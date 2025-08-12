Tecno

Biochips: la colaboración entre neuronas vivas y circuitos eléctricos abre una nueva era

El desarrollo de sistemas híbridos que integran tejido biológico y circuitos abre nuevas posibilidades en eficiencia energética y aplicaciones tecnológicas. La revista científica IEEE Spectrum advirtió que aún se enfrentan desafíos de escalabilidad y viabilidad industrial

Por Osvaldo Ortiz

Guardar
Los biochips con neuronas vivas
Los biochips con neuronas vivas prometen revolucionar la inteligencia artificial al reducir el consumo energético y ampliar sus aplicaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo horizonte tecnológico surge con el desarrollo de biochips que integran neuronas vivas y hardware, una innovación con el potencial de transformar la inteligencia artificial gracias a su capacidad para reducir drásticamente el consumo energético. Investigadores de la Universidad Johns Hopkins y empresas emergentes como la suiza FinalSpark anunciaron avances importantes en este campo, según informó la revista IEEE Spectrum.

Estas soluciones, que combinan organoides neuronales —cúmulos tridimensionales de neuronas cultivadas en laboratorio— y circuitos electrónicos, buscan imitar la eficiencia y adaptabilidad del cerebro humano, superando limitaciones propias de los chips de silicio tradicionales.

El concepto de inteligencia organoide, acuñado en un estudio por científicos de Johns Hopkins como Thomas Hartung, describe la integración de neuronas vivas y algoritmos de aprendizaje automático para crear un nuevo modelo de computación.

Estos dispositivos tecnológicos permiten procesar
Estos dispositivos tecnológicos permiten procesar información de forma eficiente, imitando la adaptabilidad del cerebro humano y superando a los chips de silicio (Europa Press)

Los organoides replican la estructura y función de las redes neuronales humanas, lo que permite a los biochips procesar información con mayor eficiencia y menor demanda energética.

De acuerdo con proyecciones de especialistas, la demanda energética de la IA podría duplicarse en los próximos cinco años y alcanzar el 3% del consumo eléctrico mundial. Frente a este escenario, los biochips representan una alternativa para contener el incremento acelerado del consumo energético de la IA.

Innovación en eficiencia y control mediante biochips

El equipo liderado por David Gracias, profesor de ingeniería química y biomolecular en la Universidad Johns Hopkins, creó un biochip que utiliza una cúpula tridimensional de electroencefalograma para envolver el organoide. Asimismo, esta arquitectura proporciona una estimulación y un registro eléctrico más exactos que los electrodos planos, permitiendo una comunicación más profunda entre el tejido vivo y el hardware.

Durante el entrenamiento, los investigadores aplican pulsos eléctricos a zonas concretas y refuerzan los patrones de actividad con dopamina, neurotransmisor relacionado con la recompensa. Es así que el organoide asimila la asociación entre ciertos estímulos y resultados específicos.

El equipo de David Gracias
El equipo de David Gracias desarrolla biochips capaces de controlar vehículos robóticos y anticipa aplicaciones en robótica y prótesis avanzadas (Johns Hopkins University)

Cuando el organoide comprende un patrón, este puede emplearse para controlar acciones físicas, como dirigir un automóvil robótico en miniatura mediante electrodos ubicados de forma estratégica. Este método de neuromodulación prueba que los biochips pueden generar respuestas predecibles y sienta las bases para aplicaciones como el reconocimiento facial o la toma de decisiones automáticas en IA.

Actualmente, el científico Gracias y su equipo experimentan con prototipos de vehículos autónomos controlados por biochips, lo que anticipa usos en robótica, prótesis avanzadas e implantes biointegrados capaces de interactuar con tejidos humanos.

Aplicaciones biomédicas con desafíos en la experimentación

El alcance de los biochips va más allá de la computación. El grupo de Gracias desarrolla organoides que reproducen enfermedades neurológicas como el Parkinson. Estas herramientas permiten probar fármacos y analizar el deterioro cognitivo en laboratorio, sin depender de modelos animales.

En un mismo sentido, la capacidad de este dispositivo acelera el desarrollo de tratamientos y mejora la comprensión de trastornos complejos, que los algoritmos convencionales de IA no pueden reproducir con precisión.

Sin embargo, todavía existen retos significativos para la expansión del uso de biochips. Estos sistemas requieren cuidados estrictos: control constante de temperatura, aporte de nutrientes y eliminación de residuos, además de depender de equipos de laboratorio voluminosos.

Por otro lado, el mantenimiento y la fragilidad del biochip, junto a la necesidad de materiales biocompatibles y tecnologías capaces de gestionar de manera autónoma funciones vitales, complican su escalada industrial. También persisten desafíos como la latencia neuronal, el ruido en las señales y la complejidad del entrenamiento, que generan dudas sobre su viabilidad en tareas de inferencia en tiempo real.

