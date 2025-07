Empleados de OpenAI revelan sus mejores trucos para aprovechar ChatGPT

Empleados de OpenAI comparten sus mejores trucos para aprovechar ChatGPT en la vida diaria y profesional (Imagen ilustrativa Infobae)

Los propios creadores y líderes detrás de ChatGPT han comenzado a compartir públicamente cómo integran esta herramienta en su día a día, revelando tanto sus usos favoritos como las advertencias que consideran esenciales para los usuarios. Según detalló Business Insider en un reciente informe, estos consejos y experiencias provienen de episodios recientes del pódcast oficial de OpenAI y del programa “ReThinking”, donde figuras clave como Nick Turley, Mark Chen, Andrew Mayne y el CEO Sam Altman han expuesto sus estrategias personales para sacar el máximo provecho de ChatGPT.

Nick Turley: El poder del modo de voz y la memoria personalizada

Nick Turley, jefe de ChatGPT en OpenAI, ha convertido su trayecto matutino al trabajo en un laboratorio de productividad personal. En el pódcast oficial de la compañía, Turley explicó que su función preferida es el modo de voz de ChatGPT. “En mi camino al trabajo, lo uso para estructurar mis pensamientos. Con suerte, para cuando llego, ya tengo una lista reorganizada de tareas”, relató Turley, según recogió Business Insider. Esta función le permite verbalizar ideas y recibir una síntesis organizada antes de iniciar la jornada laboral.

Turley reconoció que el modo de voz aún enfrenta desafíos técnicos, describiendo la presencia de pequeños fallos que impiden su adopción masiva. A pesar de ello, considera que la herramienta resulta valiosa para quienes buscan articular y clarificar sus pensamientos en tiempo real. El directivo expresó su deseo de que esta función mejore en el futuro próximo, permitiendo una experiencia más fluida y confiable.

Además del modo de voz, Turley destacó la utilidad de la función de memoria de ChatGPT. Esta característica permite que el modelo recuerde información relevante sobre el usuario, facilitando interacciones más personalizadas sin necesidad de repetir detalles en cada conversación. Sin embargo, Turley advirtió sobre el uso de ChatGPT para recomendaciones específicas, especialmente en contextos como la selección de vinos en restaurantes. “Me avergüenza con sugerencias alucinadas; pido uno y los camareros dicen: ‘Nunca lo hemos escuchado’”, comentó Turley, subrayando la importancia de no confiar ciegamente en las respuestas del modelo en situaciones donde la precisión es crucial.

Los empleados de OpenAI advierten sobre las limitaciones y 'alucinaciones' de ChatGPT en recomendaciones específicas (Freepik)

Mark Chen: Investigación profunda antes de reuniones clave

Mark Chen, director de investigación de OpenAI, ha encontrado en ChatGPT un aliado para la preparación profesional. En el mismo pódcast, Chen compartió que utiliza la función de investigación profunda del modelo antes de encuentros importantes. “Cuando voy a conocer a alguien nuevo, investigo temas preliminares. El modelo contextualiza quién soy, con quién me reuniré y qué temas podrían ser interesantes”, explicó Chen, según la información publicada por Business Insider.

Esta capacidad de ChatGPT para sintetizar antecedentes y sugerir puntos de conexión permite a Chen abordar reuniones con una visión más informada y estratégica, especialmente en discusiones técnicas sobre inteligencia artificial. La herramienta le ayuda a anticipar temas relevantes y a establecer una base común con sus interlocutores, optimizando así el tiempo y la calidad de las interacciones profesionales.

Andrew Mayne: Decisiones cotidianas asistidas por IA

Andrew Mayne, excomunicador científico de OpenAI y actual anfitrión del pódcast de la empresa, ha llevado el uso de ChatGPT al terreno de las decisiones cotidianas. Mayne relató en el programa que suele emplear la función de análisis de imágenes del modelo para planificar comidas en restaurantes. “Tomo una fotografía del menú y le digo: ‘Ayúdame a planificar una comida; estoy siguiendo una dieta’”, compartió Mayne en declaraciones recogidas por el medio citado.

