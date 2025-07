Trucos secretos en Mercado Libre para encontrar descuentos hasta del 50% y sin fraudes

Es una plataforma que está disponible en varios países de la región. (Foto: Mercado Libre/Handout via REUTERS)

Las compras en línea han transformado los hábitos de consumo en América Latina, al facilitar el acceso a una variedad de productos, marcas y precios sin tener que salir de casa, siendo uno de los principales beneficios la posibilidad de encontrar ofertas bajas en momentos específicos o trucos para encontrar los mejores descuentos.

Plataformas de comercio en línea como Amazon y Mercado Libre tienen presencia en varios países de la región y suelen ofrecer periodos con descuentos. Además, disponen de herramientas de búsqueda y filtros que facilitan la identificación de las mejores ofertas.

Por esta razón, se explica cómo sacar el máximo provecho a este tipo de plataformas, y pautas para saber cómo identificar fraudes que simulan ser ofertas oficiales de empresas reconocidas.

Cómo usar los filtros de la plataforma para hallar los mejores descuentos

El usuario debe revisar cada oferta antes de cualquier transacción. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los filtros de búsqueda en Mercado Libre son un recurso vital para aquellos interesados en encontrar productos a precios rebajados. Al ingresar una palabra clave, el sitio permite seleccionar por rango de precios, porcentaje de descuento, envío gratis, ubicación y estado del producto.

Uno de los filtros más eficaces, pero menos explorados, es el de descuentos: algunos días la plataforma ofrece productos con bajas de hasta el 60 % respecto a su precio original.

Navegar con precisión a través de cada sección de la tienda digital refina aún más la búsqueda gracias a subcategorías como tecnología, electrodomésticos o moda. Ajustar los filtros puede ser la diferencia entre pagar precio completo o aprovechar descuentos que solo duran horas.

Es una forma de ahorrar dinero por un producto necesario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, es necesario elegir vendedores con buena reputación y revisar las calificaciones de otros compradores antes de concretar la compra. Asimismo, la opción de agregar productos a la lista de favoritos notifica automáticamente si alguno obtiene una rebaja adicional durante campañas o fechas especiales.

En qué fechas se pueden conseguir productos en línea con un 50% de descuento

El Double Days es una campaña mensual de descuentos que opera en fechas donde el número del día y el mes coinciden, como 8 de agosto, 9 de septiembre o 10 de octubre. En esos días, hay una serie de promociones especiales en una amplia gama de productos, con rebajas que suelen alcanzar hasta un 50%.

Es un momento para comprar artículos para el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carolina Napoleão, Marketplace Senior Manager de Mercado Libre, dijo que: “Está disponible en países como Brasil, México, Chile y Colombia, entre otros más, y es una plataforma que ayuda a que los compradores tengan más oportunidades durante el mes de encontrar lo que buscan en precios bien asequibles”.

Asimismo, en estas campañas se suelen disparar el tráfico y la demanda. Según datos de la empresa, el pasado 7 de julio, la venta de electrodomésticos experimentó un alza de 30,35%, mientras que tecnología y moda aumentaron en 20,1% y 24,79%, respectivamente.

De qué forma garantizar una compra segura y sin fraudes

Las amenazas de fraude siguen siendo un desafío en cualquier plataforma de e-commerce. Napoleão insiste: “Nosotros sugerimos a las personas que con mucho cuidado revisen que el link van a seleccionar es de la página web real”. Además, añade que: “Nos ayuda mucho que los usuarios reporten este tipo de fraudes”.

Las ofertas falsas son comunes en el plano digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los usuarios deben entender que antes de efectuar una compra en cualquier plataforma de comercio en línea, es prioritario confirmar que el vendedor sea verificado y que la URL pertenezca al dominio oficial.

En cuanto a la política de devoluciones, esta plataforma permite devolver el producto hasta 30 días después, sin costo adicional, si la compra no cumple con las expectativas o si surge algún otro inconveniente.

“Sea porque el producto llegó como no le gustaba al comprador o una talla que no era, un color que no le gusta, o si fue por otro problema” agrega Napoleão.