Los organoides neuronales en biochips
Los organoides neuronales en biochips facilitan el estudio de enfermedades neurológicas como el Parkinson y el desarrollo de nuevos tratamientos médicos (Freepik)

Perspectiva empresarial y visión de futuro

En el campo empresarial, la startup suiza FinalSpark —fundada por Fred Jordan y Martin Kutter— desarrolló un biochip que almacena datos en neuronas vivas, lo que la compañía denomina un “bio bit”. Ewelina Kurtys, asesora científica de FinalSpark, explicó en IEEE Spectrum que este avance abre la puerta a sistemas biológicos capaces de asumir funciones antes reservadas al silicio.

La empresa planea crear bioservidores accesibles de manera remota en una década, con el objetivo de igualar la capacidad de procesamiento de los chips digitales y multiplicar la eficiencia energética. Para Kurtys, la mayor dificultad se encuentra en la programación de las neuronas, lo que exige métodos radicalmente diferentes.

Una transición de los laboratorios a la industria supone avances técnicos, pero también demanda un incremento notable de recursos económicos. Gracias reconoció, en sus declaraciones a IEEE Spectrum, que si bien cuentan con fondos para continuar la investigación, la expansión comercial de esta tecnología exigirá mayor respaldo financiero.

Liderada por Fred Jordan y
Liderada por Fred Jordan y Martin Kutter, la empresa FinalSpark creó un biochip que almacena datos en neuronas vivas y proyecta bioservidores energéticamente eficientes (Finalspark)

Mientras la discusión sobre si los biochips complementarán o sustituirán a los procesadores de silicio permanece abierta, la necesidad de encontrar soluciones energéticamente sostenibles para la IA continúa impulsando la investigación. Según la perspectiva de David Gracias, el acceso al mercado de estos sistemas podría ser más rápido de lo previsto, ya que no identifica obstáculos insalvables en el camino hacia su implementación.

Temas Relacionados

BiochipsInteligencia artificialUniversidad Johns HopkinsFinalSparkOrganoides neuronalesEnfermedades neurológicasCerebroNeuronasNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Qué es Choicejacking: el peligro de cargar el celular en puertos USB en lugares públicos

Las estaciones de carga públicas en aeropuertos, hoteles y centros comerciales son puntos de riesgo

Qué es Choicejacking: el peligro

Mito o realidad: dejar el celular cargando toda la noche daña su batería

Esta práctica es común en usuarios de todas las edades que necesitan utilizar su teléfono durante gran parte del día y tienen miedo de quedarse sin carga y no tener un tomacorriente cerca

Mito o realidad: dejar el

Modo avión en el smartphone: qué impacto real tiene en el consumo de batería y datos móviles

Desde el brillo de la pantalla hasta el uso de Wi-Fi, hay prácticas comprobadas que permiten aprovechar mejor el smartphone

Modo avión en el smartphone:

Guía paso a paso para bloquear WhatsApp en Android, iPhone y WhatsApp Web

Opciones como huella dactilar, Face ID y claves personalizadas consolidan la seguridad de los chats tanto en móviles como en WhatsApp Web

Guía paso a paso para

CAPTCHAs falsos: así es la estafa de la que hay que protegerse al hacer la verificación en una página

La inteligencia artificial potencia la sofisticación de estos fraudes en la web

CAPTCHAs falsos: así es la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vence mañana el Impuesto Inmobiliario

Vence mañana el Impuesto Inmobiliario Urbano de ARBA: cómo pagar con descuento la cuarta cuota

Los errores en el pago de los haberes previsionales y cómo reclamar: “Todas las jubilaciones están mal calculadas”

Detectan un brote de una infección alimentaria y la vinculan a un queso criollo

Los productos de alta gama que intentaba contrabandear la azafata de Aerolíneas Argentinas detenida en Ezeiza

Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: las últimas noticias sobre el crimen de Coghlan hoy, 12 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
Un estudio revela que el

Un estudio revela que el biocarbón a partir de desechos humanos podría resolver la escasez mundial de fertilizantes

El deterioro silencioso de la fertilidad masculina: por qué la calidad del esperma está en caída

Estados Unidos excluyó a España de una ruta marítima estratégica

El Tribunal Electoral de Bolivia confirma el segundo debate de candidatos pese a ausencias clave

Crisis económica en Irán: el régimen aprobó un plan para eliminar cuatro ceros de su moneda nacional

TELESHOW
Eva Bargiela despidió a su

Eva Bargiela despidió a su perrita Frida en plena cuenta regresiva para ser mamá: “Me salvaste”

El cantante de Ke Personajes se animó a cantar una canción de Evanescence y conmovió a todos

Las fuertes indirectas del exnovio de Tamara Báez luego de confirmarse la reconciliación con L-Gante

La felicidad de Marta Fort por cumplir un sueño que esperó muchos años: “Se viene una nueva etapa”

Las románticas fotos de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en la noche porteña: besos, abrazos y miradas cómplices