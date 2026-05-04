Karina Milei se reunió con Menem y diputados libertarios en el Congreso para reordenar la agenda del oficialismo

La presidente y el vicepresidente de LLA encabezaron el primer acto de campaña a nivel nacional

Los lunes no suelen ser los días de mayor actividad en el Congreso de la Nación, es por eso que el ingreso de varios legisladores de La Libertad Avanza pasado el mediodía llamó la atención.

La llegada de los diputados libertarios al palacio legislativo tenía como objetivo prepararse para una reunión de alto nivel político con un grupo de colegas de banca, con el fin de empezar a trabajar en la agenda que quiere la Casa Rosada. Quien los citó fue, nada más ni nada menos, que la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

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Alrededor de las 14:30 la hermana del Presidente de la Nación ingresó por la puerta principal de la Cámara de Diputados y se dirigió al despacho de la presidencia del bloque en el primer piso del Palacio. Luego caminó los metros que separan el despacho donde se reúne el bloque de LLA con el de la presidencia de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con quien se reunió también.

El temario libertario de Diputados es bastante más acotado que el del Senado. Entre los proyectos pendientes se destacan la Ley Hojarascas, Ley de financiamiento de las universidades nacionales y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

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Karina Milei busca ordenar la agenda del oficialismo en la Cámara de Diputados

Pero mientras el oficialismo elige el Senado para entrar los temas que le resultan más complejos de debatir porque es donde entiende que tiene un número mayor para obtener una media sanción, en Diputados sabe que es donde enfrenta el mayor riesgo por parte de la oposición que no para de cruzar mensajes con el objetivo de generar una masa crítica de votos que les permita imponer una agenda propia.

Es ese contexto, más el caso Adorni, lo que motivó que “el jefe” baje de su despacho en la Casa Rosada hasta el Congreso en donde fue recibido por Federico Sharif Menem, director general de la Secretaría Privada de la Presidencia de Diputados, y el hombre fuerte de la juventud libertaria.

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Interpelación

La llegada de Karina Milei también tiene que ver con que se conocieron más datos respecto de los gastos del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Hoy se conoció que el funcionario del círculo más chico de Javier y Karina Milei pagó USD 245.000 las refacciones de la casa en el country Indio Cuá.

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Según explicó la periodista Martina Garbarz, el contratista Matías Tabar declaró esta mañana respecto de la obra fue una “lavada de cara” y que no se hizo “nada estructural”. Pero también declaró que Adorni pagó “personalmente en efectivo”. Las obras se ejecutaron entre octubre del 2024 y julio del 2025.

Los dichos del empresario fueron acompañado por documentación y, además, Tabar mostró su celular a las autoridades en donde señaló el intercambio con el jefe de Gabinete y aseguró que estaba a disposición del juzgado.

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Una vez conocido esto, que sucedió horas más tarde que Adorni negara nuevamente que hubiese cometido algún delito, se reactivó el debate sobre la posibilidad de llamar a una sesión para interpelar al jefe de Gabinete.

Durante la tarde de hoy el diputado Esteban Paulón ya hizo el primer ingreso de un pedido de interpelación que se suma a lo que ya había adelantado el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, que iban a trabajar para conseguir el número necesario para avanzar con una moción de censura contre el funcionario nacional.

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El procedimiento parlamentario para una moción de censura tiene una complejidad institucional relevante. Antes de llegar a una votación en el recinto, la oposición tendría que lograr el visto bueno en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado libertario Nicolás Mayoraz, compuesta por 36 miembros donde La Libertad Avanza y Unión por la Patria tienen igual representación con 13 integrantes cada uno. Además, el tema debe ser considerado por la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, presidida por Giselle Castelnuovo, también de La Libertad Avanza, con 31 miembros y presencia de otros bloques como PRO, Provincias Unidas, Innovación Federal y la UCR.