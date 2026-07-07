Los patentamientos de autos usados de junio fueron los mejores del año: cuáles fueron los 10 modelos más vendidos

Las ventas de autos usados de junio fueron el récord de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recuperación de ventas del mercado automotor que se registró en junio respecto del mes anterior no sólo fue en el rubro de los autos 0 km, donde la suba fue del 7,2%, sino más acentuada aún en el mercado de los autos usados, en el que se marcó el mejor resultado del año, con poco más de 155.000 unidades en total.

El número tiene pequeñas diferencias entre dos entidades que a partir de junio miden las operaciones entre particulares en el mercado automotor, ya que al habitual informe mensual de la Cámara de Comercio Automotor (CCA), se suma desde ahora el de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA). En el informe de CCA se mencionan 155.492 transferencias, mientras que ACARA declaró 155.753 operaciones.

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De cualquier modo, ante la similitud del dato, el resultado de junio representa una suba intermensual de entre el 7,6 y el 8,2%, es decir, en línea con la suba de patentamientos del mercado con los autos 0 km.

En la comparación con 2025, junio tuvo un alza del 8,6%, lo que permite al mercado de autos usados marcar números en verde a nivel interanual, que fue negativo en los autos nuevos, con una caída del 12,8 por ciento.

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Los autos usados recuperaron el nivel de ventas de comienzos de año y superaron la referencia interanual en junio

Pero junio es también el fin del primer semestre, el primer dato de “medio término” del mercado para todas las actividades comerciales, por lo que los números del acumulado del año toman más relevancia que en meses intermedios.

Aquí, nuevamente hay una leve discrepancia entre los números de ambas entidades. Para la CCA se hicieron 891.628 transferencias y para ACARA fueron 892.696. De todos modos, en ambas situaciones, esos números reflejan una caída interanual del 2,9% sobre los primeros 6 meses de 2025.

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“Finalizó el primer semestre con un mes de junio que cambió la tendencia de venta que veníamos teniendo desde enero, con el mejor volumen de operaciones del año y precios que de a poco se han ido corrigiendo a la baja”, analizó Alejandro Lamas, secretario de la CCA, quién diferenció la leve baja interanual como un dato a favor del mercado de usados.

“Si hablamos sobre el volumen total acumulado desde principio de año, la baja con respecto a 2025 es de 2,92%. Este porcentaje también está marcando un diferencial con respecto a la caída que hubo en unidades 0km”, expresó.

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El Volkswagen Gol y su versión Trend son los indiscutidos líderes del mercado de usados

Marcas y modelos más vendidos

En el detalle de las marcas que dominaron el mercado de usados, Volkswagen fue la que quedó en primer lugar con 26.496 unidades y el 17,8% del mercado. En segundo lugar está Ford con 20.614 y un 13,9%, en tanto que Renault, Chevrolet y Fiat completaron las cinco automotrices con mayor participación en las ventas de autos usados con 18.029, 17.827 y 16.272 operaciones respectivamente. Las cinco marcas abarcan el 66,8% del total de transferencias, y dejaron a Toyota en sexto lugar con 14.814 unidades vendidas y el 10% de cuota.

En el análisis de los modelos más vendidos, la combinación del Volkswagen Gol y Trend sigue siendo la referencia del mercado de ocasión argentino. En junio se vendieron 8.135 autos del exitoso compacto de Volkswagen, que mantiene el primer puesto de los últimos años sin alteraciones.

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La pick up Toyota Hilux fue el segundo vehículo más vendido de junio con 6.051 unidades, y en tercer puesto quedó el Chevrolet Classic y Corsa con 4.204 ventas. La lista de los 10 modelos usados más vendidos se completa con Ford Ranger con 3.982 unidades, Volkswagen Amarok con 3.841, Peugeot 208 con 3.346, Ford EcoSport con 2.960, Toyota Corolla con 2.916, Ford Ka con 2.735 y Fiat Palio con 2.729.