Esta aplicación permite a Mayne integrar información visual con sus objetivos personales, como mantener una dieta específica, y recibir sugerencias adaptadas a sus necesidades. Su testimonio ilustra cómo la inteligencia artificial puede facilitar tareas prácticas y cotidianas, más allá de los entornos profesionales o académicos.

Sam Altman: Productividad y apoyo en la paternidad

(Sam Altman, CEO de OpenAI, usa ChatGPT para procesar correos y apoyar la crianza de sus hijos) REUTERS/Axel Schmidt/File Photo

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, ha optado por emplear ChatGPT en lo que él mismo denomina “formas aburridas”, pero altamente funcionales. En el pódcast “ReThinking”, reveló que utiliza la herramienta para procesar correos electrónicos y resumir documentos, tareas que suelen consumir tiempo y atención. “Lo uso en ‘las cosas aburridas’, como procesar emails y resumir documentos”, afirmó, según el reporte de Business Insider.

No obstante, el uso de ChatGPT por parte de Altman no se limita al ámbito profesional. En una intervención posterior en el podcast de OpenAI, el CEO compartió que recurre constantemente al modelo como apoyo en su rol de padre. “Lo uso constantemente como padre; me ayuda a investigar etapas de desarrollo infantil”, declaró. Aunque reconoció que la crianza de los hijos no depende de la inteligencia artificial, valoró la rapidez con la que ChatGPT le permite acceder a información relevante sobre hitos y necesidades en el desarrollo de los niños.

Advertencias y limitaciones: la importancia de un uso crítico

A pesar del entusiasmo por las aplicaciones prácticas de ChatGPT, los empleados de OpenAI no han dejado de señalar las limitaciones técnicas que aún presenta la herramienta. Nick Turley fue especialmente enfático al advertir sobre las “alucinaciones” del modelo, es decir, la generación de respuestas plausibles pero incorrectas o inexistentes, como en el caso de las recomendaciones de vinos. Este fenómeno puede llevar a situaciones incómodas o errores si el usuario no verifica la información proporcionada por la inteligencia artificial.

Turley también mencionó que la función de voz, aunque prometedora, todavía requiere mejoras para alcanzar un nivel de fiabilidad que permita su adopción generalizada. Por su parte, ni Mark Chen ni Andrew Mayne reportaron problemas significativos en sus usos particulares, aunque la experiencia de Turley sugiere que los usuarios deben mantener una actitud crítica y evitar depender de ChatGPT en contextos donde la precisión es indispensable.

Sam Altman, aunque no detalló limitaciones específicas en sus declaraciones, ha optado por emplear la herramienta en tareas de bajo riesgo, lo que sugiere una conciencia de los posibles errores del modelo en situaciones más delicadas.

La integración de ChatGPT en tareas cotidianas refleja su versatilidad como asistente de inteligencia artificial (Imagen ilustrativa Infobae)

La integración de ChatGPT en la vida diaria y profesional

La tendencia entre los empleados de OpenAI a incorporar ChatGPT en tareas cotidianas y profesionales refleja una visión de la inteligencia artificial como asistente versátil y adaptable. Desde la organización de pensamientos en el trayecto al trabajo, la preparación para reuniones, la planificación de comidas hasta el apoyo en la crianza, los testimonios recogidos por Business Insider muestran que la herramienta se ha convertido en un recurso habitual para quienes la desarrollan.

No obstante, las advertencias sobre alucinaciones y fallos técnicos subrayan la necesidad de emplear ChatGPT con criterio, especialmente en contextos donde la exactitud resulta fundamental. La experiencia de los empleados de OpenAI sugiere que, mientras la tecnología avanza, su uso más seguro y efectivo se encuentra en tareas de bajo riesgo y como complemento a la toma de decisiones humanas.