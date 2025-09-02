Estas son las preguntas que nunca le debes hacer a ChatGPT

Determinados cuestionamientos generan vulnerabilidades y exposición de datos personales en plataformas de inteligencia artificial si el usuario no establece límites claros al interactuar con estos sistemas - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La interacción con sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT ha transformado la forma en la que los usuarios acceden a información y resuelven dudas. La idea de mantener una conversación con una IA capaz de procesar múltiples temas en tiempo real genera altas expectativas. No obstante, especialistas advierten sobre los límites de ciberseguridad, privacidad y calidad informativa en este tipo de plataformas digitales.

Algunas preguntas nunca deberían realizarse dentro de estos sistemas debido a los riesgos que conllevan para el usuario y para su entorno personal o laboral.

Preguntas que contengan información personal

Entre las advertencias principales realizadas por WeLiveSecurity, portal oficial de la compañía de ciberseguridad ESET, uno de los mayores riesgos está en compartir información confidencial o sensible con la IA.

El uso masivo de sistemas como ChatGPT modifica la forma en que usuarios buscan respuestas, mientras expertos advierten que la privacidad de datos no está completamente asegurada en estos entornos digitales - EFE/WU HAO

La popularidad de ChatGPT y herramientas similares ha convertido a estas plataformas en objetivos relevantes para ciberdelincuentes, cuyas actividades incluyen la comercialización de cuentas robadas en foros de la dark web.

Ante este panorama, los expertos hacen hincapié en que ninguna plataforma de inteligencia artificial asegura un entorno cifrado para datos personales. Los usuarios que introducen contraseñas, datos bancarios, números de identificación o información médica exponen esa información tanto a potenciales intrusiones como al procesamiento interno del propio sistema.

Jamás debe compartirse información de propiedad de una empresa, como reportes financieros, listas de clientes o estrategias comerciales, en chats de IA pública. Dicha información puede filtrarse, copiarse y almacenarse en servidores externos, sin que la persona que la publica tenga control sobre su uso posterior.

En qué respuestas puede fallar la IA

Además de los riesgos digitales, la organización hace énfasis en los riesgos derivados de buscar en la IA respuestas definitivas en campos como la salud, el derecho o las finanzas. Consultar a ChatGPT sobre diagnósticos médicos, tratamientos, interpretación de síntomas, decisiones legales o inversiones puede llevar a interpretaciones erróneas, al no contar la plataforma con acceso integral al contexto personal de cada usuario.

El creciente uso de la inteligencia artificial en herramientas como ChatGPT ha encendido advertencias de especialistas por los riesgos asociados a la protección de datos personales y empresariales durante las interacciones cotidianas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde WeLiveSecurity advirtieron que recurrir a la inteligencia artificial en temas médicos, legales y financieros puede traer consecuencias graves, ya que las respuestas proporcionadas carecen de validación profesional. Este tipo de sistemas no reemplaza el análisis personalizado ni la intervención de especialistas con formación acreditada.

Por qué no se debe utilizar a ChatGPT como terapeuta

La inteligencia artificial no posee conciencia ni capacidad emotiva, por lo que preguntar sobre sus preferencias, opiniones, valores o sentimientos genera únicamente simulaciones lingüísticas, desligadas de toda autenticidad. Al consultar a una IA qué decisión tomaría en determinada situación personal, la respuesta carecerá de sustento real y no sustituirá la perspectiva humana de un amigo, familiar o especialista.

Es frecuente que quienes consultan asocien la fluidez del diálogo con la posibilidad de tomar consejos sobre cuestiones trascendentales, como cambios laborales, familiares o personales. Sin embargo, la toma de decisiones relevantes debe incluir un análisis que trascienda las respuestas automatizadas.

La interacción con sistemas de IA exige precaución, ya que la información enviada puede almacenarse y reutilizarse, generando vulnerabilidades si no se aplican adecuadas configuraciones de privacidad - (Imagen ilustrativa Infobae)

Para situaciones de alto impacto emocional, la IA puede funcionar como punto de partida informativo, pero no reemplaza la consulta con personas de confianza o asesores expertos capacitados para evaluar todas las aristas de cada caso.

Por esta razón, tanto los entornos personales como profesionales deben ajustar las preferencias de privacidad en ChatGPT y evitar introducir información identificable. El reporte de ciberseguridad resaltó la importancia de establecer límites claros sobre los contenidos y temas para consultar a la IA no solo protege la privacidad individual y empresarial, sino que contribuye a la seguridad general en el uso de tecnologías emergentes.

El aprovechamiento de ChatGPT y sistemas equivalentes tiene el potencial de mejorar la productividad si el usuario actúa con un enfoque informado. Usar la inteligencia artificial como herramienta adicional implica asumir una actitud crítica y consciente ante sus limitaciones, acudiendo a personas o plataformas autorizadas para toda consulta sensible, confidencial o relevante desde el punto de vista profesional y personal.