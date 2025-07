Max vuelve a ser HBO Max: qué cambiará en la suscripción

El regreso de HBO Max busca fortalecer la identidad y percepción de la plataforma.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

HBO Max está de regreso. Tras dos años desde la transición a “Max”, Warner Bros. Discovery hizo efectiva la decisión de recuperar el nombre y el sello de identidad que durante décadas definió su plataforma de series y películas.

Esta maniobra se presenta como un nuevo intento de revitalizar la percepción del servicio ante sus usuarios, diferenciándose en un sector cada vez más competitivo.

La vuelta a HBO Max no resultó inesperada para quienes han seguido de cerca los movimientos de la empresa. El anuncio oficial se realizó en mayo de 2025 por parte de David Zaslav, presidente y CEO de Warner Bros. Discovery (WBD).

“El sólido crecimiento que hemos experimentado en nuestro servicio global de streaming se basa en la calidad de nuestra programación. Hoy, recuperamos HBO, la marca que representa la más alta calidad en medios, para impulsar aún más ese crecimiento en los próximos años”, aseguró.

El rediseño visual de HBO Max devuelve el logo y los colores clásicos a la interfaz. (REUTERS/Mike Blake)

Uno de los argumentos principales para esta decisión provino de los estudios de consumo internos realizados por la compañía. Estos informes mostraron que, pese a los intentos por imponer el sello Max como una plataforma más inclusiva y diversificada en cuanto a contenidos, la percepción del público seguía muy vinculada al valor diferencial de HBO.

Qué implica el regreso de HBO Max para los usuarios

Desde la perspectiva de los suscriptores, la principal inquietud giraba en torno a posibles modificaciones en el acceso al servicio, cambios de tarifas o un nuevo proceso de migración de apps y cuentas.

Sin embargo, esta vez el rebranding resultó mucho menos intrusivo que en 2023, cuando la transición de HBO Max a Max obligó a actualizar aplicaciones y ajustarse a una renovada interfaz.

En esta oportunidad, lo esencial se mantiene inalterado:

El catálogo cuenta con las mismas películas, series y documentales, incluyendo producciones de Warner Bros., DC, Cartoon Network y Discovery.

Las tarifas de suscripción siguen sin cambios.

Los perfiles de usuario, listas y contenido en seguimiento permanecen intactos.

La aplicación mantiene la misma estructura funcional, aunque con un rediseño visual que traslada de nuevo a los colores y el logo característico de HBO.

La reconfiguración de Warner Bros. Discovery divide operaciones entre streaming y TV lineal.(Créditos: HBO)

La única novedad que perciben los usuarios de inmediato radica en la imagen visual del sitio: el logo de HBO Max reemplaza al de Max y el color negro regresa como elemento dominante de la interfaz, en substitución del azul que había caracterizado el branding reciente. Un cambio que empezarán a ver los usuarios en los próximos días, sin tener que hacer nada en sus dispositivos.

Cuál será el futuro de HBO Max después de este cambio

El relanzamiento conlleva más que un simple cambio estético o nominal. Warner Bros. Discovery está implementando una reconfiguración estructural profunda.

La compañía ha dividido su operación en dos grandes verticales: una especializada en streaming y producción cinematográfica (donde HBO Max ocupará un lugar central junto a Warner Bros. Pictures), y otra dedicada a la gestión de canales de televisión lineal, como CNN y TNT.

En el corto plazo, la funcionalidad y tarifas del servicio permanecerán estables. No obstante, WBD ha anticipado futuras restricciones en el uso compartido de contraseñas, una medida que podría entrar en vigor durante los próximos 12 a 18 meses, siguiendo la tendencia de otras plataformas para evitar la reventa de cuentas.

También se especula sobre posibles cambios en la oferta de contenidos deportivos y la desvinculación de algunos activos de cable, aunque aún no hay confirmaciones oficiales al respecto.

El cambio responde a estudios internos que muestran la preferencia del público por la marca HBO. (Imágen ilustrativa Infobae)

Cuándo nació la marca HBO

HBO (Home Box Office) es una plataforma de entretenimiento que se originó en Estados Unidos en 1972 como el primer canal de televisión por suscripción. Fue creada por la compañía Time Inc. con la idea de ofrecer películas sin cortes comerciales y eventos deportivos exclusivos directamente a los hogares a través de televisión por cable.

Su primera transmisión fue un partido de hockey, seguido de la película Sometimes a Great Notion. Durante las décadas siguientes, HBO creció gracias a su programación original, como series, documentales y especiales de comedia.

En los años 90 y 2000, revolucionó la televisión con producciones como The Sopranos y The Wire. Con el avance del streaming, lanzó HBO Go y luego HBO Max, integrando contenidos de WarnerMedia. Así, pasó de ser un canal premium a una de las plataformas líderes en el mundo del entretenimiento digital por su innovación y calidad.