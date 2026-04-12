Gemini sube de nivel: ahora puede responderte con simulaciones y modelos 3D

Google ha dado un salto en la evolución de la inteligencia artificial al actualizar Gemini, su asistente con IA, para generar modelos 3D interactivos y simulaciones funcionales en respuesta a las consultas de los usuarios. Esta nueva función transforma la experiencia de interacción con la IA, permitiendo que los usuarios no solo reciban explicaciones textuales, sino también experimenten y manipulen visualizaciones en tiempo real.
Interactividad: la clave de la nueva era para Gemini
Tradicionalmente, los asistentes de IA podían explicar conceptos complejos, pero su capacidad para ilustrarlos visualmente era limitada a imágenes estáticas o descripciones extensas. Con la última actualización de Gemini, Google introduce la posibilidad de crear simulaciones y modelos 3D que se pueden rotar, manipular y modificar según variables ajustables.
Por ejemplo, al solicitar una simulación de la órbita lunar, el usuario puede cambiar la velocidad de la Luna, ocultar trayectorias, pausar la animación y observar el modelo desde diferentes ángulos.
Esta interactividad convierte a Gemini en una herramienta educativa y profesional mucho más poderosa. Los usuarios pueden experimentar conceptos científicos y matemáticos con un enfoque práctico, ajustando parámetros como la velocidad, la gravedad o la forma de un objeto, y observar las consecuencias instantáneamente.
Aplicaciones para estudiantes, creadores y profesionales
El impacto de esta actualización va más allá del aprendizaje tradicional. Para estudiantes y docentes, la posibilidad de manipular simulaciones en tiempo real facilita la comprensión de fenómenos abstractos, como la mecánica orbital, la formación de enlaces químicos o el comportamiento de sistemas físicos complejos. La experiencia se asemeja a contar con un libro de texto interactivo, donde cada concepto puede explorarse desde diferentes perspectivas.
Para investigadores, ingenieros y diseñadores, Gemini se convierte en una herramienta de prototipado rápido. Basta con describir una forma geométrica, un sistema físico o una tendencia de datos para que la IA genere un modelo 3D que puede explorarse, rotarse y analizarse en detalle. Esta funcionalidad agiliza la evaluación de ideas y la comunicación de conceptos técnicos en tiempo real.
Gemini frente a la competencia: el valor de la visualización funcional
La tendencia en IA multimodal ha estado enfocada en la generación de imágenes, videos o gráficos. Sin embargo, Google apuesta con Gemini por el “visual computing”: herramientas que no solo muestran, sino que permiten interactuar y experimentar con los datos y conceptos. Esto diferencia a Gemini de alternativas como ChatGPT, que si bien ha sumado la capacidad de crear visualizaciones, todavía prioriza representaciones estáticas o menos manipulables.
La posibilidad de ajustar variables y observar resultados en tiempo real posiciona a Gemini como una opción más práctica para tareas que requieren análisis visual y exploración activa, especialmente en el ámbito educativo, científico y creativo.
Cómo acceder a las nuevas simulaciones y modelos 3D de Gemini
La función aún está en el proceso de implementación global. Cuando se concrete, estará disponible para todos los usuarios de la app y la versión web de Gemini. Para utilizarla, basta con seleccionar el modelo “Pro” en la barra de indicación y realizar peticiones del tipo “muéstrame un doble péndulo” o “ayúdame a visualizar el efecto Doppler”. Tras la respuesta textual, el usuario puede pulsar el botón “Muéstrame la visualización” para activar la simulación interactiva.
Entre las posibilidades, se puede rotar el modelo, acercar o alejar la vista, pausar la animación y ajustar parámetros mediante controles deslizantes o campos de entrada. Esto convierte cada consulta en una experiencia dinámica y personalizable.