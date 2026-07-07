Sociedad

De los clubes más pequeños a la Selección: dónde comienza el camino de las estrellas del fútbol argentino

La analista María Migliore explicó cómo la red de más de 12.000 clubes de barrio impulsa la formación de futbolistas desde la infancia y por qué este sistema, sostenido por las familias y las comunidades, convierte a Argentina en un caso único a nivel mundial

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El fútbol argentino empieza en clubes pequeños de todo el país y configura un modelo distinto al de otras naciones

La estructura del fútbol argentino se apoya sobre una red de más de 12.000 clubes de barrio distribuidos en todo el país. Esta red sostiene, desde hace décadas, la formación y el desarrollo de futbolistas que luego representan a la selección argentina en torneos internacionales. Los jugadores inician su trayectoria en clubes pequeños, muchas veces en localidades de pocos habitantes, y encuentran en esas instituciones el primer espacio de práctica deportiva. Esta realidad configura un fenómeno único que distingue a Argentina de otras naciones donde el camino suele ser distinto.

La analista María Migliore describió en Infobae en Vivo el impacto social del fútbol en la vida diaria argentina y el origen de los principales jugadores del seleccionado nacional. “Salen de clubes chiquitos, mínimos. Hay algo que tenemos en Argentina que nos une el deporte, que no es solamente el mundial”, afirmó.

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El modelo argentino contrasta con el de otros países, donde la formación deportiva comienza en escuelas o instituciones seleccionadas desde edades tempranas. Migliore subrayó: “No empieza así en otros lugares del mundo. Acá empezás con el clubcito del fin de semana y a partir de ahí se empieza a armar toda la carrera”.

La red de más de 12.000 clubes de barrio sostiene la formación de futbolistas que llegan a la selección argentina
La red de más de 12.000 clubes de barrio sostiene la formación de futbolistas que llegan a la selección argentina

Diversidad territorial y rol fundacional de los clubes

La diversidad territorial caracteriza al fútbol argentino. Clubes pequeños de distintos puntos del país fueron el primer paso para figuras como Lionel MessiLautaro MartínezJulián Álvarez. Migliore detalló que la historia de estos clubes se vincula a dos fenómenos: la llegada de inmigrantes y la expansión de los ferrocarriles en el siglo XX.

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Las sociedades de socorro mutuo y las mutuales dieron origen a clubes de barrio, mientras que las empresas ferroviarias fundaron instituciones deportivas para sus empleados. Ejemplos como Talleres de Córdoba y Ferro Carril Oeste nacieron de estas dinámicas.

La encuesta más reciente, citada por Migliore, identificó más de doce mil clubes registrados. A estos se suman sociedades de fomento y clubes no formalizados, lo que amplía la trama de entidades que cumplen un rol social y deportivo en todo el país.

El fútbol argentino empieza en clubes pequeños de todo el país y configura un modelo distinto al de otras naciones
El fútbol argentino empieza en clubes pequeños de todo el país y configura un modelo distinto al de otras naciones

Formación, sacrificio y presiones de los jóvenes futbolistas

Desde edades tempranas, la selección y detección de talentos ocurre en los clubes barriales. Migliore relató que los veedores visitan cada fin de semana partidos de fútbol infantil. Los clubes identifican potenciales jugadores desde los seis o siete años, generando oportunidades pero también expectativas.

El recorrido hacia el profesionalismo impone desafíos. La presión social y familiar se refleja en la expectativa de que un niño logre el éxito deportivo y mejore la situación económica de su entorno. “El chico de seis tiene tanta presión que la choca”, mencionó Migliore al describir el impacto sobre los jóvenes y sus familias. El fenómeno se amplifica por la visibilidad de los futbolistas en redes sociales y la aspiración de alcanzar el nivel de figuras reconocidas.

Apoyo familiar y comunidad en el desarrollo deportivo

Al mismo tiempo la analista consideró que el éxito de los jugadores argentinos también depende del acompañamiento familiar y el apoyo de la comunidad. “Requiere una familia que está atrás, que lo lleva contra viento y marea, de apoyo, que lo acompaña en lo logístico y después también en lo psicológico”, afirmó. El club, en ese contexto, actúa como espacio de referencia y contención, y permite sostener procesos de formación complejos y exigentes.

En la mayoría de los casos, los clubes funcionan como centros de socialización donde los niños y niñas pueden practicar deportes y establecer vínculos. La continuidad de estos espacios depende, según Migliore, del esfuerzo colectivo, las rifas y la colaboración de la comunidad.

María Migliore afirmó que los principales jugadores de la selección argentina salen de clubes chiquitos y barriales
María Migliore afirmó que los principales jugadores de la selección argentina salen de clubes chiquitos y barriales

Desigualdad en la distribución de recursos y falta de políticas de apoyo

El sistema argentino enfrenta desafíos asociados a la desigualdad en la distribución de recursos. La ausencia de una política sostenida de apoyo estatal limita el crecimiento de los clubes de barrio, que deben subsistir con recursos limitados y autogestión. Migliore subrayó: “En Argentina no hay una política unificada de sostenimiento de los clubes. Estamos lejísimos de tener eso”.

Los clubes de barrio cumplen una función social más allá de lo deportivo. Ofrecen un lugar donde los chicos pueden jugar, socializar y formar parte de una comunidad. Migliore indicó en que el objetivo principal es brindar un espacio de contención, aunque advirtió que muchos clubes atraviesan dificultades para sostener sus actividades por falta de apoyo estructural.

La red de clubes representa, según Migliore, “la mejor tecnología social que tenemos”, pero la falta de consenso político y de inversión limita su potencial. El esfuerzo de las familias y la comunidad sostiene a los clubes, pero la demanda de recursos y políticas públicas continúa como un desafío pendiente para el deporte y la sociedad en Argentina.

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