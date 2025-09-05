Qué es y cómo funciona Diario de Google, la nueva app que puede ser instalada en Android

Google lanza su nueva app Diario. (Google)

Google ha desarrollado una nueva aplicación llamada Diario, pensada inicialmente para sus teléfonos Pixel 10, pero que puede instalarse también en otros móviles Android. Se trata de una herramienta que busca competir con la aplicación de diario personal de iOS y que ofrece un espacio digital para registrar pensamientos, recuerdos y actividades cotidianas.

El objetivo principal de Diario es ofrecer un lugar sencillo y accesible para llevar un registro de lo que ocurre en la vida diaria. El usuario puede escribir entradas en la página correspondiente a cada día y añadir información adicional para complementar el texto.

Entre las opciones disponibles se encuentran adjuntar fotografías, registrar la actividad física realizada, guardar los lugares visitados o sumar cualquier otra actividad relevante. De esta manera, el registro no se limita únicamente a texto, sino que se enriquece con diferentes elementos multimedia y datos del propio dispositivo.

Google ahora cuenta con Diario, una app que registra tu día a día.

Además, la aplicación puede conectarse con otros servicios de Android, como Google Fotos o aplicaciones de salud y bienestar, lo que amplía sus posibilidades de personalización. En caso de que el usuario no sepa qué escribir, la app ofrece sugerencias personalizadas para inspirar la creación de nuevas entradas.

Funciones destacadas

Uno de los puntos diferenciales de Diario es la posibilidad de configurar objetivos personales. La aplicación se adapta para ayudar a cumplirlos mediante recordatorios o recomendaciones relacionadas.

En los Pixel 10, la app cuenta con una integración especial con Gemini, el sistema de inteligencia artificial de Google. Esto permite que, de forma proactiva, la aplicación sugiera o incluso registre automáticamente ciertas experiencias recientes. Por ejemplo, puede anotar actividades realizadas durante el día, basándose en la información disponible en el dispositivo.

Google ahora cuenta con Diario, una app que registra tu día a día.

No obstante, esta función de Gemini está limitada a los teléfonos Pixel y no está disponible en otros móviles Android, al menos por ahora.

Cómo instalar Diario en cualquier Android

Aunque no está disponible en Google Play, la aplicación puede instalarse en otros dispositivos Android a través de la descarga de su archivo APK. Para ello, es necesario recurrir a páginas de confianza como APK Mirror, una plataforma reconocida por alojar este tipo de archivos.

El proceso es sencillo:

Descargar el archivo APK de Diario desde APK Mirror. Instalar una aplicación que permita gestionar APKs en formato de “bundles” o grupos, como la propia app de APK Mirror. Abrir el archivo descargado y ejecutar la instalación desde la herramienta elegida. Iniciar sesión con una cuenta de Google para comenzar a usar la app.

Una vez instalada, la aplicación funciona de manera normal y ofrece la mayoría de sus características originales, con la única excepción de la integración con Gemini, que permanece exclusiva para los Pixel 10.

Puedes instalar la app Diario en Android con APK Mirror.

Una alternativa digital al diario personal

Con esta propuesta, Google busca posicionarse en un terreno donde Apple ya había ganado terreno con su aplicación homónima en iOS. El interés por llevar un diario personal digital se ha renovado en los últimos años, especialmente con la posibilidad de combinar recuerdos escritos con fotos, mapas de ubicación y datos de salud, algo que convierte estas apps en herramientas completas de bienestar y organización personal.

El lanzamiento de Diario demuestra el interés de Google en ofrecer a sus usuarios herramientas más personalizadas, apoyadas en inteligencia artificial cuando es posible, pero manteniendo la esencia de un diario clásico: un espacio íntimo donde registrar la vida diaria.

Aunque todavía no ha llegado de forma oficial a todos los dispositivos Android, el hecho de que pueda instalarse mediante APK amplía su alcance y permitirá que más usuarios experimenten con esta nueva propuesta.