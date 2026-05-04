Timothée Chalamet luce como fan de la Selección argentina en Nueva York

Timothée Chalamet, luciendo la campera de la Selección, junto a su novia Kylie Jenner, poco antes de ver el estreno de la obra The Fear of 13, en Broadway

¿Cuánto sabrá de Messi? ¿Habrá escuchado hablar alguna vez de la Scaloneta? ¿Chivo y/o canje con Adidas, tal vez? ¿Alguna amistad con el Chiqui Tapia, quizás?

Todas estas preguntas van dirigidas a la mayor estrella masculina de Hollywood, el estadounidense y siempre tan fashion Timothée Chalamet, que por estas horas es viral desde que se le ocurrió asistir al estreno de la obra The Fear of 13, en Broadway, luciendo la campera odicial de la Selección argentina... Y a su novia Kylie Jenner,

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Chalamet y su novia Kylie Jenner, poco antes de ingresar al teatro en Broadway (Grosby)

Timothée sorprendió a seguidores de la moda y el fútbol al aparecer en las calles de Nueva York con una campera retro de la Selección Argentina durante una salida teatral en Broadway.

La elección del actor estadounidense, protagonista de la reconocida película Marty Supreme, generó revuelo inmediato en redes sociales y fue interpretada como un gesto de cercanía con la identidad futbolera argentina, en un momento en que el equipo nacional despierta pasión tras sus victorias en la Copa América y el Mundial de Qatar 2022.

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Durante la velada, Chalamet asistió acompañado de su pareja, la empresaria y figura de reality Kylie Jenner, y miembros de su familia, a una función de la obra The Fear of 13, la nueva producción del exitoso productor argentino Diego Kolankowsky. Sin embargo, la atención se centró en las imágenes del actor luciendo una campera Adidas de la colección 2006, con el logo de la AFA claramente visible.

El diseño, considerado una pieza de culto tanto por fanáticos del fútbol como por coleccionistas de moda vintage, ronda los 220 mil pesos, según sitios especializados consultados. La prenda, que corresponde al emblemático ciclo de la Selección en 2006, ha incrementado su valor y demanda, reafirmando su estatus icónico.

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La combinación de figura de Hollywood, moda urbana y simbología futbolera desató reacciones virales en X, Instagram y TikTok. Usuarios de Argentina y del extranjero compartieron y comentaron miles de veces las fotografías de Chalamet con la campera celeste y blanca, generando memes, mensajes de orgullo nacional y bromas sobre una posible “argentinización” del actor, según reportó Infobae.

Timothée Chalamet en "Marty Supreme", filme que lo llevó nuevamente a competir por un Oscar

La tendencia global de incorporar prendas deportivas oficiales, especialmente camisetas y camperas de selecciones nacionales, se potenció en los últimos años entre celebridades internacionales. En este fenómeno, Lionel Messi y la camiseta argentina tienen un protagonismo indiscutido, lo que refuerza el magnetismo que ejerce la indumentaria albiceleste en la cultura pop, indicó Infobae.

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Mucha de la atención mediática hacia Chalamet se explica también por el impacto sostenido de Marty Supreme, que lo posiciona como una de las mayores figuras de su generación y lo ubica en la antesala de la ceremonia de los Premios Oscar, donde recibió una doble nominación.

Pero, decíamos, además de sus méritos estríctamente actorales, Chalamet se ha convertido paralelamennte en un ícono fashionistas. Aquí, una breve muestra de algunas de sus últimas apariciones en la red carpet, casi casi, su habitat natural...

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En la última entrega de los Oscar (REUTERS/Daniel Cole)

Cambio de look para los Oscar... (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la premiere francesa de "Marty Supreme" (REUTERS/Benoit Tessier)

Celebrando en la entrega de los Golden Globe (REUTERS/Mario Anzuoni)

Si hay que le gusta es llamar la atención con sus looks (REUTERS/Mario Anzuoni)

Por si a alguien le quedaba dudas de que significa algo en el mundo fashion, acá posa para la tapa de Vogue, nada menos

Kolankowsky y el sueño americano...

“Yo soñaba con tener… Siempre tuve sueños grandilocuentes y soñaba con alguna vacuna. No hice nada de eso, pero nunca me imaginé que iba a tener un programa de lujos de alta gama, Hours , minutes & seconds, en catorce países, que iba a ganar premios, ¡y mucho menos Broadway!”, admite, con ese asombro aún fresco que ni el éxito internacional logra borrar. “¡Yo cumplí sueños que no había soñado! Pero descubrí algo súper positivo: probablemente uno esté empezando a soñar cosas que todavía no soñó. O sea, va a venir algo más...”, le contaba Diego Kolankowsky a Infobae .cuando hace unos meses se alzaba con un nuevo Premio Tony (el Oscar de la comedia musical).

Kolankowsky, orgulloso ganador de un Tony por el musical "Maybe Happy Ending"

El presente de Diego Kolankowsky lo encuentra instalado en el corazón de Nueva York, pero no olvida ni reniega de sus raíces en Ramos Mejía y Buenos Aires. En la ciudad que lo consagró como productor teatral de proyección global, cultiva una rutina que amalgama el perfil sibarita con la pertenencia a la industria creativa. “Yo vivo en 120 West Street, la calle del Carnegie Hall. Suelo desayunar en El Café, también en Balthazar. ¿Para comer?, voy seguido Cipriani”, describe parte de su día a día en Manhattan. Cuando está en Buenos Aires, Gardiner es como su casa, basta ver su complicidad con los mozos.

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