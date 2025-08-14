Tecno

Meta pagará hasta un millón de dólares a quien descubra este error en WhatsApp

El concurso de ciberseguridad busca vulnerabilidades que permitan ejecutar código sin interacción del usuario y con alto impacto global

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
WhatsApp pagará hasta un millón
WhatsApp pagará hasta un millón de dólares para quienes puedan vulnerar WhatsApp. (Foto: Meta)

Los investigadores de ciberseguridad tienen una motivación sin precedentes para poner a prueba sus habilidades: la Zero Day Initiative (ZDI) ha anunciado una recompensa récord de un millón de dólares para quien logre demostrar un exploit de ejecución remota de código (RCE) en WhatsApp sin necesidad de interacción por parte del usuario, lo que se conoce como un ataque “zero-click”.

Se trata de la mayor recompensa individual ofrecida en la historia del concurso Pwn2Own, gracias a la colaboración con Meta, empresa matriz de WhatsApp, que este año se suma como copatrocinadora oficial del evento.

La edición 2025 de Pwn2Own se llevará a cabo del 21 al 24 de octubre en las oficinas de ZDI en Cork, Irlanda. Es la segunda vez consecutiva que la ciudad acoge el evento, después de que la edición anterior entregara más de un millón de dólares en premios por más de 70 vulnerabilidades únicas de día cero.

Meta auspicia concurso de ciberseguridad
Meta auspicia concurso de ciberseguridad para encontrar vulnerabilidades en su sistema. REUTERS/Francis Mascarenhas

La categoría de mensajería, donde se incluye el reto de WhatsApp, fue introducida en 2024, aunque ningún equipo se atrevió a intentarla. Los organizadores de ZDI señalaron en tono irónico que “tal vez un número con dos comas proporcione la motivación necesaria” para que los investigadores se animen a participar.

El objetivo es encontrar una vulnerabilidad que permita ejecutar código de manera remota en el dispositivo de la víctima sin que esta tenga que hacer nada: ni abrir un enlace, ni descargar un archivo, ni interactuar con un mensaje. Este tipo de exploit es considerado uno de los más complejos y peligrosos, ya que puede comprometer un dispositivo con solo recibir un mensaje malicioso, sin que el usuario lo note.

Un fallo con impacto global

Meta, que invierte de forma constante en programas de bug bounty y análisis de seguridad, busca con esta medida reforzar su compromiso de proteger a los más de 2.000 millones de usuarios activos de WhatsApp en todo el mundo. La compañía subraya que detectar vulnerabilidades antes que los atacantes es clave para mantener la seguridad de la plataforma.

WhatsApp logo. (Meta)
WhatsApp logo. (Meta)

Las fallas de tipo zero-click han sido utilizadas en el pasado para ataques altamente dirigidos, ya que permiten tomar control del dispositivo de forma invisible, acceder a datos privados y espiar comunicaciones cifradas sin el conocimiento del usuario.

Ocho categorías para un reto digital

Aunque el premio millonario para vulnerar WhatsApp es el más llamativo, Pwn2Own 2025 contará con un total de ocho categorías que abarcan tecnologías presentes en la vida cotidiana y en entornos corporativos:

  • Teléfonos móviles
  • Mensajería (WhatsApp)
  • SOHO Smashup: dispositivos de red domésticos
  • Dispositivos inteligentes del hogar
  • Impresoras
  • Dispositivos NAS (Synology y QNAP)
  • Sistemas de videovigilancia
  • Dispositivos wearables (Meta Ray-Ban y Meta Quest)

Cada categoría tiene su propia tabla de premios, que varía según la complejidad y el impacto del exploit, con montos que van desde 50.000 hasta 300.000 dólares.

Especialistas en ciberseguridad participan en
Especialistas en ciberseguridad participan en reto para encontrar fallas en WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pwn2Own: una vitrina para la ciberseguridad

El concurso Pwn2Own, organizado por la Zero Day Initiative, se ha convertido en un referente mundial para la identificación de fallos de seguridad en software y hardware ampliamente utilizados. Su dinámica permite que los investigadores demuestren en vivo sus hallazgos ante un jurado, tras lo cual los fabricantes afectados reciben la información técnica para corregir la vulnerabilidad.

Gracias a este modelo, muchas fallas críticas se solucionan antes de ser explotadas de forma masiva, reduciendo el riesgo para millones de usuarios. En ediciones anteriores, el evento ha expuesto vulnerabilidades en navegadores, sistemas operativos y dispositivos IoT, que posteriormente fueron corregidas por los fabricantes.

Temas Relacionados

MetaWhatsAppCiberseguridadLo último en tecnología

Últimas Noticias

Guía definitiva para migrar datos entre smartphones de forma segura y rápida

Herramientas integradas, cables USB y copias de seguridad en Google facilitan migrar fotos, apps y contactos; expertos aconsejan preparar ambos dispositivos, comprobar espacio y seguir el proceso desde la primera configuración del nuevo móvil

Guía definitiva para migrar datos

Pareja confió en ChatGPT para organizar su viaje, pero todo terminó mal

Mery Caldass y su pareja perdieron su vuelo a Puerto Rico tras recibir información incorrecta del chatbot sobre los requisitos de entrada

Pareja confió en ChatGPT para

WhatsApp añade nuevas funciones en las llamadas: programación, interacción con emojis y más

Innovaciones como levantar la mano y reacciones mejoran las conversaciones grupales gracias a una nueva actualización

Infobae

Estos son los países que más usan ChatGPT

La región latinoamericana amplía su adopción de herramientas de IA, con Brasil y México liderando en tráfico y con crecimientos clave también en Colombia y Argentina según datos recientes de FirstPageSage

Estos son los países que

La IA se convierte en la nueva arma para combatir el dengue

Los modelos tienen la capacidad de integrar datos climáticos y de movilidad para anticipar brotes de dengue, como ya lo hacen Colombia y Brasil

La IA se convierte en
ÚLTIMAS NOTICIAS
El BCRA convocó a los

El BCRA convocó a los bancos a una reunión para discutir las recientes normas que buscan calmar al mercado

Pómulos operados y artes marciales en Villa Crespo: la vida del narco y prófugo brasileño con nexos con el PCC

Un concurso británico para viajar a las Malvinas desató una reacción del gobierno bonaerense: “Una nueva provocación”

ARCA simplificó las exportaciones aéreas y agilizó tramites

José Luis Espert encabezará la lista de diputados del oficialismo en la provincia de Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA
Al menos un muerto y

Al menos un muerto y tres heridos tras un ataque ucraniano con drones en la región rusa de Bélgorod

El pan que pierde tamaño: el alimento básico que revela la fuerte crisis económica de Bolivia

Rusia endurece la represión contra la prensa independiente: prohibió a la ONG Reporteros Sin Fronteras

La Comisión Europea aseguró que mantendrá las sanciones contra Rusia y anticipó un nuevo paquete para septiembre

Más de 410.000 refugiados sirios regresaron desde Turquía tras la caída de Al Assad

TELESHOW
Quiénes son los invitados de

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Se estrenó En El Barro y se conoció quién es quién en la serie

El recuerdo de Cris Morena por los 30 años de Chiquititas: “Nunca dejemos ir a nuestro niño interior”

Panam homenajeó a Carlitos Balá en el centenario de su nacimiento: “Fue y será siempre un maestro de la alegría”

Evangelina Anderson y Martín Demichelis: una historia de amor de novela y la crónica de una ruptura anunciada