisión integrada, como Miracast, Chromecast integrado o compatibilidad con DLNA. Marcas como Samsung, LG, Sony, Philips y ciertas líneas de TCL y Hisense suelen incorporar estas tecnologías en sus modelos.

Si el televisor no cuenta con estas capacidades, las funciones de duplicación no estarán disponibles de forma nativa y será necesario adquirir un dispositivo adicional.

De qué forma saber si un televisor es compatible con esta tecnología

La verificación de compatibilidad se realiza accediendo al menú de configuración del televisor y revisando las opciones de conexión inalámbrica o “Screen Mirroring”. La conexión inalámbrica requiere una red WiFi estable.

Si la señal es débil o presenta interferencias, pueden producirse cortes en la transmisión o demoras en la respuesta. Por este motivo, se debe utilizar una red de 5 GHz cuando sea posible, porque ofrece mayor estabilidad y velocidad que las redes de 2,4 GHz.

