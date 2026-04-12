El tren de alta velocidad proyectado en Latinoamérica apunta a superar los 350 km/h

Las estimaciones oficiales indican que el servicio permitirá duplicar o incluso triplicar el flujo de pasajeros. (Imagen ilustrativa Infobae)

Brasil ha anunciado la construcción del tren más rápido de América Latina, diseñado para unir Río de Janeiro, San Pablo y Campinas a velocidades superiores a 350 kilómetros por hora.

Este proyecto ferroviario representa una de las inversiones más ambiciosas de la región y busca transformar el transporte nacional, mejorando la movilidad y la competitividad urbana.

La iniciativa promete no solo modernizar las conexiones entre tres de las ciudades más importantes del país, sino también impulsar el desarrollo económico y la sostenibilidad en un área de influencia clave para Brasil.

Brasil ha anunciado la construcción del tren más rápido de América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Características y beneficios del tren de alta velocidad brasileño

El nuevo tren, conocido como TAV (Trem de Alta Velocidade), será un hito en la historia ferroviaria sudamericana. El trayecto entre Río de Janeiro y San Pablo, uno de los más transitados del país, podría completarse en apenas 1 hora y 45 minutos, recorriendo un total de 510 kilómetros y superando ampliamente la capacidad actual del sistema ferroviario brasileño.

Las estimaciones oficiales indican que el servicio permitirá duplicar o incluso triplicar el flujo de pasajeros, reduciendo la congestión en autopistas y la dependencia de vuelos nacionales.

La implementación del TAV apunta a cumplir con estándares internacionales de velocidad y tecnología, igualando los servicios ferroviarios de países como Japón y varias naciones europeas. Los trenes podrán alcanzar hasta 350 km/h, lo que reducirá drásticamente las distancias efectivas y favorecerá la articulación de las principales ciudades del sudeste brasileño.

El trayecto entre Río de Janeiro y San Pablo podría completarse en apenas 1 hora y 45 minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inversión, impacto regional y plazos del proyecto TAV

El presupuesto estimado para la obra oscila entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, ubicando al proyecto entre los más costosos y emblemáticos de infraestructura en América Latina. Según medios brasileños, la construcción comenzará en 2027 tras una etapa de planificación detallada, y se prevé que el tren entre en operación a principios de 2032.

La iniciativa incorporará tecnología de última generación y demandará la coordinación entre diversos sectores industriales, generando empleo y estimulando nuevas industrias asociadas al sector ferroviario.

Además, el TAV contribuirá a reducir la dependencia de vehículos privados y vuelos de corta distancia, aliviando el tránsito y promoviendo una movilidad más sustentable.

El tren de alta velocidad brasileño marcará un antes y un después en el transporte de la región, sirviendo como referencia para futuros proyectos ferroviarios latinoamericanos. La experiencia europea será fundamental para cumplir con los más altos estándares de calidad y seguridad, consolidando a Brasil como pionero en movilidad ferroviaria avanzada en el continente.

Pasajeros esperan abordar un tren en la estación Maracana, en medio del brote del coronavirus, en Río de Janeiro, Brasil, Abril 9, 2020. REUTERS/Pilar Olivares

Los principales trenes de Brasil: rutas, servicios y redes clave

El Tren de Vitória a Minas (EFVM) es el servicio interurbano más conocido del país. Recorre cerca de 900 kilómetros y enlaza Belo Horizonte en Minas Gerais con Cariacica en Espírito Santo. Este tren cuenta con comodidades como vagones modernos, restaurante y aire acondicionado, lo que lo diferencia de otros servicios tradicionales.

Por otro lado, el Tren de Pasajeros de Carajás utiliza la infraestructura de la Estrada de Ferro Carajás para transportar personas entre Pará y Maranhão. El servicio resulta esencial para varias comunidades amazónicas que carecen de carreteras adecuadas y dependen del tren como su principal medio de conexión.

En el ámbito urbano y metropolitano, los trenes desempeñan un papel esencial en la movilidad cotidiana de millones de habitantes. En São Paulo, la Compañía Paulista de Trenes Metropolitanos (CPTM) gestiona una extensa red de cercanías que, junto con el metro, transporta cerca de 3 millones de usuarios cada día, situándose entre las redes más transitadas a nivel mundial.

Fotografía de archivo de decenas de pasajeros mientras desembarcan del tren en la estación Luz en el centro de Sao Paulo (Brasil). EFE/Sebastiao Moreira

En Río de Janeiro, el sistema equivalente es SuperVia, que conecta el centro de la ciudad con los municipios periféricos y suburbios mediante una amplia red de vías férreas. Este servicio resulta clave para el traslado diario de trabajadores y estudiantes en la región metropolitana.

Así, el funcionamiento de los trenes en Brasil refleja la prioridad otorgada al transporte de carga, con redes extensas y altamente especializadas, mientras que el servicio de pasajeros queda restringido a unas pocas rutas de larga distancia y sistemas urbanos en las principales ciudades.