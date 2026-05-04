El saludo secreto de Colapinto y su novia Maia Reficco que captaron las cámaras en el Gran Premio de Miami

El piloto argentino y su novia compartieron un tierno momento

La actriz Maia Reficco acompañó por primera vez a Franco Colapinto en un Gran Premio de Fórmula 1, al presentarse en el paddock durante la competencia disputada en Miami, donde el piloto de Alpine finalizó en la séptima posición, y no pasaron desapercibidos. Tras la carrera, las cámaras captaron un tierno momento de la pareja: el saludo secreto que tienen sus componentes.

La presencia pública de los enamorados se produjo pocos días después de haber formalizado su relación durante una exhibición del corredor en Buenos Aires. Una vez finalizada la destacada actuación del argentino, la mejor en su trayectoria en la F1, se los pudo ver acaramelados.

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Colapinto y Reficco se abrazaron, se besaron y realizaron un saludo de manos que rápidamente se tornó viral en las redes sociales. Consultada por ESPN, la protagonista de musicales en Broadway expresó: “Estoy muy bien, contenta de bancarlo” y relató que, antes de su relación, desconocía por completo el ambiente del automovilismo profesional. “Me sorprendió todo. Yo no sabía mucho de este mundo y es un delirio”, relató.

Colapinto y Reficco posaron junto a Messi y su familia en la previa del GP de Miami

Durante la jornada en la pista, la artista reconoció su falta de experiencia con tradiciones propias del entorno, como la atención puesta en los atuendos de las parejas de los corredores, y remarcó: “Me estresé, pero yo vengo acá solo a bancarlo a Franco. Fue divertido, no me quejo”.

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Maia Reficco, nacida el 14 de julio de 2000 en Estados Unidos e hija de padres argentinos, creció entre ambos países y logró reconocimiento internacional desde 2017 con su papel en la serie Kally’s Mashup. Participó en producciones como Do Revenge y Pretty Little Liars Original Sin, y se transformó en la primera argentina que encabezó la versión de Hadestown en Broadway.

Por su parte, Colapinto cruzó la meta en octava posición. Sin embargo, la penalización posterior a Charles Leclerc lo ascendió a la séptima plaza final. El pilarense vivió días intensos en Miami, que incluyeron dos encuentros con Lionel Messi: el primero, en las instalaciones del Inter Miami junto a Rodrigo De Paul; el segundo, en el propio circuito, donde se tomó fotografías y compartió momentos con el capitán argentino.

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El piloto describió la experiencia como la realización de un sueño y, en diálogo con ESPN, expresó: “Un sueño hecho realidad conocer a mi ídolo, hablar con él y que me apoye con toda su familia. Fue un día y un momento muy especial”.

Colapinto compartió su entusiasmo por redes sociales, donde publicó: “De las mejores semanas de mi vida!!!!! Gracias por acompañarme Leo Messi sos mi ídolo. P7 VAMOOOOOSSSSSSS!!!!!!!!!! GRAN FINDEEEE”, junto a fotografías con Messi, Andrea Kimi Antonelli y celebrando en su monoplaza A526.

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El apoyo institucional tampoco se hizo esperar. En un comunicado oficial difundido antes del anuncio de la modificación en los resultados, el equipo Alpine resaltó el desempeño del argentino. Flavio Briatore, asesor ejecutivo y jefe del equipo, elogió a Colapinto afirmando: “Franco ha completado una semana excelente, rindiendo al nivel que esperamos de él en cada fin de semana de carrera”.

Para la próxima carrera, el 24 de mayo en el Gran Premio de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, Colapinto contará finalmente con la esperada evolución aerodinámica en el alerón trasero de su Alpine A526. El piloto argentino buscará entonces mantener la tendencia ascendente que lo ha definido en el arranque de la temporada.

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