El consejo del multimillonario Mark Cuban a la Generación Z en la era de la IA: “si durmiera, escucharía pódcasts”

Para Cuban, el valor de la IA no reside únicamente en los perfiles técnicos como ingenieros informáticos o científicos de datos. Brad Penner-USA TODAY Sports

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta imprescindible en la vida cotidiana y, sobre todo, en el mundo laboral. Para la Generación Z, que empieza a dar sus primeros pasos en el mercado de trabajo, dominar esta tecnología ya no es una opción, sino una necesidad.

Uno de los que más ha insistido en este tema es Mark Cuban, inversor multimillonario, cofundador de Broadcast.com y antiguo propietario de los Dallas Mavericks de la NBA. Durante su participación en la conferencia SXSW, compartió un mensaje contundente para los jóvenes: si tuviera que empezar de nuevo, dedicaría todo su tiempo a aprender sobre inteligencia artificial.

El consejo de Mark Cuban a la Generación Z sobre la IA

Mark Cuban fue claro en su intervención: “Si tuviera 16, 18, 20 o 21 años a partir de hoy, dedicaría cada minuto del día a aprender sobre IA. Incluso si durmiera, escucharía pódcasts sobre IA”.

Los jóvenes que ingresan al mercado laboral tendrán que aprender a trabajar con herramientas basadas en IA o, mejor aún, a crearlas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el inversor, su experiencia en múltiples negocios le ha enseñado que el futuro estará marcado por la capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos. Por ello, recomendó a los jóvenes invertir tiempo en comprender cómo funciona la IA, ya que será una ventaja competitiva en cualquier carrera profesional.

En otro momento de su alocución, Cuban destacó que la IA no solo reemplazará algunas tareas, sino que también impulsará la creación de nuevos empleos y la transformación de industrias enteras. Para él, la clave está en no temerle a esta tecnología, sino en aprovecharla: “Aquellas personas que dedicaron el tiempo necesario, lo lograrán”, aseguró.

Los jóvenes que ingresan al mercado laboral tendrán que aprender a trabajar con herramientas basadas en IA o, mejor aún, a crearlas. Esto implica desarrollar competencias en aprendizaje automático, análisis de datos y desarrollo de algoritmos.

Mark Cuban es cofundador de Broadcast.com y antiguo propietario de los Dallas Mavericks de la NBA. REUTERS/Evelyn Hockstein

Habilidades más allá de la tecnología: combinar IA con otras áreas

Para Cuban, el valor de la inteligencia artificial no reside únicamente en los perfiles técnicos como ingenieros informáticos o científicos de datos. Subrayó que quienes logren combinar conocimientos de IA con campos como el marketing, las finanzas o el diseño serán los más buscados en el futuro.

El papel de la Generación Z será integrar la IA en procesos empresariales, creando sinergias entre tecnología e innovación aplicada a los negocios.

“La IA nunca es la solución. Es una herramienta”, enfatizó el multimillonario, dejando claro que lo importante no es ver a la inteligencia artificial como un fin, sino como un recurso que puede potenciar ideas innovadoras y generar nuevas oportunidades de negocio.

El mensaje de Mark Cuban a los jóvenes de la Generación Z es claro: invertir tiempo en aprender sobre inteligencia artificial es apostar por un futuro con más oportunidades laborales y de emprendimiento. La combinación de habilidades tecnológicas con creatividad y conocimientos en otras áreas marcará la diferencia en un mercado cada vez más competitivo.

La adaptación a las nuevas tecnologías es un factor clave. (Imagen: Shutterstock)

Cómo ha impactado la inteligencia artificial en el mundo laboral

La inteligencia artificial ha impactado distintos sectores laborales en los últimos años. Profesiones relacionadas con tareas repetitivas y automatizables, como operadores de centros de atención al cliente, trabajadores administrativos y personal de manufactura, han experimentado una transformación significativa debido a la automatización.

El sector financiero también se ha visto afectado, especialmente en funciones analíticas y de procesamiento de datos. En los medios de comunicación, herramientas de IA generan textos, gestionan noticias y personalizan recomendaciones para los usuarios, lo que ha cambiado el trabajo de periodistas y editores.

Asimismo, la IA comienza a influir en áreas creativas, como diseño gráfico y producción musical, mediante software capaz de crear imágenes, sonidos y contenido digital. Esta evolución genera la necesidad de que los profesionales desarrollen nuevas habilidades digitales.