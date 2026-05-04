El video del impactante accidente de Pierre Gasly en el GP de Miami visto desde una cámara 360° de la Fórmula 1

El piloto francés sufrió el toque de Liam Lawson y volcó con su Alpine

El Gran Premio de Miami 2026 quedó marcado por el violento accidente entre Pierre Gasly y Liam Lawson en la curva 17 del Miami International Autodrome, que dejó a ambos pilotos fuera de competencia y generó un intenso debate en el paddock de la Fórmula 1.

Horas después de la carrera, se conocieron nuevas imágenes del impactante choque y vuelco del piloto francés durante el incidente que ocurrió en la sexta vuelta. La F1 publicó el video de la cámara 360°, que captó cuando el piloto de Alpine fue impactado por detrás por el neozelandés de Racing Bulls, lo que obligó a la intervención del auto de seguridad.

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El inicio de la prueba, caótico y cargado de tensión, tuvo en ese choque su punto de inflexión. Gasly, quien había ganado la posición en la maniobra y circulaba por delante de Lawson, fue sorprendido por el contacto de su rival justo antes de tomar la curva. El auto de Pierre Gasly salió despedido y terminó volcado contra las barreras de neumáticos, mientras que el monoplaza de Liam Lawson también debió ser retirado a boxes. Ambos pilotos debieron abandonar de inmediato, dejando a sus equipos sin la posibilidad de sumar puntos en una jornada clave del calendario.

Gasly no pudo continuar tras el accidente con Lawson

Tras el accidente, las declaraciones de los protagonistas arrojaron luz sobre lo ocurrido en pista. El piloto francés fue contundente al describir el impacto: “Fue el peor accidente que sufrí en la Fórmula 1, pero por suerte estoy bien”, declaró Gasly a los medios, buscando llevar tranquilidad a su equipo y sus allegados. Aunque evitó asignar culpas directas, sí expresó su frustración por el desenlace. “No debería pasar, eso está claro. No fue agradable en el coche y creo que se podría haber evitado, así que es simplemente frustrante”, sostuvo.

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El de Alpine agregó que en la maniobra le dejó espacio a Lawson para que ambos pudieran tomar la curva, aunque admitió no haber revisado todas las imágenes. “Frené más tarde y estaba un poco por delante, y le dejé espacio por el interior para que ambos pudiéramos tomar la curva. Aún no he visto todas las imágenes, así que no sé si frenó demasiado tarde, bloqueó o simplemente se fue demasiado largo o lo que sea, pero me tocó y al momento siguiente estaba boca abajo”, relató.

El accidente tuvo consecuencias deportivas inmediatas. La dirección de carrera activó el auto de seguridad para retirar los vehículos dañados, mientras que Max Verstappen aprovechó el momento para ser el único piloto que ingresó a boxes a cambiar neumáticos. El abandono de Gasly dejó al equipo Alpine con un solo representante en la zona de puntos, ya que Franco Colapinto logró finalizar en séptimo lugar. Hasta ese momento, el francés acumulaba 16 unidades en el campeonato y esperaba sumar más en Miami. “En este momento estoy más decepcionado que cualquier otra cosa. Sobre todo porque no hemos podido sumar puntos para el equipo en un fin de semana en el que claramente lo merecíamos”, reconoció Gasly.

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El piloto se vio obligado a abandonar la carrera

Por parte de Liam Lawson, la versión de los hechos apuntó a una causa técnica. El neozelandés explicó: “Entré en la última curva y, al frenar, perdí la caja de cambios y me quedé en punto muerto. Así que, básicamente, me quedé sin marchas y no pude parar; es algo que nunca me había pasado antes”. Lawson calificó el problema mecánico de “grave” y lamentó que la falla dejara fuera de carrera a ambos. “Obviamente, es una lástima para los dos”, resumió el piloto de Racing Bulls, que además venía de avanzar posiciones en las primeras vueltas de la competencia.

La investigación de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) determinó que Lawson sufrió un fallo en la caja de cambios al frenar para la curva 17, lo que le impidió evitar el contacto con Gasly. El documento de los comisarios fue categórico: “El piloto del coche 30 explicó que, justo antes de la colisión, tuvo un problema técnico, ya que su caja de cambios falló al frenar. Los comisarios revisaron los datos del coche y la telemetría y confirmaron que hubo claramente un fallo en la caja de cambios justo antes del incidente en cuestión. Las comunicaciones por radio también coincidían con el hecho de que hubo un fallo en la caja de cambios”.

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Tras revisar la evidencia, los comisarios concluyeron que la causa de la colisión fue mecánica y no atribuible a un error del piloto, por lo que no se aplicaron sanciones a Lawson.

El episodio no solo condicionó el resultado de Racing Bulls, que venía de un inicio de temporada positivo, sino que también afectó a Alpine, que perdió a uno de sus titulares en una carrera donde aspiraba a sumar con ambos coches. Las próximas fechas del calendario mundialista ofrecen nuevas oportunidades para ambos. Gasly buscará revancha en el Gran Premio de Canadá, programado para el 24 de mayo, antes de afrontar el histórico desafío del Gran Premio de Mónaco el 7 de junio.

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