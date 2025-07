Starlink dio descuentos del 20% para usar internet satelital: quiénes pueden acceder a este beneficio

Starlink empezó a ofrecer descuentos a clientes seleccionados. (SpaceX)

Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, ha comenzado a ofrecer descuentos del 20% a ciertos clientes residenciales en Estados Unidos, Australia e Indonesia, en lo que parece ser una nueva táctica para retener clientes que podrían dar de baja el servicio.

A partir de esta semana, al menos cuatro usuarios informaron haber recibido un correo electrónico por parte de la compañía anunciando esta reducción temporal en el precio de su factura mensual.

“Como valioso cliente de Starlink, recibirás un 20% de descuento en tu plan mensual durante los próximos seis ciclos de facturación. No necesitas hacer nada. Simplemente sigue disfrutando de tu servicio y el descuento se aplicará automáticamente”, se lee en el mensaje que varios usuarios compartieron en redes sociales y foros como Reddit.

Starlink ofrece 20% de descuento a clientes seleccionados. (Reddit)

Uno de los primeros reportes provino de un usuario identificado como “KingofMemes2001”, quien reside en el condado de Utah, en el estado del mismo nombre. En declaraciones a PCMag, mencionó que ha sido cliente de Starlink durante dos años y que no esperaba este beneficio.

Actualmente se encuentra suscrito al plan Residencial Lite, que tiene un precio mensual de $ 80. Con el nuevo descuento, su tarifa mensual bajaría a $ 64, lo que representa un ahorro de aproximadamente $ 96 en seis meses.

En el mismo hilo de Reddit, otro usuario especuló que este tipo de promociones podrían estar dirigidas a quienes han reducido su uso del servicio en los últimos meses, como una manera de evitar cancelaciones.

Starlink envió correos a ciertos clientes informándoles que les realizarían un descuento por 6 meses. (SpaceX)

“Me pregunto si es porque no he usado mi Starlink durante unos meses mientras estuve fuera. ¿Me hacen una oferta para que no cancele?”, escribió. Aunque no hay confirmación oficial de esta hipótesis, lo cierto es que el correo llegó de forma inesperada y sin que el usuario realizara ninguna solicitud previa.

Por el momento, SpaceX no ha emitido una declaración pública sobre la razón detrás de estos descuentos selectivos. Sin embargo, todo indica que la empresa está explorando nuevas formas de captar o retener clientes en áreas donde el sistema tiene capacidad ociosa. En zonas con menor demanda, ofrecer descuentos o beneficios podría ser una estrategia para mantener el flujo de ingresos y reducir el riesgo de cancelaciones.

Cabe recordar que el servicio Starlink ha experimentado variaciones de precio desde su lanzamiento. Inicialmente costaba $ 99 al mes, luego subió a $ 110 y posteriormente a $ 120 en la mayoría del territorio estadounidense.

Starlink ofrece internet satelital a un gran número de países. (Foto: Starlink)

No obstante, a comienzos de este año, SpaceX introdujo un nuevo plan llamado Residencial Lite, con una tarifa mensual más accesible de $ 80. Este plan ofrece velocidades más limitadas que el plan estándar y solo está disponible en regiones específicas de Estados Unidos donde hay capacidad disponible.

Además del descuento temporal, SpaceX ha implementado otras medidas para incentivar la suscripción, como ofrecer la antena estándar sin costo adicional a los usuarios que se comprometan a mantener el servicio durante al menos 12 meses.

Sin embargo, la situación varía según la zona geográfica. En regiones donde la demanda supera la capacidad, como el noroeste del Pacífico en Estados Unidos, Starlink ha introducido un recargo adicional de $ 1.000 para nuevos usuarios que deseen contratar el plan residencial.

Starlink se encuentra disponible en una gran cantidad de países. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este recargo puede elevar el costo inicial del servicio hasta $ 1.349, sin incluir la mensualidad. Esta política apunta a regular la congestión de la red satelital y priorizar a los usuarios dispuestos a pagar más por conectividad inmediata.

En definitiva, la decisión de SpaceX de ofrecer descuentos selectivos refleja los esfuerzos de la compañía por optimizar la distribución de sus servicios según la capacidad técnica disponible y la demanda del mercado.

A medida que la red de satélites de Starlink continúa creciendo, la empresa deberá seguir ajustando sus políticas de precios para mantener la competitividad frente a otros proveedores de internet, tanto satelitales como terrestres.