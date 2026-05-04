Antonela Roccuzzo compartió su álbum personal en la F1 de Miami: las fotos familiares del saludo a Franco Colapinto

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi posan sonrientes en el Gran Premio de Miami, disfrutando de la emoción de la Fórmula 1.

La visita de Antonela Roccuzo junto a su esposo Lionel Messi y sus hijos al Gran Premio de Miami se convirtió en uno de los pasajes más comentados del evento, no solo por el magnetismo del futbolista argentino sino también por el relato visual y personal que aportó la empresaria a través de sus redes sociales. La serie de imágenes que compartió permitió reconstruir, desde una óptica íntima y familiar, cada uno de los momentos destacados de la jornada que vivieron en el Miami International Autodrome.

Apenas ingresaron al circuito, la expectativa se hizo evidente. El entorno del paddock reaccionó ante la presencia del capitán de la selección argentina y su grupo familiar, lo que generó un clima de atención constante por parte de aficionados, medios y miembros de los equipos participantes. La familia Messi se movió con naturalidad entre los distintos espacios del autódromo, siempre acompañados por la mirada atenta de las cámaras y los celulares.

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Antonela Roccuzzo posa con elegancia desde la pista de carreras, con las gradas llenas de espectadores del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 al fondo.

Las publicaciones de Antonela en su perfil de Instagram ofrecieron una mirada distinta a la habitual cobertura mediática. Su selección de imágenes se centró en plasmar gestos cotidianos y escenas familiares, al alejarse de las fotos posadas o las imágenes oficiales. Se la pudo ver en distintos puntos del autódromo, tanto en balcones con vista privilegiada a la pista como en el propio paddock, rodeada por sus hijos y junto al 10.

Entre las instantáneas más representativas, incluyó retratos donde aparece posando relajada en la terraza del circuito, con el público de fondo y una clara expresión de disfrute por la experiencia vivida. La vestimenta elegida, sobria y casual, reflejó un ánimo distendido y familiar, en sintonía con el carácter del evento para el grupo.

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Antonela Roccuzzo posa sonriente en el pit del Gran Premio de Miami, durante la visita de Lionel Messi y su familia al evento.

Las imágenes tomadas dentro del box de Mercedes la mostraron participando activamente del recorrido, conversando con integrantes del equipo y acompañando a sus hijos mientras exploraban el entorno técnico de la escudería. En todos los registros fotográficos se destaca la intención de documentar los instantes más cercanos y personales, al priorizar la interacción entre los integrantes de la familia por encima de la exposición pública.

Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo, junto a sus hijos, disfrutan del ambiente del Gran Premio de Fórmula 1 en Miami, luciendo pases VIP.

El relato visual de Antonela permitió reconstruir cómo la familia disfrutó de cada etapa del recorrido, desde el contacto con los autos hasta la observación de las actividades técnicas y logísticas previas a la carrera. Los hijos del futbolista participaron activamente, mostrándose atentos a las explicaciones de los ingenieros y disfrutando de los espacios diseñados para invitados especiales.

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Uno de los hijos de Lionel Messi, con gorra rosada y camiseta de Mercedes-AMG, se sienta en un coche de Fórmula 1 mientras el personal del equipo le asiste durante su visita al Gran Premio de Miami.

Uno de los puntos más destacados de la jornada fue la interacción directa de la familia con los miembros del equipo Mercedes. Este vínculo se reflejó no solo en el acceso privilegiado a los boxes, sino también en la indumentaria cuidadosamente seleccionada para la ocasión.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, junto a su familia, caminan por el paddock durante su visita al Gran Premio de Miami de Fórmula 1.

Thiago, Mateo y Ciro, los hijos del futbolista, vistieron ropa oficial de la escudería Mercedes, en clara sintonía con el acuerdo comercial entre el equipo y la marca que históricamente viste a Messi. Este detalle no pasó desapercibido para los medios y seguidores, quienes remarcaron la coordinación y el sentido de pertenencia que transmitía la familia.

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Durante la visita al box, pudieron observar de cerca el trabajo de los ingenieros y mecánicos. Los niños participaron de experiencias interactivas, como manipular el volante de un monoplaza y recibir explicaciones técnicas sobre el funcionamiento del vehículo. La actitud de los integrantes del equipo Mercedes fue de cordialidad y apertura, permitiendo que la familia viviera una jornada distinta y repleta de aprendizajes.

Antonela Roccuzzo sonríe mientras observa la pista de carreras desde un balcón en el Gran Premio de Miami, al que asistió con Lionel Messi y su familia.

Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando Lionel tuvo la oportunidad de sentarse en el monoplaza de Kimi Antonelli, líder del campeonato de pilotos y ganador de la carrera principal en Miami. Las imágenes difundidas muestran al futbolista experimentando de primera mano la sensación de estar dentro de un Fórmula 1, vehículo capaz de superar los 300 kilómetros por hora.

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Este momento fue acompañado por la atención de técnicos del equipo, quienes explicaron a Messi aspectos clave del habitáculo y las funciones del volante. La experiencia generó gran repercusión, tanto por lo inédito de la escena como por el entusiasmo genuino que demostró el propio Messi.

El astro argentino Lionel Messi sonríe dentro de un monoplaza de Fórmula 1, experimentando de primera mano la cabina de un coche de carreras de alta velocidad.

Las imágenes publicadas por Antonela capturan el proceso en el que Messi se acomoda en el asiento del monoplaza, rodeado de ingenieros y con la atenta mirada de sus hijos y su esposa. Este instante sintetiza el cruce entre dos universos deportivos de alta competencia, en un contexto familiar y distendido.

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La jornada concluyó con registros visuales que rápidamente se viralizaron en redes sociales y plataformas oficiales, consolidando el impacto mediático de la visita de la familia Messi al Gran Premio de Miami.