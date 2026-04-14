De asistentes a empleados autónomos: la tecnología que ya hace el trabajo pesado por ti

Más allá del chat: El siguiente nivel de los sistemas inteligentes que razonan y toman decisiones por ti - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adopción acelerada de inteligencia artificial está redefiniendo la industria del comercio, donde la eficiencia y la automatización ya no son patrimonio exclusivo de las grandes corporaciones.

Herramientas como Joule, la solución de IA desarrollada por SAP, ilustran cómo los agentes inteligentes están cambiando la manera en que empresas de todos los tamaños gestionan procesos, toman decisiones y compiten en mercados cada vez más dinámicos. El avance no solo responde a una tendencia tecnológica, sino a una necesidad estratégica de adaptarse, innovar y sobrevivir en la economía digital.

La relevancia de este fenómeno radica en la democratización del acceso a la IA. Durante una entrevista con Lautaro Spotorno, Director de Comunicaciones para SAP, resaltó que cerca del ochenta por ciento de las empresas que maneja la compañía de soluciones digitales son pymes.

La automatización deja de ser exclusiva de las grandes corporaciones y se convierte en un recurso estratégico para cualquier empresa, facilitando la toma de decisiones basada en datos y la eficiencia operativa - (Imagen ilustrativa Infobae)

Esto desmonta el mito de que solo los grandes pueden aprovechar la automatización avanzada. La IA, gracias a su despliegue en la nube y a modelos de pago por suscripción, es cada vez más accesible para pequeños y medianos negocios, permitiendo que la innovación y la eficiencia se conviertan en ventajas competitivas al alcance de todos.

Qué es Joule

Joule es una plataforma de IA orientada a empresas que busca convertir datos y tareas aisladas en flujos de trabajo inteligentes, conectados y seguros. Su principal innovación es el uso de agentes inteligentes, capaces de planificar, razonar y ejecutar procesos empresariales complejos de manera autónoma, colaborando entre sí y adaptándose continuamente a nuevos contextos.

El creador de agentes de Joule (Joule Studio) permite a desarrolladores y usuarios empresariales diseñar, probar y desplegar agentes personalizados sin necesidad de conocimientos avanzados de programación.

Mediante lenguaje natural, es posible definir el comportamiento deseado de un agente, recibir sugerencias automáticas y crear sistemas multiagente para dividir tareas complejas en subagentes especializados. Todo esto, manteniendo altos estándares de seguridad, gobernanza y cumplimiento normativo.

Las soluciones de IA están al acceso de todos

Así funcionan los agentes inteligentes de Joule: IA para conectar y escalar procesos en empresas de todos los tamaños - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Spotorno señala que la evolución tecnológica ha reducido las barreras de entrada para las pymes: “La nube permitió que gran parte de la inversión migrara a un pago de suscripción anual o mensual. Con la IA ocurre algo similar, es una tecnología disponible en la nube y su acceso es fácil, sin necesidad de una inversión inicial grande”.

El enfoque está en cómo la IA puede aportar rentabilidad y productividad, posicionando a la empresa frente a sus competidores y facilitando la toma de decisiones basada en datos.

Para muchos pequeños empresarios, el reto es superar el desconocimiento y el temor a la automatización. Sin embargo, la IA está presente en la vida personal de todos, y el desafío es trasvasar esa productividad (por ejemplo la de asistentes como ChatGPT) al entorno laboral. El mejor momento para que las pymes adopten la IA es cuando la tecnología ya está validada y se encuentra en plena fase de adopción por el mercado.

Casos de uso y ventajas de los agentes IA en el comercio

Joule y su creador de agentes permiten automatizar procesos clave en áreas como finanzas, recursos humanos, cadena de suministro, compras, logística y experiencia del cliente. Los agentes inteligentes pueden gestionar nóminas, optimizar inventarios, analizar el comportamiento de los clientes, responder consultas empresariales complejas y coordinar tareas entre distintos departamentos y sistemas, incluso integrándose con herramientas externas como Microsoft 365.

El futuro del comercio es inteligente: SAP impulsa la adopción de IA y agentes conectados en la gestión empresarial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los principales beneficios destacan:

Eficiencia y productividad: Automatización de flujos de trabajo que reduce hasta un 80% el tiempo de ejecución de tareas repetitivas.

Innovación y escalabilidad: Posibilidad de crear agentes personalizados, adaptando la IA a cada área de negocio.

Integración: Interoperabilidad con sistemas y aplicaciones existentes.

Seguridad y gobernanza: Cumplimiento de normativas globales y protección de los datos empresariales.

Cuál será el futuro del comercio

Para Spotorno, el avance de la IA y la creación de agentes inteligentes marcan un cambio profundo en la industria. La tecnología deja de ser una herramienta exclusiva para grandes empresas y se convierte en un recurso estratégico y accesible para todos. El reto es identificar los procesos que pueden beneficiarse de la automatización y adaptar la IA a la realidad de cada negocio, sea grande o pequeño.

La revolución de los agentes IA no es solo un fenómeno tecnológico, es un cambio cultural y operativo que está transformando la competencia en el comercio. La clave ya no está en el producto, sino en la capacidad de conectar, integrar y automatizar procesos para responder, escalar y anticipar necesidades en un mercado digital y globalizado.