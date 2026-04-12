El icónico Panel de Control se va de Windows 11 y todo cambiará para hacer los ajustes en PC

Microsoft confirma la desaparición progresiva del Panel de control en Windows 11 tras más de 40 años de uso. (Microsoft)

El Panel de control de Windows 11 está viviendo sus últimos días. Microsoft ha confirmado que avanzará con la desaparición progresiva de esta herramienta, una decisión que marca el fin de una era dentro del sistema operativo más utilizado del mundo.

El objetivo es migrar todas las funciones históricas del Panel de control a la moderna aplicación de Configuración, ofreciendo una experiencia más coherente y adaptada al diseño que Microsoft prometió con el lanzamiento de Windows 11 en 2021.

Microsoft reconoce que eliminar el Panel de control es una tarea compleja, principalmente por la gran cantidad de hardware y funciones heredadas que aún dependen de él. El director de diseño de Microsoft, March Rogers, indicó públicamente que el proceso de migración ya está en marcha, pero que avanza con cautela para no sacrificar la compatibilidad con dispositivos y controladores presentes en millones de equipos.

Por qué desaparecerá el Panel de control

El Panel de control existe en Windows desde hace más de 40 años y nunca ha tenido un sustituto completo. A pesar de los intentos previos de Microsoft por unificar la gestión del sistema, muchos usuarios aún dependen de esta herramienta para tareas clave, como la administración manual de controladores mediante el Administrador de dispositivos o la configuración avanzada de impresoras y redes.

La compatibilidad con hardware antiguo complica la eliminación total del Panel de control en el sistema operativo de Microsoft. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales obstáculos para eliminar el Panel de control reside en la filosofía de compatibilidad que distingue a Windows de otros sistemas. Mientras que Apple ha optado en macOS por retirar progresivamente el soporte para tecnologías antiguas, Microsoft mantiene la posibilidad de usar hardware de décadas pasadas.

Esta compatibilidad, valorada por una parte del público, dificulta la transición hacia una única aplicación de Configuración, ya que hay que asegurar que ningún dispositivo deje de funcionar.

Microsoft ha dejado claro que la migración será gradual y cuidadosa. El propio Rogers explicó que el equipo está revisando cada opción y función del Panel de control para trasladarlas a la nueva aplicación, asegurándose de no romper la compatibilidad con dispositivos de red, impresoras y controladores que han formado parte del ecosistema Windows desde la época de los disquetes y los CD-ROM.

Cuándo se eliminará el Panel de control de Windows 11

Aunque Microsoft no ha anunciado una fecha exacta para la desaparición definitiva del Panel de control, los primeros pasos ya son palpables. La actualización de abril de 2026 será el punto de partida para una transformación estructural en el diseño de Windows 11, según ha revelado la propia compañía.

El director de diseño de Microsoft asegura que la transición será gradual para no afectar dispositivos, redes e impresoras existentes.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta actualización traerá consigo un rediseño de las páginas de Configuración, mejoras en la adaptación al modo oscuro y la reorganización de secciones para eliminar información redundante.

El proceso de transición comenzó hace tiempo, pero ahora se acelerará. Rogers confirmó que el Panel de control comenzará a desaparecer a partir de la próxima gran actualización del sistema operativo, aunque advirtió que completar el traslado de todos los controles llevará más tiempo debido a la complejidad técnica.

El Panel de control, tal como se conoce, dejará de estar disponible una vez que todas sus funciones hayan sido integradas en la aplicación de Configuración.

Cómo será la gestión de la configuración tras la eliminación del Panel de control

La desaparición del Panel de control convertirá a la aplicación de Configuración en el eje central de Windows 11. Microsoft rediseña esta herramienta para ofrecer una navegación más clara y accesible, eliminando información redundante. Las secciones de cuentas se adaptarán mejor al modo oscuro y la configuración del lápiz óptico sumará funciones para portátiles 2 en 1.

Mejoras en el menú Inicio y el Explorador de archivos optimizarán la velocidad, estabilidad y búsqueda tras el fin del Panel de control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se amplía la integración del Narrador con Copilot, mejorando la accesibilidad. Con la actualización opcional de marzo, los usuarios pueden renombrar archivos por voz en el Explorador. Microsoft deja atrás las aplicaciones híbridas para centrarse en soluciones nativas más integradas.

El menú Inicio y el Explorador de archivos experimentarán mejoras en velocidad, estabilidad y búsqueda. Todo el control del sistema se centralizará en una interfaz moderna, unificando la gestión de dispositivos, cuentas y redes bajo un diseño más intuitivo y alineado con los estándares actuales.