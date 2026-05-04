Crimen y Justicia

Brutal ataque en patota a una adolescente en Villa Ballester: la arrastraron de los pelos por la vereda y le patearon la cabeza

Ocurrió el viernes pasado en el cruce de Almirante Brown y Artigas, a metros de la Escuela Hogar Cristiana F.E.

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Brutal ataque en patota a una adolescente en Villa Ballester

Otra violenta pelea que involucró a menores de edad tuvo lugar el pasado viernes en la localidad de Villa Ballester, partido bonaerense de San Martín, donde un grupo de adolescentes le propinó una salvaje golpiza a otra en plena vía pública. El ataque fue filmado por un testigo, que mientras grababa el hecho con su celular, intentaba frenar las agresiones.

De acuerdo a la información publicada por el medio SM Noticias, todo ocurrió pasadas las 18 en el cruce de Almirante Brown y Artigas, a tan solo 200 metros del Hogar Escuela Cristiana FE, donde la víctima es alumna del nivel inicial.

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En el video que acompaña esta nota, captado por un joven que presenció las agresiones, se observa la saña y crueldad con las que las agresoras atacaron a la víctima, que quedó tendida en el piso y no pudo defenderse de los golpes de puño y patadas que le dieron en manada.

Justo en la puerta de un supermercado, y ante la atenta mirada de otros transeúntes que circulaban por la zona, las agresoras abordaron a la víctima, la arrojaron a la vereda y le dieron un brutal castigo.

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“Ya está, ya está, ya está. ¡Soltá!”, se escucha repetir al testigo que filmó la agresión, mientras tres menores arrastraban de los pelos a la damnificada por la vereda.

Brutal ataque en patota a una adolescente en Villa Ballester
El ataque ocurrió en la puerta de un supermercado y a metros de la escuela donde asiste la víctima

En diálogo con el citado medio, testigos que se encontraban en el lugar del conflicto comentaron que la situación se habría desatado cuando un grupo de ocho menores, alumnas de un colegio público de la zona, interceptaron a la víctima a la salida de su jornada escolar y comenzaron a agredirla sin reparos.

La adolescente fue rodeada y golpeada por varias de las involucradas, principalmente en la zona de la cabeza, mientras otros presentes, algunos de ellos adultos, intentaban intervenir para frenar el ataque.

Tras varios minutos de tensión, las agresoras escaparon a pie hasta una esquina en la que eran aguardadas por jóvenes a bordo de sus motos, lo que podría determinar que fue un ataque premeditado.

Al recibir la notificación del hecho, efectivos policiales arribaron al lugar donde se desarrolló la pelea, mientras que en la puerta de la Escuela Hogar Cristiana F.E. se concentraban padres, alumnos y vecinos para exigir explicaciones de lo sucedido.

Ante la consulta de Infobae, fuentes judiciales precisaron que la investigación está en manos de la fiscal Silvia Sorrentino, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 del Departamento Judicial San Martín.

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