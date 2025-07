Cómo es correcto saludar en WhatsApp, ‘buen día’ o ‘buenos días’: La RAE lo aclara

La Real Academia Española (RAE) aclara la duda sobre el saludo. (Real Academia Española)

La cuestión sobre cuál es la forma de saludo más adecuada, “buen día” o “buenos días”, genera dudas entre muchos hablantes del español, especialmente cuando interactúan personas de diferentes regiones. Este dilema también se traslada a la comunicación por aplicaciones de mensajería, tales como WhatsApp. Ante ello, la Real Academia Española (RAE) ha publicado una serie de precisiones en su página web.

Ambas expresiones forman parte de lo que se considera fórmulas fijas de cortesía, y aunque a primera vista pueden parecer intercambiables, presentan diferencias de uso según el país o incluso según la preferencia individual.

¿Qué dice la RAE sobre la forma correcta de saludar?

En términos de corrección, la RAE explica que tanto «buen día» como «buenos días» son formas apropiadas para saludar o despedirse. La histórica y predominante en la mayor parte del mundo hispanohablante es «buenos días». Este uso en plural probablemente se relacione con la tendencia a formar expresiones corteses en plural, como sucede con «gracias», «felicidades», «saludos» o «recuerdos».

Otra posible explicación es que antiguamente se empleaban formas más largas, como «buenos días tenga usted», que fueron acortándose con el tiempo, quedando solo la parte inicial y pluralizada. De hecho, en textos literarios del siglo XV y XVI ya aparecían expresiones como «malos días le dé Dios» o «Buenos días te dé Dios», lo que confirma la antigüedad y tradición de la fórmula plural.

Por su parte, «buen día» se ha extendido principalmente en América, siendo especialmente frecuente en los países del área rioplatense, como Argentina y Uruguay. Su uso en estos territorios podría estar influenciado por lenguas cercanas, como el italiano o el portugués, en las que se utiliza el singular para este tipo de saludos: buon giorno (italiano), bom dia (portugués), bonjour (francés), o good morning (inglés). En España, en cambio, «buen día» resulta poco habitual como saludo matutino, y suele reservarse más para despedidas; por ejemplo, en frases como «que tengas un buen día».

Ambas formas se pueden emplear también al despedirse, aunque «buen día» ha adquirido mayor presencia como fórmula de cierre. Puede escucharse sola o en combinaciones como «que tengas un buen día» o «espero que pases un buen día». No obstante, solo «buenos días» admite construcciones verbales del tipo «dar los buenos días». Ejemplo de ello sería: «Al llegar a la oficina, saludó y dio los buenos días a sus compañeros».

Con respecto a los saludos en otras franjas horarias, la norma general en todo el ámbito hispánico es recurrir al plural: buenas tardes y buenas noches. En algunas regiones, además, se utiliza la fórmula abreviada «buenas», que resulta adecuada en registros informales y se adapta a cualquier momento del día.

Expresar la risa por escrito, otra duda aclarada por la RAE

La RAE precisó también cuál es la forma correcta de representar la risa por escrito. Según la institución, la manera adecuada en español es escribir “ja, ja, ja”, con comas que separan cada sílaba, siguiendo la convención ortográfica del idioma. Aunque variantes como “jajaja”, “jejeje” y “jijiji” se encuentran extendidas y suelen usarse para transmitir distintos matices de la risa, la RAE señaló que la grafía recomendada es la que incluye las comas.

La RAE también precisó que estas onomatopeyas se consideran expresiones espontáneas, por lo que el uso creativo y adaptado al contexto no se considera incorrecto. No obstante, reiteró que, desde una perspectiva normativa, lo correcto en español es emplear la forma separada por comas: “ja, ja, ja”. La institución desaconseja el uso de alternativas tomadas de otros idiomas, como “hahaha”, por no reflejar la fonética propia del español.