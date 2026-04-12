Gemini sube de nivel: ahora puede responderte con simulaciones y modelos 3D

La nueva función de Gemini permite crear modelos 3D que los usuarios pueden rotar y ajustar en tiempo real. (Europa Press)

Google ha dado un salto en la evolución de la inteligencia artificial al actualizar Gemini, su asistente con IA, para generar modelos 3D interactivos y simulaciones funcionales en respuesta a las consultas de los usuarios. Esta nueva función transforma la experiencia de interacción con la IA, permitiendo que los usuarios no solo reciban explicaciones textuales, sino también experimenten y manipulen visualizaciones en tiempo real.

Interactividad: la clave de la nueva era para Gemini

Tradicionalmente, los asistentes de IA podían explicar conceptos complejos, pero su capacidad para ilustrarlos visualmente era limitada a imágenes estáticas o descripciones extensas. Con la última actualización de Gemini, Google introduce la posibilidad de crear simulaciones y modelos 3D que se pueden rotar, manipular y modificar según variables ajustables.

Por ejemplo, al solicitar una simulación de la órbita lunar, el usuario puede cambiar la velocidad de la Luna, ocultar trayectorias, pausar la animación y observar el modelo desde diferentes ángulos.

(Google)

Esta interactividad convierte a Gemini en una herramienta educativa y profesional mucho más poderosa. Los usuarios pueden experimentar conceptos científicos y matemáticos con un enfoque práctico, ajustando parámetros como la velocidad, la gravedad o la forma de un objeto, y observar las consecuencias instantáneamente.

Aplicaciones para estudiantes, creadores y profesionales

El impacto de esta actualización va más allá del aprendizaje tradicional. Para estudiantes y docentes, la posibilidad de manipular simulaciones en tiempo real facilita la comprensión de fenómenos abstractos, como la mecánica orbital, la formación de enlaces químicos o el comportamiento de sistemas físicos complejos. La experiencia se asemeja a contar con un libro de texto interactivo, donde cada concepto puede explorarse desde diferentes perspectivas.

Para investigadores, ingenieros y diseñadores, Gemini se convierte en una herramienta de prototipado rápido. Basta con describir una forma geométrica, un sistema físico o una tendencia de datos para que la IA genere un modelo 3D que puede explorarse, rotarse y analizarse en detalle. Esta funcionalidad agiliza la evaluación de ideas y la comunicación de conceptos técnicos en tiempo real.

Estudiantes y docentes pueden explorar conceptos científicos manipulando variables en simulaciones generadas por Gemini. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gemini frente a la competencia: el valor de la visualización funcional

La tendencia en IA multimodal ha estado enfocada en la generación de imágenes, videos o gráficos. Sin embargo, Google apuesta con Gemini por el “visual computing”: herramientas que no solo muestran, sino que permiten interactuar y experimentar con los datos y conceptos. Esto diferencia a Gemini de alternativas como ChatGPT, que si bien ha sumado la capacidad de crear visualizaciones, todavía prioriza representaciones estáticas o menos manipulables.

La posibilidad de ajustar variables y observar resultados en tiempo real posiciona a Gemini como una opción más práctica para tareas que requieren análisis visual y exploración activa, especialmente en el ámbito educativo, científico y creativo.

Cómo acceder a las nuevas simulaciones y modelos 3D de Gemini

La función aún está en el proceso de implementación global. Cuando se concrete, estará disponible para todos los usuarios de la app y la versión web de Gemini. Para utilizarla, basta con seleccionar el modelo “Pro” en la barra de indicación y realizar peticiones del tipo “muéstrame un doble péndulo” o “ayúdame a visualizar el efecto Doppler”. Tras la respuesta textual, el usuario puede pulsar el botón “Muéstrame la visualización” para activar la simulación interactiva.

La actualización posiciona a Gemini frente a otros asistentes al priorizar herramientas visuales funcionales y no solo imágenes estáticas. (Europa Press)

Entre las posibilidades, se puede rotar el modelo, acercar o alejar la vista, pausar la animación y ajustar parámetros mediante controles deslizantes o campos de entrada. Esto convierte cada consulta en una experiencia dinámica y personalizable.