“Jajaja” o “jijiji”: la RAE revela la forma correcta de reírnos en WhatsApp o cualquier otra app de mensajes

La mayoría de personas opta por la libre forma de expresar su risa en aplicaciones de mensajería. (Unsplash)

En una época donde la comunicación instantánea domina la cotidianeidad, expresiones digitales como “jajaja”, “jijiji” o “hahaha” se han convertido en parte inseparable de las redes sociales y los servicios de mensajería como WhatsApp. Entre emojis y abreviaturas, la forma de reír por escrito varía según el humor, la intención o el contexto. Sin embargo, surge la pregunta: ¿existe realmente una manera correcta de representar la risa al escribir en español?

Miles de mensajes se envían a diario con distintas versiones textuales de la risa. Estas variantes van desde la sencillez del “ja” hasta la exageración de cadenas interminables de letras. Pero detrás de esa aparente libertad se esconde una recomendación normativa poco conocida.

La forma correcta y los tipos de risas

La Real Academia Española (RAE) ha precisado que la grafía correcta, desde el punto de vista lingüístico, es “ja, ja, ja”: cada repetición separada por comas y escrita con la letra “j”. La institución argumenta que esta convención reproduce fielmente la prosodia natural de la risa en español, ya que cada “ja” posee acento propio. Así, se evita la pronunciación llana implícita en formas como “jajaja” ([jajája]), donde el ritmo oral se pierde.

La Real Academia Española (RAE)

La RAE aclara también que las onomatopeyas, aunque intentan imitar sonidos, no los reproducen de forma exacta y su forma varía según la lengua. Por ello, en español la interjección estándar para reír es “ja”, mientras que el uso de “h” —común en inglés o francés— no resulta apropiado, ya que esta letra no tiene valor fonético en el español salvo en préstamos.

La entidad recomienda emplear por lo menos tres repeticiones (“ja, ja, ja”) para reflejar una risa natural y explica que el uso de solo una o dos (“ja”, “ja, ja”) suele interpretarse como ironía, escepticismo o burla. Asimismo, avala variantes como “je”, “ji”, “jo” y “ju” para matizar emociones diferentes, como ocurre en ejemplos literarios reconocidos: –«Por poco no se ahogaron, je, je, je» (Alfonso Sastre).

Sin embargo, los límites que separan estas variantes no están fijados por una convención universal, sino más bien por el contexto en que se emplean y la manera en que las personas interpretan su significado.

Según explica José Joaquín Martínez Egido, profesor titular de Lengua Española en la Universidad de Alicante, en declaraciones a El Correo, el modo en que se escribe la risa —ya sea “ja, ja” o “je, je”— responde a factores tan diversos como la identidad del emisor, el motivo de la risa o incluso el destinatario. Martínez Egido plantea que, detrás de cada elección, interviene un entendimiento cultural compartido entre quien plasma la risa por escrito y quien la recibe, más allá de reglas fijas.

La Real Academia de la Lengua Española, explica cómo escribir correctamente la risa en español. (Composición Infobae)

Así, tanto la elección de las letras como el entorno comunicativo contribuyen a dar forma y a intensificar el sentido de la risa, cuya interpretación queda supeditada al texto y al momento concreto en que se produce.

Se prioriza de la rapidez

En contextos formales, el uso de comas es la norma, aunque en escrituras digitales informales predomina la rapidez y comodidad de secuencias simples como “jajaja”. Evidentemente, escribir “ja, ja, ja” exige mayor esfuerzo, lo que explica la popularidad de la versión compacta.

Por otro lado, cuando la risa funciona como sustantivo, la escritura correcta es “jajajá”, que lleva tilde por ser aguda terminada en vocal, y puede aceptar el plural “jajajás”.

A nivel internacional, las diferencias son notables: el inglés prefiere “hahaha”, el francés “mdr”, el portugués brasileño opta por “kkkkkk”, mientras que en japonés se repite la “w” (de “warai”) y en tailandés se utiliza “55555”, ya que el número 5 se pronuncia “ja”. Así, la risa escrita demuestra ser universal en propósito, pero particular en grafía para cada lengua.