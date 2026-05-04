Política

Federico Achával, intendente de Pilar: “El peronismo tiene que tener una síntesis en un programa y en un proyecto nacional”

El intendente de Pilar analizó el relanzamiento del peronismo federal, tras el multitudinario encuentro en Parque Norte, y llamó a construir una alternativa que priorice la respuesta a la crisis social y el debate programático para toda la Argentina

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Federico Achával destacó la necesidad de que el peronismo federal construya un programa y un proyecto nacional para responder a la crisis en Argentina

En una entrevista exclusiva, Federico Achával explicó en Infobae a la Tarde el sentido del relanzamiento del peronismo federal, tras el multitudinario encuentro en Parque Norte, y advirtió por el deterioro social y la presión fiscal sobre los municipios.

Durante la emisión de Infobae a la Tarde, con Manu Jove, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Achával describió el acto del 1º de mayo: “Fue un encuentro de dirigentes del peronismo federal, con la mirada puesta en escuchar, dialogar y discutir ideas sobre lo que pasa en todo el país”.

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El peronismo busca pluralidad y debate frente a la crisis

Al analizar la convivencia interna, Achával sostuvo: “Es muy sano que el peronismo tenga la posibilidad de discutirse en muchos territorios, con muchas miradas. Nos convoca la realidad que vemos en la Argentina, que nos revela”.

(Infobae en Vivo)
El intendente de Pilar subrayó la importancia del debate plural y la autocrítica dentro del peronismo frente al crecimiento de la crisis social (Infobae en Vivo)

El jefe comunal manifestó su preocupación por la coyuntura productiva: “Nos preocupa mucho la caída de la actividad industrial en municipios como Pilar, donde el Parque Industrial es fundamental. Vemos miles de bonaerenses que se quedan sin trabajo”.

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Achával admitió la necesidad de autocrítica: “Hoy en la Argentina gobierna Milei porque parte de nuestras políticas, evidentemente, no le han resuelto los problemas a la gente”.

Críticas al ajuste y advertencia sobre la emergencia alimentaria

Durante la transmisión, el intendente fue consultado por los recortes en políticas sociales y su impacto en los municipios. “Vemos un deterioro social grave y cada vez hay mayor presión sobre los intendentes”, afirmó.

Relató los efectos de las medidas nacionales: “Cuando el Gobierno le quita los medicamentos a los adultos mayores y lo anuncia como una gran medida, después los abuelos tocan la puerta del municipio. Cuando el Estado nacional ajusta el transporte, la provincia sostiene el subsidio en la medida de lo que puede”.

Gran grupo de hombres y mujeres de pie en varias filas, mirando al frente. Detrás, una gran pantalla azul con la bandera argentina y el Sol de Mayo
Achával alertó sobre el grave deterioro social y el aumento de la presión fiscal que afecta a los municipios bajo el actual contexto nacional (Maximiliano Luna)

Sobre la situación alimentaria, Achával advirtió: “Cuando el Gobierno Nacional le quita los alimentos a los merenderos y los comedores, después estamos los municipios tratando de acompañar a esas mujeres que le dan de comer a 30, 40, 50 chicos o familias”.

Achával propone reformas fiscales y cuestiona los límites a la reelección

En relación al debate sobre el déficit y el orden macroeconómico, el intendente señaló: “El déficit cero es una herramienta, no es la solución a todos los problemas y mucho menos dejando a la gente afuera”.

Rechazó que el cierre fiscal se imponga por sobre la asistencia: “Si el Excel te cierra pero la persona no tiene las herramientas para llevar adelante su vida, para nosotros no es una alternativa”.

Consultado por la reforma política, Achával se mostró crítico con los límites a la reelección de intendentes: “Hoy cualquier vecino puede explicar lo que pasa en un barrio. La coyuntura que justificaba esa ley ya no está”.

(Infobae en Vivo)
Achával indicó que los recortes en políticas sociales obligan a los municipios a incrementar su asistencia a merenderos y comedores barriales (Infobae en Vivo)

Propuso revisar el esquema tributario nacional: “Si el Estado nacional deja de cobrarle el IVA a los municipios... Si los municipios dejamos de pagar el IVA por los alimentos, los medicamentos y la obra pública, podemos rediscutir las tasas municipales”.

Aportó un dato concreto: “En Pilar, el año pasado el saldo negativo fue de 32.290 millones que se lleva el Estado nacional, no sabemos para qué”.

Finalmente, Achával enfatizó que el peronismo debe “tener una síntesis en un programa y en un proyecto nacional” y plantear “una Argentina federal, productiva y con un programa para los cuarenta y siete millones de argentinos”.

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