Este es el mayor problema que afecta a la Generación Z, según Bill Gates

Los señalamientos del empresario se basan en su experiencia y son reforzados por estudios recientes. (Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq/File Photo)

La preocupación por el impacto de la desinformación digital en la Generación Z ha adquirido una nueva dimensión a raíz de las advertencias de Bill Gates, quien ha señalado este fenómeno como el mayor desafío que enfrentan los jóvenes en la actualidad.

El cofundador de Microsoft ha sostenido en varias ocasiones que la propagación de información falsa, potenciada por el avance de la inteligencia artificial, ha superado la capacidad de respuesta de la sociedad, generando consecuencias profundas y difíciles de revertir.

Por qué la desinformación es un problema global que afecta a los jóvenes

Durante una entrevista concedida a CNBC Make It, Bill Gates subrayó que la velocidad con la que circulan las falsedades en internet impide cualquier intento efectivo de corrección. Según sus palabras, “si lo detectas un día después, el daño ya está hecho”, lo que ilustra la magnitud del problema.

Las noticias falsas siguen en aumento y muchas veces suelen ser difíciles de identificar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empresario identificó la desinformación como el principal obstáculo para la Generación Z, y remarcó que ni la experiencia ni los recursos económicos han logrado contener su avance, sobre todo desde la irrupción de herramientas como los chatbots de IA generativa.

Estas tecnologías han incrementado la capacidad de crear y diseminar información falsa en cuestión de segundos, dificultando aún más la protección de los jóvenes frente a estos riesgos.

De dónde vienen las preocupaciones de Bill Gates sobre la era digital

El análisis de Gates no se limita al ámbito tecnológico. El filántropo relató que su comprensión del problema se profundizó tras escuchar a su hija Phoebe describir situaciones de acoso y rumores infundados que ella y sus amistades sufrieron en redes sociales.

Este testimonio personal le permitió advertir que la amenaza de la desinformación trasciende lo digital y afecta de manera directa la vida cotidiana de los jóvenes, generando consecuencias sociales y emocionales de gran alcance.

En su serie de Netflix, el empresario hace un análisis profundo sobre el estado actual de la sociedad de la información. (Foto: : Netflix)

Asimismo, en la docuserie de Netflix “¿Y ahora qué? El futuro según Bill Gates”, el propio Gates reconoce que “las iniciativas actuales apenas arañan la superficie del problema” y plantea la dificultad de combatir la propagación de falsedades sin vulnerar la libertad de expresión.

Esta tensión entre la protección de la veracidad informativa y el respeto a los derechos fundamentales constituye, en su opinión, uno de los grandes retos de la era digital.

Cómo esperaba Bill Gates el impacto de la digitalización y cuál es su rumbo real

Al evocar los inicios de Microsoft, Gates confesó que esperaba que el acceso libre a la información motivara a las personas a buscar datos verificados.

Sin embargo, durante el rodaje de la serie, admitió que incluso él mismo se siente atraído por contenidos que refuerzan sus creencias previas, lo que pone de manifiesto la complejidad psicológica del fenómeno.

Se hace más complejo buscar maneras de mitigar esta problemática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuestión central que plantea Gates es cómo desarrollar mecanismos capaces de frenar la propagación de falsedades antes de que se consoliden en la opinión pública.

Por qué la desinformación es un problema difícil de prevenir en la actualidad

Según su diagnóstico, “hemos dejado a la generación más joven” enfrentarse a un ambiente donde la desinformación se difunde con una rapidez sin precedentes, y las respuestas actuales resultan insuficientes para revertir el daño causado.

Este análisis coincide con el del Foro Económico Mundial, que ha identificado la desinformación como el riesgo global más urgente para los próximos años. La convergencia de estas perspectivas refuerza la percepción de que el fenómeno representa una amenaza sistémica, capaz de erosionar la confianza pública y distorsionar el debate social.

Cómo se puede mitigar el impacto de las noticias falsas

Varias políticas internacionales están enfocadas en delimitar el impacto y generar conciencia (Imagen ilustrativa Infobae)

El debate académico y regulatorio, impulsado desde Europa, ha identificado tres herramientas principales para mitigar el impacto de la desinformación: la verificación de hechos, la regulación y la alfabetización digital. La eficacia de estas estrategias depende del contexto político e institucional de cada país.

En sistemas democráticos sólidos, donde existen garantías jurídicas y una prensa independiente, estas medidas pueden contribuir a fortalecer la confianza pública y el acceso a información veraz.

En cambio, en regímenes autoritarios o en democracias con inestabilidad, las mismas soluciones pueden resultar ineficaces o incluso contraproducentes.